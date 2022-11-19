У Києві правоохоронці арештували активи російської компанії на 40 млн грн

Слідчі Нацполіції виявили фірму, зареєстровану на території країни-агресора. Підприємство займалося продажем пально-мастильних матеріалів та речовин. Наразі арештоване та вилучене пальне передали на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі Головного слідчого управління (ГСУ) Національної поліції України здійснюють досудовое розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування військової агресії Російської Федерації. У рамках цього розслідування поліцейські встановили підприємство, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин держави-агресора. Фірма займалася реалізацією пально-мастильних матеріалів та речовин.

За клопотанням слідчого ГСУ Нацполіції, погодженим із прокурором Офісу Генерального прокурора, слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва наклав арешт на пально-мастильні матеріали російської компанії.

Вартість арештованого майна становить понад 40 мільйонів гривень. Наразі вилучене передали на потреби Збройних Сил України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арештував контрольні пакети акцій 5 українських обленерго, підконтрольних російським олігархам Гінеру, Бабакову та Воєводіну, - ЗМІ