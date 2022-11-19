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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Захід не має лякати поразка Росії у війні, - президент Естонії Каріс

алар,каріс

Президент Естонії Алар Каріс сказав, що західні країни не повинні побоюватися можливих потрясінь для Росії, якщо ця країна програє війну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це він заявив на Галіфакському безпековому форумі в Канаді.

Каріс наголосив, що у світлі небезпек, що випливають із діяльності Росії та інших авторитарних країн, євроатлантичному співтовариству необхідна довгострокова стратегія, і намітив її можливі відправні точки.

"По-перше, відправною точкою такої стратегії не може бути страх перед можливими потрясіннями, які вразять Росію, якщо вона програє війну. По-друге, НАТО має якомога швидше реалізувати нову оборонну позицію, що передбачає більшу присутність і завчасне розміщення озброєнь, техніки та боєприпасів. По-третє, Європа не повинна залишатися в сірій зоні, єдина реальна гарантія безпеки - це НАТО", - сказав Каріс.

Президент Каріс нагадав, що надії, пов'язані з Росією, не справдилися ні наприкінці 80-х, ні на початку 90-х, радше, дали можливість Росії посилити контроль над демократією, яка зароджувалася, і натомість виростили імперіалістичні амбіції, які жодним чином не зробили світ безпечнішим.

"Президент Путін неодноразово звинувачував Захід, зокрема, у розв'язанні війни в Україні, та діє, вважаючи, що ми теж є частиною цієї війни. Це доводить, що стратегічні цілі Росії жодним чином не змінилися. Путін, як і раніше, хоче зруйнувати нинішній устрій євроатлантичної безпеки і відновити свій вплив у країнах Балтії та Польщі", - підкреслив Каріс.

Він навів як приклад внесок Америки і Канади в загальну безпеку в євроатлантичному просторі та висловив упевненість у тому, що Європі слід більше, ніж раніше, інвестувати в оборону і покращувати військовий потенціал. "Наразі пріоритетом Естонії є створення дивізійної структури воєнного часу, яка складалася б із наших національних і союзних підрозділів. Однак ми вже маємо дивитися далі й планувати більш детально, які підрозділи НАТО битимуться разом із нами. Тільки таким чином ми доб'ємося достатньої готовності. Тільки так ми зможемо переконати Кремль у тому, що будь-яка військова атака в напрямку НАТО приречена на провал", - сказав президент Естонії.

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Автор: 

росія (65994) Естонія (1642) Алар Каріс (67)


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Топ коментарі
+16
О наконец то озвучено то, что запад тупо ссыт что рашка сольется
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19.11.2022 12:54 Відповісти
+15
Самі винуваті. Виростили монстра, а тепер, не знають як його позбутись. Західне двуличчя й лицемірство зіграли з ними самими злий жарт.
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19.11.2022 13:11 Відповісти
+13
Кацапи вдавляться, але не визнають поразки від України. Скажуть що їх НАТА перемогла.
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19.11.2022 12:58 Відповісти
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О наконец то озвучено то, что запад тупо ссыт что рашка сольется
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19.11.2022 12:54 Відповісти
Так тому Байден й включив режим дурня, коли сказав, що ракети котрі впали у Польщі, українські. Вони тупо сцяться. Всім, хто в курсі, давно відомо, що ці ракети були запущені саме по електролінії, яка з"єднює Бурштинську ТЕС з Польщею. До того ж, ймовірніше за все, є договорняки між рашкою й США. Інакше, чого б нещодавно була таємна зустріч Наришкіна з ними?

