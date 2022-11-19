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Петиція про позбавлення Бойка з ОПЗЖ звання Героя України набрала 25 тис. підписів

бойко,юрій

Петиція до президента України Володимира Зеленського із закликом позбавити нардепа Юрія Бойка, який був обраний за списком нині забороненої партії ОПЗЖ, звання Героя України, набрала необхідні для розгляду 25 тис. підписів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт глави держави.

Петиція №22/163550-еп зареєстрована 12 вересня, її автор - Гайдай Андрій Сергійович.

"В умовах повномасштабної війни України з російською федерацією, в той час, коли на фронті гинуть сотні кращих синів щодня, вимагаємо позбавити високого звання "Герой України" Бойка Юрія Анатолійовича, лідера забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" та колишнього члена "Партії регіонів", оскільки таким чином ми нівелюємо значимість цієї нагороди, фактично прирівнюючи між собою Героїв, що захищають незалежність нашої країни з тими, хто робив усе, щоб ця незалежність зникла, працюючи в інтересах і на догоду кату путіну", - йдеться в петиції.

Також читайте: Екснардепи ОПЗЖ продовжують заробляти мільйони в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії. РОЗСЛІДУВАННЯ

Як відомо, звання Героя України Юрію Бойку присвоїв другий Президент України Леонід Кучма 2004 року.

Автор: 

Бойко Юрій (441) Герой України (322) петиція (321)


