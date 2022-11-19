За минулу добу росіяни вбили в Україні трьох цивільних, 6 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА
За минулу добу внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України зафіксували загибель трьох цивільних осіб та поранення шістьох.
Такі дані обласних військових адміністрацій опублікував заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, зокрема, що на Донеччині двоє загиблих (у т.ч. виявлено одного вбитого раніше) і троє поранених, у Запорізькій області - один загиблий, у Херсонській області - троє поранених.
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Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар19.11.2022 12:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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