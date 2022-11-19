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Експомічника Сальдо, депутата від ОПЗЖ Стельмашенка призначили радником голови Херсонської ОВА Янушевича

стельмашенко

Депутат Херсонської міської ради від ОПЗЖ Юрій Стельмашенко став радником голови обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича.

Цю інформацію він сам підтверджує у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За даними місцевого видання "Мост", наближені до Стельмашенка люди повідомили ЗМІ, що його на цю посаду "просував шведський бізнесмен з російським бекграундом Карл Стурен".

Видання наголошує, що радити Стельмашенко буде в сфері житлово-комунального господарства, де він майже ніколи не працював, а "єдиним дотичним досвідом Стельмашенка є керівництво КП "Гарантія", яке прибирало парки", там він працював 10 років тому.

Зауважимо, що перед вступом до ОПЗЖ з 2012 по 2014 роки був помічником колаборанта Володимира Сальдо, потім - нардепа від БПП Віталія Чепіноги.

Сам Стельмашенко, як уже повідомлялося, підтвердив своє призначення і розповів, що навесні виїхав з окупованого Херсона та мобілізувався до лав ЗСУ, де продовжує служити. А після деокупації облцентру його відправили до ВЦА відновлювати критичну інфраструктуру.

"Як тільки буде відновлено першочергові життево необхідні послуги, продовжу службу у місці де визначить командування і де я буду максимально корисним для перемоги", - переконує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано депутата Херсонського осередку ОПЗЖ, який працював на рашистів у період окупації, - СБУ. ФОТОрепортаж

Також він каже, що працював у Херсоні волонтером, а потім виїхав разом із сім’єю на вільну територію, де "одразу повідомив ЗСУ та пройшов поліграф".

Експомічника Сальдо, депутата від ОПЗЖ Стельмашенка призначили радником голови Херсонської ОВА Янушевича 01

Автор: 

Сальдо Володимир (81) Херсон (3434) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492) Янушевич Ярослав (131) Стельмашенко Юрій (2) Херсонська область (5874)


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Топ коментарі
+59
Зе = ОПЗЖ = рашизм. Будь його воля - здав би все в перший день лиш народ не дав
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19.11.2022 13:17 Відповісти
+40
Агов, суки, ви там зовсім ******, ***** ******...
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19.11.2022 13:23 Відповісти
+36
он зєля вже розтавив в звільненному Херсоні опзжопу, поки що антракт, у другій частині буде повторна здача, як так розумію
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19.11.2022 13:32 Відповісти
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Зе = ОПЗЖ = рашизм. Будь його воля - здав би все в перший день лиш народ не дав
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19.11.2022 13:17 Відповісти
он зєля вже розтавив в звільненному Херсоні опзжопу, поки що антракт, у другій частині буде повторна здача, як так розумію
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19.11.2022 13:32 Відповісти
ПОХОЖЕ ФСБ РУЛИТЬ.
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19.11.2022 14:35 Відповісти
жд рулять
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19.11.2022 17:55 Відповісти
Потрібно заборонити членам заборонених партій займати якись державні посади і брати участь у виборних органах . ПРОЩЕ ПРОСТОГО - НО ЗЕ НЕ РОЗУМІЕ ‼️‼️‼️

Підпишить петицію Гончаренко про припинення мандатів в ВР у ціх прокацапських сволочей , ЩО ПРИВЕЛИ КРІВАВУ ВІЙНУ В УКРАЇНУ

https://www.youtube.com/channel/UCTMk4C1-CnQTktdVTDIY12g @Алексей Гончаренко

https://youtu.be/fI_ZeKrWKIQ
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19.11.2022 13:33 Відповісти
Цікаво, виступив би з такою ініціативою бувший риг Льошик Гончаренко, якби в список заборонених попали Партія ригів чи скажімо СДПУ(о)?
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19.11.2022 13:42 Відповісти
Еой, а ви знаете що робив Арахамія в начала війни ?

15 марта Путин получил фактически идеальное предложение от Украины: нейтралитет, гарантия прав русскоязычного населения, возвращение к границам 23 февраля, что означало бы де-факто игнорирование, откладывание вопроса о статусе Донбасса и Крыма.