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Топ коментарі
+48
Правильные вышки Бойко выглядят так:
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19.11.2022 13:25 Відповісти
+41
Звання героїв України які присвоїли президенти Кучма, Ющенко, Яник треба зробити ретельну ревізію. Бо Вони присвоювати ці високі звання не за заслуги перед Україною, народом а за розкрадання і розподіл державного майна серед своєї сім'ї і поплічників, часто зрадникам України, негідникам... Чим дискредитували звання Героя України
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19.11.2022 13:31 Відповісти
+30
Там не хватает самого бойко. В петле.
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19.11.2022 13:29 Відповісти
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А хто йому дав Героя ?
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19.11.2022 13:19 Відповісти
ну в статті ж ясно написано-дочитайте до кінця
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19.11.2022 13:22 Відповісти
Він на роботі, нема коли )))
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19.11.2022 13:30 Відповісти
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19.11.2022 13:45 Відповісти
Кучма
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19.11.2022 13:37 Відповісти
Там ще близько 70 агентів- казнокрадів
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19.11.2022 13:56 Відповісти
Тут питання більше "А за що?"
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19.11.2022 14:43 Відповісти
За глибоку глотку
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19.11.2022 14:52 Відповісти
За ствтутом звання "Герой України" надається громадянам України «за здійснення визначного геройського вчинку» зі врученням ордена «Золота зірка» і може надаватися посмертно.
Зеленський посмертно надав звання Героїв України дев'ятьом членам екіпажу - пілотам і бортпровідникам - літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» , збитого в Ірані 8 січня 2020 року, своїм указом 29 грудня 2020 р. - як мовилося в документі, «за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов'язку».
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19.11.2022 16:12 Відповісти
..а Ви не вважаєте указ гундосого проявою ідіотизму? Який героїчний вчинок зробив екіпаж збитого літака? Та ще й таким висновком..**..за героїзм та самовідданість...** Зараз всім нашим загибим пілотам треба дати Героїв... якщо мислити розумом гундоса! Вони дійсно заслуговують на такі звання. Бо ЗАХИЩАЛИ Україну. І загинули за Україну. А стосовно звань героїв... То лайна там достатньо... І Бойко ..і здохший Звягільський.. і Сявченко... А на разі перемоги... цих **героїв** буде ще більше... І арахамії...і арестовичі...і навіть Коля Тищенко буде претендувати на зірку за свої подвиги на закарпатському фронті...
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19.11.2022 18:51 Відповісти
а за що вова дав натахе масейчук орден ..княгини ольги.. за роботу язичком с проглотом --- а петро чим думав коли отой ******* савченко..героя .. причепив --- нагороди так спаплюжили що дальше никуди
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20.11.2022 07:09 Відповісти
Петро, савчєнкє давав коли ще не було зрозуміло що воно дурне та ще під фсб, але ти, чмо москальське чомусь забув про тих героїв що вова у 95 кварталі роздавав, совпадєніє? або банальна дебільна амнезія, москалю...?
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30.01.2023 19:33 Відповісти
сауль ти не родич каломойського та шифера , чи може родичка , що за призьвисько , мабуть хранцуз , а може сара, а може щось середнього роду
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30.01.2023 20:59 Відповісти
москалику юрій **********, можети корова? а можети собака? а можети той недоумкуватий місливець який поруч пробіг...)))
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31.01.2023 13:30 Відповісти
сауль разом з гудманом -- прийми тоблетки , загострення до добра не доведе , вони не допоможуть , але може до тями тебе мудака приведуть не надовго
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31.01.2023 16:22 Відповісти
бідолашний мудак тебе висрав у страшних муках...))
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03.02.2023 16:05 Відповісти
******* ДО -РЕ -МИ -ДО -РЭ -ДО , да пошоль ты нафуй *******
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03.02.2023 17:19 Відповісти
За Бойко не знаю.
А вот Муамару Каддафи орден Ярослава Мудрого вручил Ющенко.
Каддафи был нормальный герой своей страны.
Система его замочила.
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19.11.2022 16:57 Відповісти
Щось кацапами завоняло
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19.11.2022 18:52 Відповісти
бачиш 1? то я поставив.
судячи по вподобанням, на сайті одні письменники....
не читачі........
хто такий Каддафі, що робив, чому грохнули???
письменники не зають
бо вони не читають
бо вони ж письменники...
а чому так пишу?
згадав анегдот про чукчу.
написав чукча якусь муйню і ходить. хвалиться
норм людина почитала тай питає
ти сам читав те що написав
чукча нє чітатєль, чукча писатель....
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19.11.2022 21:22 Відповісти
ну то най би його країна йому би ордени і вручала, нам той Кадаффі що?
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19.11.2022 21:32 Відповісти
янукович падла здристнув . а он заслужил то что каддафи муамар
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20.11.2022 07:12 Відповісти
бойка- на бойню. пора этой сцукке идти вслед за руССким кораблем...
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19.11.2022 13:22 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что шмаркля начнёт ножками упираться, чтоб не лишать звания такого почётного гражданина... Сча начнёт говорить это не в моей компетенции, передавать это дело в какие-то другие органы, где всё и заглохнет... ну как-то так...
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19.11.2022 13:51 Відповісти
Даже не сомневайтесь.Это же придётся лишить званий и наград своих прихвостней.
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19.11.2022 14:13 Відповісти
Правильные вышки Бойко выглядят так:
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19.11.2022 13:25 Відповісти
Там не хватает самого бойко. В петле.
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19.11.2022 13:29 Відповісти
Або так...
