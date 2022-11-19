Експомічника Сальдо, депутата від ОПЗЖ Стельмашенка призначили радником голови Херсонської ОВА Янушевича

Депутат Херсонської міської ради від ОПЗЖ Юрій Стельмашенко став радником голови обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича.

Цю інформацію він сам підтверджує у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За даними місцевого видання "Мост", наближені до Стельмашенка люди повідомили ЗМІ, що його на цю посаду "просував шведський бізнесмен з російським бекграундом Карл Стурен".

Видання наголошує, що радити Стельмашенко буде в сфері житлово-комунального господарства, де він майже ніколи не працював, а "єдиним дотичним досвідом Стельмашенка є керівництво КП "Гарантія", яке прибирало парки", там він працював 10 років тому.

Зауважимо, що перед вступом до ОПЗЖ з 2012 по 2014 роки був помічником колаборанта Володимира Сальдо, потім - нардепа від БПП Віталія Чепіноги.

Сам Стельмашенко, як уже повідомлялося, підтвердив своє призначення і розповів, що навесні виїхав з окупованого Херсона та мобілізувався до лав ЗСУ, де продовжує служити. А після деокупації облцентру його відправили до ВЦА відновлювати критичну інфраструктуру.

"Як тільки буде відновлено першочергові життево необхідні послуги, продовжу службу у місці де визначить командування і де я буду максимально корисним для перемоги", - переконує він.

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Також він каже, що працював у Херсоні волонтером, а потім виїхав разом із сім’єю на вільну територію, де "одразу повідомив ЗСУ та пройшов поліграф".