 ТОДІ ЩЕ НЕ ЗНАЛИ ПРО ЗВЕРСТВА І ГЕНОЦИД РУСНІ В БУЧІ
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19.11.2022 13:49 Відповісти
А до чого тут Арахамія? Хоча якщо заборонити разом з бувшими членами ПР та СДПУ(о) займати будь-які виборчі та виконавчі посади ще й Арахамії, то я взагалі не проти Боюсь тільки це не підтримає та частина суспільства, яка вважає себе самою розумною та патріотичною. Парадокс
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19.11.2022 13:58 Відповісти
Это Вы , не понимаете , что Зеленский. ОБОРОТЕНЬ , перед войной назначал ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РАШИСТСКИХ АГЕНТОВ , готовивших списки патриотов , военных , саботировал полностью ПОДГОТОВКУ К ВОЙНЕ и даже кровавейшая ВОЙНА не одумался и продолжает под руководством д'Ерьмака целенаправленно превращать Украину а *********
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19.11.2022 14:01 Відповісти
Несмотря на войну итеррор
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19.11.2022 14:02 Відповісти
чья б корова мычала, а гончаренко- промолчала младый регианал
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19.11.2022 16:51 Відповісти
Зелений антимайдан при владі вже давно
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19.11.2022 14:05 Відповісти
ЗЕлені, це недозрілі червоні.
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19.11.2022 14:18 Відповісти
Херсонської ОВА Янушевича -- нах за руцким кораблем вместе с Стельмашенко Вы прокацапские ублюдки доиграетесь с этими назначениями Не вынуждайте ЗСУ отнестись к вам как к ДРГ - думайте головой а не жопой мы на войне
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19.11.2022 14:24 Відповісти
Боже, Боже! Шож це робиться? Люди гинуть за Україну, а зевлада повертає до влади зрадників. Піпець.
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19.11.2022 14:48 Відповісти
(((((
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19.11.2022 13:18 Відповісти
Как цапи розставляють свої кадри, щоб контролювати ситуацію. Тільки не дивіться на Єрмака. Він святий.
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19.11.2022 13:22 Відповісти
Удивлён, что ЗЕплесневелые не пригласили самого Сальдо... и не вместо этого, а сразу вместо Янушевича...
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19.11.2022 13:48 Відповісти
А ви воюйте,українці...гиньте.. А кацапські агенти все вже вирішили.
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19.11.2022 13:23 Відповісти
Агов, суки, ви там зовсім ******, ***** ******...
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19.11.2022 13:23 Відповісти
У ХЕРСОНІ РЕВАНШ ПРОРОССІЙСЬКИХ СИЛ ???

В Херсоне спрашивают: а кто нас сдал?

17 ****. 2022 г.
В ефірі Радіо НВ Роман Костенко, народний депутат від Голосу,
секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки

https://youtu.be/etMPeOkls8c
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19.11.2022 13:26 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCEKWTsUjMidg6vOVeAcSRng ⁉️⁉️⁉️Тамара Гайдамака

Пане Костенко , вже давно потрібно прирівняти колобораціонізм до зради України і жорстокого карати .