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19.11.2022 13:38 Відповісти
Нужен енот
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19.11.2022 13:46 Відповісти
Ні, не так. Треба, щоб був ще бойко, його макітра
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19.11.2022 16:35 Відповісти
Звання героїв України які присвоїли президенти Кучма, Ющенко, Яник треба зробити ретельну ревізію. Бо Вони присвоювати ці високі звання не за заслуги перед Україною, народом а за розкрадання і розподіл державного майна серед своєї сім'ї і поплічників, часто зрадникам України, негідникам... Чим дискредитували звання Героя України
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19.11.2022 13:31 Відповісти
Особливо Ющенку за Бандеру...а чого Зеленського у списку нема?
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19.11.2022 13:37 Відповісти
І чому цей гад Зеленський не повернув звання Героя України Степану Бандері, яке забрали та не хотіли повернуть риги? Йому що три роки мало було?
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19.11.2022 13:54 Відповісти
Зелі ще сто разів відригнеться створена ним пр
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19.11.2022 13:31 Відповісти
Таке враження, що досі банковою керують шуфричі і бойки.
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19.11.2022 13:31 Відповісти
Так воно і є, але керує інше крило Саші Стоматолога - єлдак, татаров, смірнов, демченко, подоляк та інші.
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19.11.2022 15:06 Відповісти
Вы забываете, про товарища Левочкина. Который извесно кем был при Яныке, держал своих людей в должности замов главы администрации президента при Порошенко и сейчас Татаров и Подоляк -это его ставленники.
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19.11.2022 20:32 Відповісти
А щоб позбавити цього зрадника бойка волі, теж петицію треба підписувати, чи може вже нарешті держава (держапарат) почне виконувати свої прямі обов"язки і робити свою довбану роботу?
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19.11.2022 13:47 Відповісти
Ну, зібрані на петиції підписи ще нічого не означають. Як там із петицією про повернення до ефіру "п'ятого", "прямого" й "еспресо"? Зібрали підписи, і що?
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19.11.2022 13:52 Відповісти
П'ятому відповіли що їх не відмикали.
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19.11.2022 13:59 Відповісти
Богуслав герой, Бойка герой, Підрахуй герой. Чучмівська когорта хероїв. Не дарма Л.Лук'яненко казав що Чучма злочинець і його потрібно судити. Так з нього ледь не зробили ворога народу.
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19.11.2022 13:57 Відповісти
А коли у другий тур Симоненко та Кучма вийшли?
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19.11.2022 14:34 Відповісти
Треба розібратися з усіма цивільними хероями і уникати зірочок!
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19.11.2022 14:00 Відповісти
Вот это было бы правильно. Всех "хероев" получивших звание как "передовые бизнесмэны" высоких званий надо бы лишить, но кто на это пойдет? Бубочка? Легче поверицца, шо после первой каденции он мирно слиняет в свой Квартал.
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19.11.2022 20:36 Відповісти
Що з Бубочки брати, як сам Гетьман всрався?
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19.11.2022 21:56 Відповісти
А ты ему тоже петицию писал по этому поводу? Или так, погулять вышел?
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20.11.2022 00:25 Відповісти
А потрібно було? Тепер зрозуміло, чому всрався, бо петіций не було.
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20.11.2022 10:36 Відповісти
Он героя Украины получал? Вы серьезно ? Нет вы это серьезно ? А Путин тогда может почетный гражданин Киева ?Что за дичь !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я выражаю только свое мнение но терпение лопнуло ! Власть плюет в лицо всем умершим защитникам и ссыт им на могилы !
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19.11.2022 14:05 Відповісти
он его получил 10 лет назад. Угомонитесь)
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19.11.2022 16:45 Відповісти
чорт його знає, треба перевірити.
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19.11.2022 21:34 Відповісти
Кучмівський Херой Украіни , єдрьона мать
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19.11.2022 14:12 Відповісти
А як же його подвиг? Скасувати?
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19.11.2022 14:24 Відповісти
Потрібно навпаки. Щоб зберегти звання, він повинен врешті-решт здійснити той подвиг, за який його нагородили. Наприклад, закрити грудьми амбразуру кулемета чи щось тіпа того.
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19.11.2022 14:58 Відповісти
Або хоча б під колеса локомотиву, як карєніна
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19.11.2022 16:38 Відповісти
При усіх президентах існували прайси з розцінками на державні нагороди для тих, хто вже достатньо накрав. Але лише Буба почав роздавати бойові нагороди акторам, що втекли за кордон.
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19.11.2022 14:39 Відповісти
Чому ми щось маємо робити з ворогами України через "петиції"? Що Володя Боневтік не бачить злочинність цього кодла на проотязі багатьох років? Що сам цього не може зробити? А коли буде заборона московської церкви, яка тут маскується під Українську Православну Церкву? Коли наші українські святині Почаєвську і Києво-Печорську Лаври московити і євреї повернуть власникам - українцям?
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19.11.2022 14:47 Відповісти
Цікаво, як попередники реагували на "злочинність цього кодла" ?
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19.11.2022 14:50 Відповісти
А при попередниках не було такої нагоди, не було відкритого вторгнення второга і не переходили "слуги" і "риги" на службу ворогу, не направляли московські попи ракети на міста, не виправдовували вторгнення і вбивства українців.
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19.11.2022 15:10 Відповісти
То скільки років війна триває?
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19.11.2022 15:56 Відповісти
Війна триває більше 8-ми років, але кацапи воювали "іхтамнетами". а 24 лютого зайшли під своїм прапором, то що стримує владу заборонити ОПЗЖ і московську церкву УПЦ, та притягнути до відповідальності, які з моменту свого створення підтримували "русский мир"?
