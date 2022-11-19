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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Києві правоохоронці арештували активи російської компанії на 40 млн грн

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Слідчі Нацполіції виявили фірму, зареєстровану на території країни-агресора. Підприємство займалося продажем пально-мастильних матеріалів та речовин. Наразі арештоване та вилучене пальне передали на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі Головного слідчого управління (ГСУ) Національної поліції України здійснюють досудовое розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування військової агресії Російської Федерації. У рамках цього розслідування поліцейські встановили підприємство, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин держави-агресора. Фірма займалася реалізацією пально-мастильних матеріалів та речовин.

За клопотанням слідчого ГСУ Нацполіції, погодженим із прокурором Офісу Генерального прокурора, слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва наклав арешт на пально-мастильні матеріали російської компанії.

Вартість арештованого майна становить понад 40 мільйонів гривень. Наразі вилучене передали на потреби Збройних Сил України.

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Автор: 

Нацполіція (15270) арешт майна (354) актив (241)


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Топ коментарі
+7
Вісім років стежили?
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19.11.2022 13:32 Відповісти
+3
Оперативно, нічого не скажеш.
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19.11.2022 15:02 Відповісти
+2
Получали. Ты как ребьонок
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19.11.2022 13:33 Відповісти
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Вісім років стежили?
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19.11.2022 13:32 Відповісти
Получали. Ты как ребьонок
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19.11.2022 13:33 Відповісти
збирали....докази...блд....
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19.11.2022 16:04 Відповісти
Не учи жить старого оперативного сотрулника
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19.11.2022 17:20 Відповісти
то сарказм...
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19.11.2022 17:25 Відповісти
А то я сначала нипонял
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19.11.2022 17:36 Відповісти
А можна я ихнюю секретаршу арестую?
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19.11.2022 13:36 Відповісти
Там тьотя Роза з вусами і бородавками )
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19.11.2022 13:41 Відповісти
Ты щас выкинул в мусорку мои сексуальные фантазии. Стыдись, мой брат
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19.11.2022 13:50 Відповісти
Цей світ жорстокий )
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19.11.2022 14:10 Відповісти
Ладна, придумаю себе новую. Токо шоб не знала та, чье имя нельзя произносить
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19.11.2022 14:15 Відповісти
Може краще вирватись з Матриці і просту звичайну дівчину ощасливити?
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19.11.2022 14:18 Відповісти
Проста в мене є. Нажаль дуже проста. Але це не тема
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19.11.2022 14:22 Відповісти
Вибачаюсь
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19.11.2022 14:48 Відповісти
Це не привід для вибачань. Життя таке
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19.11.2022 14:56 Відповісти
Угу. Все - гівно, крім сечі. )
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19.11.2022 14:58 Відповісти
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19.11.2022 14:59 Відповісти
скільки ще під кришою слуг находиться російських активів тисячі по одному кідають нам щоб була видна робота сбу
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19.11.2022 13:39 Відповісти
Вартість арештованого майна склала понад 40 мільйонів гривень. Наразі вилучене передали на потреби Збройних Сил України. Джерело:

Вилучили виробництво і передали на баланс ВСУ ??? Чі на 40 млн вилучили паливо ?
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19.11.2022 13:45 Відповісти
Підприємство займалося продажем пально-мастильних матеріалів та речовин. Наразі арештоване та вилучене пальне передали на потреби ЗСУ Джерело:
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19.11.2022 16:02 Відповісти
А шож кацапів тут тримає в воєннии час .
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19.11.2022 13:52 Відповісти
Оперативно, нічого не скажеш.
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19.11.2022 15:02 Відповісти
Патужно. Не зря хлеб с маслом кушают
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19.11.2022 17:26 Відповісти
 
 