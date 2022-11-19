Родину із Запорізької області Дармобід із двома дітьми розстріляли росіяни, - ЗМІ. ФОТО

Окупанти вбили Олександра та Наталю Дармобідів, а також їхніх дітей - 13-річного Володимира та 6-річного Кирила. Сусіди кажуть, що напередодні росіяни чіплялися до Наталі.

Трагедія сталася в Комиш-Зорі Пологівського району Запорізької області. Журналістам про неї телефоном повідомив голова територіальної громади Ігор Гнатуша, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"На цей момент там були і є збройні російські окупанти. Щось вони там роблять, чи замітають сліди, чи роблять якесь розслідування і туди ніхто з фізичних осіб, крім батьків зранку не попадав. З вечора вони не виходили на зв’язок, ніхто не звернув уваги, а зранку рідні їх побачили, що вони фактично вбиті. Двоє дітей, чоловік і дружина. Вони не були ніколи конфліктними, вони жили тихенько, мирно і такі трудяги. До війни під час війни це була така показова сім’я, з якої потрібно брати приклад. Вони збудували собі новий будинок. І так вони в ньому і загинули", - розповів Гнатуша.

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Наразі вулицю Поштову де стався інцидент, окупанти перекрили. До місця події нікого не пускають, про це повідомляє депутат Запорізької районної ради Дмитро Кирильчук.

"На жаль, під час цього, грубо, але як є скажемо, що для рашистів це стає нормою - розстріл цивільного населення. Це все чули мешканці, які проживають поруч, від них же надійшла інформація що напередодні рашисти чіплялися до дружини, вони домагалися її і після чого відбулося те, що сьогодні відбулося".

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