УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11155 відвідувачів онлайн
Новини
1 696 7

Аеророзвідники 71-ї бригади збирають кошти на придбання автомобіля для роботи на передовій

П. С. Збір закрито, кошти зібрано. Бійці дякують кожному, хто відгукнувся. Екіпаж аеророзвідки 71-ї єгерської десантно-штурмової бригади збирає кошти на придбання авто для роботи на передовій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами солдата Андрія Піддубняка, ідеться про суму близько 300 тисяч гривень.

Мобільність, яку забезпечує позашляховик, дуже важлива для роботи аеророзвідки та збереження життів особового складу. Традиційно варто нагадати, що важливий будь-який внесок.

Фото- та відеозвіти будуть обов’язково представлені інвесторам у перемогу. Також обіцяють ексклюзивні відео для донорів.

Аеророзвідники 71-ї бригади збирають кошти на придбання автомобіля для роботи на передовій 01

Реквізити для донатів у доларах:

Paypal $: [email protected]

на картку $: 4441114481641320

У гривнях:

Monoбанка ₴: send.monobank.ua/jar/8fTQHwo4bZ

На MONOкарту ₴: 5375411204924596

PRIVAT ₴: 4149499372956159

Реквізити SWIFT доларової картки

Beneficiary (Бенефіціар)

IBAN: UA173220010000026202330323023

Account No: 26202330323023

Receiver: PIDDUBNIAK ANDRII, 04071, Ukraine, c. Kyiv, st. Kostiantynivska, build. 44, fl. 41

Account with Institution (Банк Бенефіціара)

Bank: JSC UNIVERSAL BANK

City: KYIV, UKRAINE

Swift code: UNJSUAUKXXX

Details of payment (Призначення платежу)

Дуже важливо правильно вказати призначення платежу. Виберіть потрібний варіант в залежності від того, хто відправляє вам платіж: якщо відправник фізична особа:

- private transfer

- transfer to own account

- help to relative.

допомога (8436) волонтери (1339) ЗСУ (7658)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.11.2022 11:04 Відповісти
показати весь коментар
19.11.2022 11:23 Відповісти
+
показати весь коментар
19.11.2022 11:18 Відповісти
500++
показати весь коментар
19.11.2022 11:34 Відповісти
Дякую уклінно всім донатерам, суму назбирали! Машина в оголошення для прикладу, крім того витрат при купівлі помітно більше чим гола ціна. Я ручаюсь своєю репутацією, що всі гроші будуть ефективно витрачені на обороноздатність України. Звітуватиму у себе на ФБ https://www.facebook.com/Novosvitstudio
показати весь коментар
20.11.2022 11:31 Відповісти
+200
показати весь коментар
19.11.2022 11:50 Відповісти
300 000 гр. це 7500 євро,а авто коштує 6000 євро,щось не так з арифметикою....
показати весь коментар
19.11.2022 16:28 Відповісти
 
 