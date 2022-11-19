У Вишгородському районі Київщини проводяться навчання для саперів, мешканців закликають зберігати спокій, - ОВА

Сьогодні, 19 листопада, на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську ОВА.

"У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів.



У зв'язку з цим у громадах району можливо чути звуки вибухів.

Зберігаємо спокій та дотримуйтеся правил безпеки!" - йдеться в повідомленні.

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