Ніяких переговорів про Україну без України? Ну, ну...
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19.11.2022 13:08 Відповісти
Так и есть, но никто из политиков это не сказал вслух. Респект эстонскому Президенту!
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19.11.2022 17:59 Відповісти
Не переживайте,бідон не допустить поразки рашки, ось забанив негласно ленд-ліз за який проголосували в конгресі ще пів року тому.
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19.11.2022 14:38 Відповісти
a chogo boyatysya? Naftovi korporatsii zmozhut organizuvaty bydobuvannya nafty, zavezyt robochyh ta obladnannya, a chmobiki rozbegutsya po Azii
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19.11.2022 12:56 Відповісти
Китай трохи плутає карти. А загалом геополітика і загальнолюдські цінності мають мало спільного.
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19.11.2022 12:59 Відповісти
Золотые слова. Если хочешь перестать срать - встань с унитаза. Причинно-следственная связь слегка поломанная, так у нас шо-то весь мир поламался
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19.11.2022 12:56 Відповісти
Кацапи вдавляться, але не визнають поразки від України. Скажуть що їх НАТА перемогла.
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19.11.2022 12:58 Відповісти
Та без різниці! Нехай що хоч думають,правда, там нема чим думати.
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19.11.2022 13:09 Відповісти
не вживайте отого....)
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19.11.2022 13:10 Відповісти
Для сукупного Заходу вихід із політичної зони комфорту - це як у старому анекдоті: "Хлопці! Краще вуха відріжте!" (с)
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19.11.2022 13:04 Відповісти
Захід боїться наслідків поразки мордору. Тому що *уйло загнаний в кут може застосувати ядерну зброю!
А ще боїться розпаду мордору бо знову ж ядерна зброя невідомо куди попаде. Тому ми зараз і спостерігаємо отакі незрозумілі рухи Заходу.
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19.11.2022 13:08 Відповісти
Самі винуваті. Виростили монстра, а тепер, не знають як його позбутись. Західне двуличчя й лицемірство зіграли з ними самими злий жарт.
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19.11.2022 13:11 Відповісти
Скоріш посилення східної Європи і економічних втрат, старі буржуї вже давно світ поділили і їм не потрібно нових центрів сили.
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19.11.2022 14:40 Відповісти
Со мной наверное мало кто здесь согласится, но мне кажется что после Украины, рашка вряд ли захочет напасть на США с целью захвата американских территорий. Поэтому не думаю, что США будут готовы напрямую воевать с рашкой, включая с использованием стратегического ЯО, для защиты Украины. Отсюда и все эти разговоры со стороны США насчет переговоров. В любом случае, украинцы никогда не сдадутся, пока не отвоюют все свои территории, включая Крым. Даже если понадобиться несколько лет жить без отопления, воды и света, украинцы не тот народ, который отступит и пойдет на какие-либо компромиссы. Рашка явно просчиталась, решив потребовать невступление Украины в НАТО и развязав войну в центре Европы!
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19.11.2022 13:18 Відповісти
Нет, конечно, но они напали бы на Европу, а воевать заставили бы украинцев. Не сразу, а попозже. Поэтому отлично, что вместо этого кацы выхватят люлей, и больше никогда не будут представлять угрозу.
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19.11.2022 13:23 Відповісти
По факту войну в Украине путин развязал ради моб ресурса, а вот конечная цель это как минимум Германия которая по его мнению "оккупирована" США.
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19.11.2022 13:35 Відповісти
К твоему сведению Рашка уже нападала на США. Не прямо конечно а с помощью своих диверсионных групп и агентов пытались захватить Вашингтон а значит власть в США.
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19.11.2022 14:29 Відповісти
Были бы на Западе политики с адекватной психикой, то их должно было пугать победа русни в войне с Украиной. Они банально больные на голову.
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19.11.2022 13:21 Відповісти
Що за дивна тенденція - чим далі на захід тим більше рашку бояться...Треба їм більше екскурсій в Україні робити,може тоді зрозуміють,що коли вцендолити москаля по морді то соплі від нього летять навіть далі ніж у будь кого...
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19.11.2022 13:25 Відповісти
Нічого дивного - чим далі від росії, тим краще житття і є більше чого втрачати.
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19.11.2022 13:29 Відповісти
Лише у країнах колишнього Варшавського договору шкірою відчувають істину - це зло має бути нарешті викорінене, а не лише знов трохи пригальмоване. А решта Заходу досі розмірковує і зважує.
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19.11.2022 13:26 Відповісти
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать...
(с) Б. Пастернак
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19.11.2022 13:42 Відповісти
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19.11.2022 13:48 Відповісти
Захід не розуміе, що заважаючи Україні бомбити рашу і тим самим перевести війну на российску землю , вони можуть цю війну получити в ЕС.

А АГРЕССІЯ І ЛОМАННЯ ШАБЕЛЬ повинне виплеснутись сповна - ця єнергія рашей накаплювалась десятиріччя ‼️‼️
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19.11.2022 14:20 Відповісти
Ну не Захід сам по собі боїться поразки московії , а правляча еліта Заходу ,тому ,що рило їхнє ,майже у всіх , у москальському лайні . Після перемоги України над московитами відкриється дуже багато цікавих речей .
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19.11.2022 14:31 Відповісти
***** очень щедро подкармливал западные консервы типо трампистов и шредеристов чтобы они лоббировали разоружение Европы и продвигали другие интересы кремля. Именно поетому нужно в первую очередь оставить кремлевский режим без нефтедолларов. Чтобы они больше не смогли скупать ни оружие ни политиков ни наемников.
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19.11.2022 14:37 Відповісти
Запад не пугает поражение россий , а пугает "куленных- проплаченных " коррумпированных политиков , путин потребует вернуть валюту. И что тогда. ?
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19.11.2022 15:10 Відповісти
Главная задача демократически избранного правительства - повышение благосостояния собственного народа. Избирателей интересует прежде всего собственный карман. В условиях рекордной инфляции и явного экономического спада - затяжная война усугубляет ситуацию. Авторитарное правительство может делать что угодно, оно никому не подотчетно. Демократическое правительство зависит от избирателя, которому не очень нравится, когда его налоги идут на помощь далеким (для, например, США) иностранцам. И оппозиция обвиняет в транжирстве и даже предательстве собственного народа. Подобные зрадные речи всегда находят отклик у миллионов недалеких людей. При этом, те же самые люди могут вполне искренне сочувствовать жертве агрессии, но свой карман все равнодороже. Детям Геомании сочувствую, но журналы покупать не буду.
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19.11.2022 16:46 Відповісти
А поражение Германии в 1945-м тоже всех пугало?😁
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19.11.2022 16:56 Відповісти
 
 