Зеленський повернув у владу на Херсонщині тих людей , які її зрадили і втекли звідти , замість того , щоб організувати оборону Херсонщини. Взагалі кадрова політика Зеленського викликає багато питань , бо він повертає у владу партію РЕГІОНІВ і своїх людей , які по переконанням нічим не відрізняються від цієї партії . Той , хто відповідає за кадрову політику у безпекових органах , той і має нести відповідальність. У нас все навпаки виходить , Уклоністи керуюють обороноздатністю України , це нонсенс. Тому ми ще довго будемо борсатись у цьому лайні
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19.11.2022 13:27 Відповісти
ZE🤢БОРОТЕНЬ !
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19.11.2022 14:04 Відповісти
Не оборотень, а зрадник. З самого початку. Він завжди таким і був.
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19.11.2022 14:52 Відповісти
янушевича звільнити з посади відкрити справу за колоборанство ,зрадника стельмашенка під варту негайно пока не втік слугі беруть в свої ряди зрадників України
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19.11.2022 13:27 Відповісти
А чем ОПЗЖ отличается от зеленожопых слуг народа? Это одна банда предателей и ублюдков!
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19.11.2022 13:31 Відповісти
в чого ви хотіли від зелених покидьків
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19.11.2022 13:32 Відповісти
Шуфрич, Суркис,зеля не стесняйся,давай Киву назначай куда то, Рабиновича и прочих
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19.11.2022 13:33 Відповісти
хазаромоскалі рулять
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19.11.2022 17:58 Відповісти
Зеленський просто сцить нашим воїнам в обличчя!!! Правою рукою воює, а друго дальше очолює корупцію!!!
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19.11.2022 13:37 Відповісти
Цікаво, якщо призначення якогось нікчемного радника голови військової адміністрації вважати "сцяти воїнам в обличчя", то як ви назвете призначення голови адміністрації цілої області, який в складі партії регіонів голосував за диктаторські закони Януковича?
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19.11.2022 13:47 Відповісти
зелена мразота
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19.11.2022 13:39 Відповісти
а кандидатура вийшла з ОП
і правда в тому що внутрішній ворог гірше окупанта бо його не видно
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19.11.2022 13:47 Відповісти
«Там нє всє плахіє!»(с)
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19.11.2022 13:48 Відповісти
Потрібен тиск розголос,як бачимо Шуфрич вже всё,завдяки Шевченко і розголосу,це потенційні Сальди і Спермоусови
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19.11.2022 13:48 Відповісти
У спермоусова уже нiякоi потенцii, сальдо- ще трохи ногми дрига..
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19.11.2022 16:58 Відповісти
Ще один опезешний покидьок.
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19.11.2022 13:50 Відповісти
ОПЗЖ прямі нащадки Партії регіонів, навіть якщо вступив у це лайно після 2014-го. Пану не треба тут вихваляти ЗСУ, а треба піти геть. Про які свої фахові навички він пише? Стосовно 2-разового депутатства: ми чудово знаємо як в Херсонській області обирали депутатами.
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19.11.2022 13:53 Відповісти
А наши зажопінці сидять в раді під зеленими прапорами як нічого і не трапилось.
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19.11.2022 13:56 Відповісти
Iсламiсти шоле?..
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19.11.2022 17:01 Відповісти
Хіба не ясно що воно до мізку кісток московське? Настав час карати не тільки "висуванців" а й тих хто пропонував і приймав на посаду таких по одній статті кримінального кодекса з приставкою "в складі групи" .
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19.11.2022 14:00 Відповісти
Задовбали ці зелені ******.
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19.11.2022 14:06 Відповісти
"Спасибо " ,Вам 73%🦠 ZEБилы
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19.11.2022 14:06 Відповісти
Это какой-то сюр! Они скоро и Сальдо трудоустроят с Пушилиным. С зачетом трудового стажа на временно-оккупируемых территориях.
Это какой-то катаклизм в кокаиново-текильных тонах - публичный дом Коломойского гуляет!
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19.11.2022 14:11 Відповісти
Ну а шо? В них є досвід, мабуть ,,крепкие хозяйственники", цінні кадри.
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19.11.2022 16:21 Відповісти
Свята людина! За що з ним так?
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19.11.2022 14:14 Відповісти
Мда...А як же люстрація?
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19.11.2022 14:21 Відповісти
Схоже, зараз, не будучи депутатом від опзж, на нормальну посаду взагалі не влаштуєшся.
Mykhailo Tkach
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19.11.2022 14:25 Відповісти
Рано стремовусова прибрали. Був би теж (з)РАДНИКОМ !
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19.11.2022 14:26 Відповісти
Так ще й не пiзно..В цьому випадку хоть якась логiка присутня...
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19.11.2022 17:07 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/358690-nastojashchee_litso_korruptsionnogo_stroiteljnogo_spruta_chto_proishodit_v_gasi
"Херсонщину могут грабить только херсонцы".
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19.11.2022 14:26 Відповісти
Да чтож это п..ть такое? то в НОК Шуфрича ,то вот это?
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19.11.2022 14:32 Відповісти
Нічого доброго в Україні не буде.
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19.11.2022 14:33 Відповісти
Здається,що так.Адже влада-це відображення наріду.А він у нас далеко не весь героїчний і не весь розумний.На жаль!
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19.11.2022 14:40 Відповісти
Влада - це також значною мірою відображення телевізора.
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19.11.2022 15:56 Відповісти
Не телевізор ходить на вибори.
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19.11.2022 16:58 Відповісти
Більшість людей саме з телевізором в голові і ходить на вибори.
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19.11.2022 17:43 Відповісти
Відгадайте, хто назначав?
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19.11.2022 14:34 Відповісти
це яким треба бути конченим президентом щоб ставити відвертого зрадника керувати щойно звільненим з окупації містом ?
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19.11.2022 14:35 Відповісти
Ну то й що, що пліснява ватників на всі керівні посади призначає, зате, які патріотичні тексти Бубочка читає.
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19.11.2022 14:35 Відповісти
Назначили следующего в очереди на отправку к Кобзону.
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19.11.2022 14:37 Відповісти
Зате, ні якої корупції???
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19.11.2022 14:39 Відповісти
Еще немного и Овощ с Килей вернуться на руководящие должности....
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19.11.2022 14:39 Відповісти
Ну як вам 73% такий крок? Перед здачею області там керували зрадники і сьогодні, коли наші тисячами жертв найкращих звільнили місто і частину області президент перепризеначив нових-старих прихильників " русского мира", вихідців із кубла януковича? В ОП одні бувші антимайданівці і далі вони призначають своїх, тих кого нарід не вибирав. Але нарід мовчить і пропускає до влади ригів, які їх здавали з патрахами ворогу. Виходить, що "зелені" це молоді, перефарбовані "риги"?
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19.11.2022 14:52 Відповісти
Зелені це онуки та діти КПСС. Навіть назва їх партії походить від промови сталіна.
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19.11.2022 15:25 Відповісти
и нахрена в цирк ходить?.........................одни принимают законы о люстрации другие хрен ложат......................................................................вы еще донецкого хрякоовоща возьмите советником.............................................................
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19.11.2022 14:59 Відповісти
давно мені не було так хєрово на душі
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19.11.2022 14:59 Відповісти
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19.11.2022 15:00 Відповісти
Теперь каждый пи да рас Типа добкина будет наряжатся в форму ВСУ и с подарочным пистолетом как Коля котлета будут нам рассказывать что он открыт к диалогу и большой патриот с первых дней, ниче ********* не долго тебе осталось,Олечка уже разлила масло , камаз уже выехал
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19.11.2022 15:03 Відповісти
Та все норм. Свої до своїх.
Янушевич - людина Азарова.
Радник Янушевича - помічник колаборанта Сальдо.