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19.11.2022 16:12 Відповісти
Якщо вони з моменту створення пропагували русскій мір, то чому ж їм попередня влада дала зелене світло і реанкарнувала пр як опзж з медведчуком во главі. Хто його витягнув на світ божий і зробив адютантом з особливих доручень?
Але я не вірю, що Зеленський лишить його звання, бо дуже файно вони підголосовують СН в Раді
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19.11.2022 16:45 Відповісти
вова зелейський всю ту кодлу розважав на концертах ..кварталу.. и вся та ****** наволоч -- кучма . бойко . шуфрич . сукиси . литвини . мертвечуки сидили в першому ряду та гиготали з недолугих хохлов на сцени . щоб такого лайна не було при влади треба головою думати на виборах . а 73 проц. не дуже переймалися в 19р. так ми отримали зелену владу а потим напад ***** --- мы не знаем и никогда не узнаем как бы повернулась история если бы выбрали не вову . но генералы марченко . забродский . кривонос .бурба и другие высшие офицеры патриоты были бы в строю и помогали залужному ******* рашистов
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20.11.2022 07:01 Відповісти
Це уряд сам не може додуматися, хто в уряді? Треба весь час петиції
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19.11.2022 14:51 Відповісти
Це петиція до президента, а не до уряду.
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19.11.2022 14:59 Відповісти
Зеленому Боневтіку начхати на цю Петицію,як і на всі решта.Зараз у ВР опзжисти дружно підголосовують НЕслугам народу і таким чином влада може приймати будь які непопулярні Закони.Тому ні Бойка,ні Шуфрича і взагалі нікого з опзжистів влада чіпати не буде.А якщо по логіці,то однозначно треба позбавити звань як Бойка,так і Богуслаєва і Литвина,а також звань Народний артист Повалій і Лорак
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19.11.2022 14:59 Відповісти
А за что ему дали героя? Купил?
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19.11.2022 15:28 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет!
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19.11.2022 16:44 Відповісти
интересно, где эта бл*на-герой сейчас?
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19.11.2022 16:46 Відповісти
Одно из самых гнусных харь, это гнидоокое конедло. Мразь, мы его упустили уже после 24 февраля, какие то шапки остановили кортеж и стали зачитывать мораль этому--- ну как??? С положения стоя, с плеча или от бедра положить очередями!!! Такова диалектика войны за свободу и независимость! Не спать! К бою! Победителей не судят!
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19.11.2022 16:49 Відповісти
героя позбавити? з 2014 року і по цей день маєтки всіх ригів,які втекли на Рашку....знаходяться під неусипною держохороною! а біженцям немає де жити,а поранені бійці не можуть ніде відпочити і реабілітацію пройти....
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19.11.2022 16:51 Відповісти
Что за СВОЛОЧЬ и за что дала ему Героя Украины?
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19.11.2022 17:28 Відповісти
Кучма 😠
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19.11.2022 20:08 Відповісти
Що, липовий? Це ж треба...
А решта?
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19.11.2022 17:32 Відповісти
Це зелене лайно давно підбішує народ! Якщо ця влада не змете ******* опезежистів, то доведеться змести цю владу разом з ними!!!
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19.11.2022 17:46 Відповісти
Зелене їбанько надурило всіх, що запровадить закон про імпічмент презіденту, тому тепер пишемо петиції царю.
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19.11.2022 17:48 Відповісти
А у чому полягає героїзм юри бойка? У тому, що його ім'ям назвали "тюнінговані" газодобувні вишки у Чорному морі, на котрих він нагрів свої липкі рученята? Екс-президенту кучмі не шкода було коштів платників податків України для свого корєша.
Навряд чи вава-піаніст зі своєю партією зелених рєґіонов взагалі звернуть увагу на оту петицію.
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19.11.2022 18:01 Відповісти
Зассыт снять,все опзж голосует в ручном режиме.Боже храни Украину!
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19.11.2022 18:52 Відповісти
Та й без петиції давно треба...
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19.11.2022 19:07 Відповісти
Откуда взялась эта сундуковая моль ?
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19.11.2022 19:42 Відповісти
Героя отримав за операцію з вишками
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19.11.2022 20:26 Відповісти
Цікаво а при Кучмі він що захищав? щоб дістати героя України
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19.11.2022 21:23 Відповісти
Мабуть, у нього два шляхи, або привладні відмінять Указ кучмарика, або тоді,- прикре самогубство, як Чечетов, Калашников, Кирпа, Кравченко, або - Кушнарьов…. Мертвечук вкурсі цих справ….
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19.11.2022 21:38 Відповісти
Він тоді почав шастати в Росукренерго, тримав долю Кучми. З сторони рашки був однокласник Путіна (реальний) полковник ще КГБ, але бабушка української корупції їх дисквалікувала і перетягнула газове одіяло на себе.
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19.11.2022 23:02 Відповісти
Sovkovi prostytutky
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19.11.2022 23:44 Відповісти
Таких "героїв" - легіон.
Такими ******* розпаскудили дорогу нагороду.
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20.11.2022 03:29 Відповісти
одна ******* гадя савченко чого варта
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20.11.2022 06:40 Відповісти
Підтримую. Але промовчу, бо крім матюч до тої патарочі - ні одного доброго слова.
Герой України - дядя Надя...
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20.11.2022 06:44 Відповісти
а чучму негайно позбавити пожиттевого звання ..президент .. поки ще не здохло падло
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20.11.2022 06:39 Відповісти
кончить пса.
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20.11.2022 09:52 Відповісти
Ющенко - єдиний проукраїнський Президент. Зеленський ніколи ним не стане. Грає роль президента
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20.11.2022 14:47 Відповісти
 
 