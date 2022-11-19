Петиція про позбавлення Бойка з ОПЗЖ звання Героя України набрала 25 тис. підписів

Петиція до президента України Володимира Зеленського із закликом позбавити нардепа Юрія Бойка, який був обраний за списком нині забороненої партії ОПЗЖ, звання Героя України, набрала необхідні для розгляду 25 тис. підписів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт глави держави.

Петиція №22/163550-еп зареєстрована 12 вересня, її автор - Гайдай Андрій Сергійович.

"В умовах повномасштабної війни України з російською федерацією, в той час, коли на фронті гинуть сотні кращих синів щодня, вимагаємо позбавити високого звання "Герой України" Бойка Юрія Анатолійовича, лідера забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" та колишнього члена "Партії регіонів", оскільки таким чином ми нівелюємо значимість цієї нагороди, фактично прирівнюючи між собою Героїв, що захищають незалежність нашої країни з тими, хто робив усе, щоб ця незалежність зникла, працюючи в інтересах і на догоду кату путіну", - йдеться в петиції.

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Як відомо, звання Героя України Юрію Бойку присвоїв другий Президент України Леонід Кучма 2004 року.