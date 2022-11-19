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Новини Війна
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Через удар по Запоріжжю порушено теплопостачання в одному з районів

запоріжжя

Наслідком нічного ворожого удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вибухи ракет призвели до пошкодження трубопроводів централізованого опалення та припинення подачі теплоносія у 123 багатоповерхових будинки, в яких проживає більше 17 тисяч абонентів.

"Якими б аргументами не прикривалися російські загарбники, їх терористичні дії насправді спрямовані на створення гуманітарної катастрофи. Аварійні служби та тепловики ведуть необхідні роботи. У 60 будинків тепло уже пішло. Орієнтовний час повного відновлення теплопостачання - 23:00 сьогоднішнього дня", - йдеться у повідомленні.

"Дякуємо всім комунальним службам обласного центру, що працюють над усуненням наслідків терору холодом, тримаємо стрій, рухаємось до перемоги!", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У результаті ракетної атаки по Запоріжжю виникла пожежа на об’єкті інфраструктури, під завалами можуть бути люди, - міськрада

Автор: 

Запоріжжя (2294) обстріл (29105) ракети (4066)


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Якщо таке трапиться в мороз, то теплоносій замерзне в трубах до 23-00 і труби порозриває.
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19.11.2022 10:09 Відповісти
Але ж ми тримаємось, тримаємось, тримаємось. Замість того щоб зробити те саме у Воронежі.
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19.11.2022 10:16 Відповісти
До Воронежа асфальт не долітає. Чомусь.
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19.11.2022 10:37 Відповісти
Тому що треба використовувати реактивний асфальт з щебеневою бойовою частиною.
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19.11.2022 11:21 Відповісти
Во избежание подобной ситуации, теплоноситель заблаговременно дренажируется из систем отопления. Впрочем, в Запорожье сейчас плюсовая температура…
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19.11.2022 15:46 Відповісти
Комунальники розїбаї і мона очікувати що завгодно. Знаю що кажу.
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19.11.2022 16:02 Відповісти
Ось на що спроможні рашиські варвари так це воювати з мирним населенням ,вбивати мирних жителів ,руйнують міста і села і критичну інфраструктуру. Якщо ви рашиські істоти думаєте зламати народ не вийде ,все те що творить ця орда,викликає тільки ненависть і прокльони.
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19.11.2022 12:45 Відповісти
 
 