А нафіга Херсон звільняли? Невже для того, щоб знов його здати?
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19.11.2022 15:19 Відповісти
Я так розумію, що Януковічь на обрії?
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19.11.2022 15:31 Відповісти
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19.11.2022 15:34 Відповісти
Через брак підарастичних кадрів, влада вимушена весь час тасувати стару обісцяну кололоду. Це вже починає муляти очі навіть найтупішим виборцям.
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19.11.2022 15:50 Відповісти
У мене чим далі тим сильнішає переконання,що це не придурок і довбо***б Путін воює проти України та українців,а один шустрий,картавий членограй-віртуоз...
Факти. 1. і так слабе ВПК за 3 роки було повністю розвалене;
2. до 24.02. крик про ненапад Рашки і шашлики,а не підготовка до війни,Рашку просто запрошували на прогулянку по захопленню України;
3.за день-два були без бою здані декілька областей і мало не зданий Київ;
4.жоден ОПЗЖопер,диверсант,колаборант,агент ,коректувальник не те,що не ліквідований-не постраждав! Їх масово вертають Рашці. Гинуть тільки українські патріоти!
5. люди з Укренерго і ДТЕК говорять про вимикання електрики просто із якимось задоволенням,з мало прихованим злорадством вже обіцяють вимикати на добу,а тим часом електрика з ХАЕС та РАЕС іде на Європу
6. кажуть,не можна полагодити мережі,а мережі для нафтопроводу ДРУЖБа до Орбана ....полагодили за лічені години
7. Шуфрича,Суркіса вибрали в НОК,Деркач спокійно живе під Черніговом, Богуслая готують до передачі Рашці,а азовців вибрали в НОК?,звільнили з полону?і ще багато чого.....
8. всі ОПЗЖ які втекли не позбавлені мандатів депутатів,всі що залишилися влилися в Зе-команду...
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19.11.2022 15:59 Відповісти
Пісюну 31 рік, але вже знає як грабувати державні кошти. Без влади, та доступу до державного бюджету воно не може .,,Фахівець" блин.
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19.11.2022 16:27 Відповісти
у нас что, нет не зашквареных людей на эту должность?? или зеленский специально драконит людей??
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19.11.2022 16:54 Відповісти
 
 