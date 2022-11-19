Петиція про позбавлення Бойка з ОПЗЖ звання Героя України набрала 25 тис. підписів
Петиція до президента України Володимира Зеленського із закликом позбавити нардепа Юрія Бойка, який був обраний за списком нині забороненої партії ОПЗЖ, звання Героя України, набрала необхідні для розгляду 25 тис. підписів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт глави держави.
Петиція №22/163550-еп зареєстрована 12 вересня, її автор - Гайдай Андрій Сергійович.
"В умовах повномасштабної війни України з російською федерацією, в той час, коли на фронті гинуть сотні кращих синів щодня, вимагаємо позбавити високого звання "Герой України" Бойка Юрія Анатолійовича, лідера забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" та колишнього члена "Партії регіонів", оскільки таким чином ми нівелюємо значимість цієї нагороди, фактично прирівнюючи між собою Героїв, що захищають незалежність нашої країни з тими, хто робив усе, щоб ця незалежність зникла, працюючи в інтересах і на догоду кату путіну", - йдеться в петиції.
Як відомо, звання Героя України Юрію Бойку присвоїв другий Президент України Леонід Кучма 2004 року.
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Зеленський посмертно надав звання Героїв України дев'ятьом членам екіпажу - пілотам і бортпровідникам - літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» , збитого в Ірані 8 січня 2020 року, своїм указом 29 грудня 2020 р. - як мовилося в документі, «за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов'язку».
А вот Муамару Каддафи орден Ярослава Мудрого вручил Ющенко.
Каддафи был нормальный герой своей страны.
Система его замочила.
судячи по вподобанням, на сайті одні письменники....
не читачі........
хто такий Каддафі, що робив, чому грохнули???
письменники не зають
бо вони не читають
бо вони ж письменники...
а чому так пишу?
згадав анегдот про чукчу.
написав чукча якусь муйню і ходить. хвалиться
норм людина почитала тай питає
ти сам читав те що написав
чукча нє чітатєль, чукча писатель....
Я выражаю только свое мнение но терпение лопнуло ! Власть плюет в лицо всем умершим защитникам и ссыт им на могилы !
Але я не вірю, що Зеленський лишить його звання, бо дуже файно вони підголосовують СН в Раді
А решта?
Навряд чи вава-піаніст зі своєю партією зелених рєґіонов взагалі звернуть увагу на оту петицію.
Такими ******* розпаскудили дорогу нагороду.
Герой України - дядя Надя...