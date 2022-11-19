Аеророзвідники 71-ї бригади збирають кошти на придбання автомобіля для роботи на передовій

П. С. Збір закрито, кошти зібрано. Бійці дякують кожному, хто відгукнувся. Екіпаж аеророзвідки 71-ї єгерської десантно-штурмової бригади збирає кошти на придбання авто для роботи на передовій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами солдата Андрія Піддубняка, ідеться про суму близько 300 тисяч гривень.

Мобільність, яку забезпечує позашляховик, дуже важлива для роботи аеророзвідки та збереження життів особового складу. Традиційно варто нагадати, що важливий будь-який внесок.

Фото- та відеозвіти будуть обов’язково представлені інвесторам у перемогу. Також обіцяють ексклюзивні відео для донорів.

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