Експомічника Сальдо, депутата від ОПЗЖ Стельмашенка призначили радником голови Херсонської ОВА Янушевича
Депутат Херсонської міської ради від ОПЗЖ Юрій Стельмашенко став радником голови обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича.
Цю інформацію він сам підтверджує у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
За даними місцевого видання "Мост", наближені до Стельмашенка люди повідомили ЗМІ, що його на цю посаду "просував шведський бізнесмен з російським бекграундом Карл Стурен".
Видання наголошує, що радити Стельмашенко буде в сфері житлово-комунального господарства, де він майже ніколи не працював, а "єдиним дотичним досвідом Стельмашенка є керівництво КП "Гарантія", яке прибирало парки", там він працював 10 років тому.
Зауважимо, що перед вступом до ОПЗЖ з 2012 по 2014 роки був помічником колаборанта Володимира Сальдо, потім - нардепа від БПП Віталія Чепіноги.
Сам Стельмашенко, як уже повідомлялося, підтвердив своє призначення і розповів, що навесні виїхав з окупованого Херсона та мобілізувався до лав ЗСУ, де продовжує служити. А після деокупації облцентру його відправили до ВЦА відновлювати критичну інфраструктуру.
"Як тільки буде відновлено першочергові життево необхідні послуги, продовжу службу у місці де визначить командування і де я буду максимально корисним для перемоги", - переконує він.
Також він каже, що працював у Херсоні волонтером, а потім виїхав разом із сім’єю на вільну територію, де "одразу повідомив ЗСУ та пройшов поліграф".
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Підпишить петицію Гончаренко про припинення мандатів в ВР у ціх прокацапських сволочей , ЩО ПРИВЕЛИ КРІВАВУ ВІЙНУ В УКРАЇНУ
https://www.youtube.com/channel/UCTMk4C1-CnQTktdVTDIY12g @Алексей Гончаренко
https://youtu.be/fI_ZeKrWKIQ
15 марта Путин получил фактически идеальное предложение от Украины: нейтралитет, гарантия прав русскоязычного населения, возвращение к границам 23 февраля, что означало бы де-факто игнорирование, откладывание вопроса о статусе Донбасса и Крыма.
ТОДІ ЩЕ НЕ ЗНАЛИ ПРО ЗВЕРСТВА І ГЕНОЦИД РУСНІ В БУЧІ
В Херсоне спрашивают: а кто нас сдал?
17 ****. 2022 г.
В ефірі Радіо НВ Роман Костенко, народний депутат від Голосу,
секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки
https://youtu.be/etMPeOkls8c
Пане Костенко , вже давно потрібно прирівняти колобораціонізм до зради України і жорстокого карати .
Зеленський повернув у владу на Херсонщині тих людей , які її зрадили і втекли звідти , замість того , щоб організувати оборону Херсонщини. Взагалі кадрова політика Зеленського викликає багато питань , бо він повертає у владу партію РЕГІОНІВ і своїх людей , які по переконанням нічим не відрізняються від цієї партії . Той , хто відповідає за кадрову політику у безпекових органах , той і має нести відповідальність. У нас все навпаки виходить , Уклоністи керуюють обороноздатністю України , це нонсенс. Тому ми ще довго будемо борсатись у цьому лайні
і правда в тому що внутрішній ворог гірше окупанта бо його не видно
Это какой-то катаклизм в кокаиново-текильных тонах - публичный дом Коломойского гуляет!
Mykhailo Tkach
"Херсонщину могут грабить только херсонцы".
Янушевич - людина Азарова.
Радник Янушевича - помічник колаборанта Сальдо.
А нафіга Херсон звільняли? Невже для того, щоб знов його здати?
Факти. 1. і так слабе ВПК за 3 роки було повністю розвалене;
2. до 24.02. крик про ненапад Рашки і шашлики,а не підготовка до війни,Рашку просто запрошували на прогулянку по захопленню України;
3.за день-два були без бою здані декілька областей і мало не зданий Київ;
4.жоден ОПЗЖопер,диверсант,колаборант,агент ,коректувальник не те,що не ліквідований-не постраждав! Їх масово вертають Рашці. Гинуть тільки українські патріоти!
5. люди з Укренерго і ДТЕК говорять про вимикання електрики просто із якимось задоволенням,з мало прихованим злорадством вже обіцяють вимикати на добу,а тим часом електрика з ХАЕС та РАЕС іде на Європу
6. кажуть,не можна полагодити мережі,а мережі для нафтопроводу ДРУЖБа до Орбана ....полагодили за лічені години
7. Шуфрича,Суркіса вибрали в НОК,Деркач спокійно живе під Черніговом, Богуслая готують до передачі Рашці,а азовців вибрали в НОК?,звільнили з полону?і ще багато чого.....
8. всі ОПЗЖ які втекли не позбавлені мандатів депутатів,всі що залишилися влилися в Зе-команду...