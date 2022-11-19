Через удар по Запоріжжю порушено теплопостачання в одному з районів
Наслідком нічного ворожого удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів міста.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вибухи ракет призвели до пошкодження трубопроводів централізованого опалення та припинення подачі теплоносія у 123 багатоповерхових будинки, в яких проживає більше 17 тисяч абонентів.
"Якими б аргументами не прикривалися російські загарбники, їх терористичні дії насправді спрямовані на створення гуманітарної катастрофи. Аварійні служби та тепловики ведуть необхідні роботи. У 60 будинків тепло уже пішло. Орієнтовний час повного відновлення теплопостачання - 23:00 сьогоднішнього дня", - йдеться у повідомленні.
"Дякуємо всім комунальним службам обласного центру, що працюють над усуненням наслідків терору холодом, тримаємо стрій, рухаємось до перемоги!", - додає він.
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