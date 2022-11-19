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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За минулу добу росіяни вбили в Україні трьох цивільних, 6 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України зафіксували загибель трьох цивільних осіб та поранення шістьох.

Такі дані обласних військових адміністрацій опублікував заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, зокрема, що на Донеччині двоє загиблих (у т.ч. виявлено одного вбитого раніше) і троє поранених, у Запорізькій області - один загиблий, у Херсонській області - троє поранених.

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За минулу добу росіяни вбили в Україні трьох цивільних, 6 осіб зазнали поранень, - ОП 01

Автор: 

жертви (1814) Тимошенко Кирило (558)


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они и те же цифры пишут
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19.11.2022 12:21 Відповісти
 
 