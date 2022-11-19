Родину із Запорізької області Дармобід із двома дітьми розстріляли росіяни, - ЗМІ. ФОТО
Окупанти вбили Олександра та Наталю Дармобідів, а також їхніх дітей - 13-річного Володимира та 6-річного Кирила. Сусіди кажуть, що напередодні росіяни чіплялися до Наталі.
Трагедія сталася в Комиш-Зорі Пологівського району Запорізької області. Журналістам про неї телефоном повідомив голова територіальної громади Ігор Гнатуша, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
"На цей момент там були і є збройні російські окупанти. Щось вони там роблять, чи замітають сліди, чи роблять якесь розслідування і туди ніхто з фізичних осіб, крім батьків зранку не попадав. З вечора вони не виходили на зв’язок, ніхто не звернув уваги, а зранку рідні їх побачили, що вони фактично вбиті. Двоє дітей, чоловік і дружина. Вони не були ніколи конфліктними, вони жили тихенько, мирно і такі трудяги. До війни під час війни це була така показова сім’я, з якої потрібно брати приклад. Вони збудували собі новий будинок. І так вони в ньому і загинули", - розповів Гнатуша.
Наразі вулицю Поштову де стався інцидент, окупанти перекрили. До місця події нікого не пускають, про це повідомляє депутат Запорізької районної ради Дмитро Кирильчук.
"На жаль, під час цього, грубо, але як є скажемо, що для рашистів це стає нормою - розстріл цивільного населення. Це все чули мешканці, які проживають поруч, від них же надійшла інформація що напередодні рашисти чіплялися до дружини, вони домагалися її і після чого відбулося те, що сьогодні відбулося".
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"Мост" наголошує, що радити Стельмашенко буде в сфері житлово-комунального господарства, де він майже ніколи не працював, а "єдиним дотичним досвідом Стельмашенка є керівництво КП "Гарантія", яке прибирало парки", там він працював 10 років тому. Це відповідь преЗЕдента на всі такі смерті,як на Запоріжжі.так і на Херсонщині,в Бучі і скрізь! А ще призначення Суркіса і Шуфріча в НОК,скоро і Вадю Рабіновича кудись на гуманітарку поставлять...
Легше ту наволоч не допускати ні до чого, ніж потім борикатися з тим всім, і власне цим має займатися держава, вона для того і є, а що вони роблять, курва їх мама?
Наступного разу коли оті "гамнесті" будуть "наїзджати" на Україну то їх треба тикати носом в отакі випадки , і відправляти за кацапським крейсером!
называйте вещи своими именами
Если б ваша зелешобла думала о предстоящей войне, а не о шашлыках, то много чего не было бы. Если б не сворачивали ракетные программы, может и рашка бы не посмела нападать, бо у нас были наработки которые достреливают до москвы. Но кое-кто свернул все это, стал платить касабам за асфальт, а теперь ноет как ему все должны помогать.
Тьфу на вас, попрошайки.
Для мене не існує НЕ таких срюських , всіх потрібно вбивати 😡
А вся остальная мразь, как ворующие из военного бюджета, пожертвований и помощи для ВСУ и беженцев чиновники, мародерствующие в прифронтовой полосе, насильники, наемники ЧВК и казачьей самодеятельности, свободные охотники на военном сафари, одевшие на себя гражданскую одежду военнослужащие, сигнальщики и корректировщики, доносчики на украинских патриотов, полицаи окуппационной администрации - на эшафот! Иначе эта нечисть растворится в обществе и съест нас изнутри, как раковая опухоль.
Но... Не с этой властью! Как говориться - сам себе морду не набьешь...
америка и европа скажет - фу, это так нетолерантно
злочинну логіку цих унтерменшей неможливо задокументувати - її нема - це просто вихлюп ненависті до українця / українки
1. Наши ребята сгниют в мордорском плену или будут убиты.
2. Орки также перестанут брать в плен.
3. Орки перестанут сдаваться в плен и будут воевать до последнего шанса выжить.
Внимание, вопрос: ты уверен в том, что решение не брать пленных ускорит нашу победу?
чому ви не документуєете злочини вашої армії ?
чому це мають робити виключно українці та європейці ?
Факти. 1. і так слабе ВПК за 3 роки було повністю розвалене;
2. до 24.02. крик про ненапад Рашки і шашлики,а не підготовка до війни,Рашку просто запрошували на прогулянку по захопленню України;
3.за день-два були без бою здані декілька областей і мало не зданий Київ;
4.жоден ОПЗЖопер,диверсант,колаборант,агент ,коректувальник не те,що не ліквідований-не постраждав! Їх масово вертають Рашці. Гинуть тільки українські патріоти!
5. люди з Укренерго і ДТЕК говорять про вимикання електрики просто із якимось задоволенням,з мало прихованим злорадством вже обіцяють вимикати на добу,а тим часом електрика з ХАЕС та РАЕС іде на Європу
6. кажуть,не можна полагодити мережі,а мережі для нафтопроводу ДРУЖБа до Орбана ....полагодили за лічені години
7. Шуфрича,Суркіса вибрали в НОК,Деркач спокійно живе під Черніговом, Богуслая готують до передачі Рашці,а азовців вибрали в НОК?,звільнили з полону?і ще багато чого.....
8. всі ОПЗЖ які втекли не позбавлені мандатів депутатів,всі що залишилися влилися в Зе-команду...
1) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
2) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
3) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
4) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
5) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
6) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
7) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
8) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
9) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
10) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)
11) Зустріч з представниками російських спецслужб (Патрушев) в Омані (Оманський офшор) Патрушев є секретарем Ради Безпеки російської федерації. Брехня Зеленського що цього не було, хоча в Київ він прибув на літаку Патрушева
12) Збиття пасжирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
13) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
14) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
15) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт''
16) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ
17) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака. Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
18) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон
19) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон.
20) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
21) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
22)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
23) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
24) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
25) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
26) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"
27) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
28) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
29) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
30) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
31) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
32) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
33) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
34) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
35) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
36) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
37) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком в обмін на гарантії не нападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
38) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
39) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
40) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена
41) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
42) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
43) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
44) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого
45) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
46) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим;депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
47) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
50) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
51) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова та багато інших "достойників" орденами та медалями
52) Скандальний заклик міністра куьтури і інформаційної політики Ткаченко на зустрічі з послами G 7 фінансувати Телемарафон до самої Перемоги, без ТБ каналів опозиції
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
Як що вони прийшли нас вбивати, то їх треба знищувати методично, підняв руки для здачі у полон - на обміний фонд чи на зону, в залежності від того що він робив в Україні. На зоні теж навчать
любити Україну.