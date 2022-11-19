У Вишгородському районі Київщини проводяться навчання для саперів, мешканців закликають зберігати спокій, - ОВА
Сьогодні, 19 листопада, на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську ОВА.
"У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів.
У зв'язку з цим у громадах району можливо чути звуки вибухів.
Зберігаємо спокій та дотримуйтеся правил безпеки!" - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль