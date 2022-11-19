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У Вишгородському районі Київщини проводяться навчання для саперів, мешканців закликають зберігати спокій, - ОВА

сапер

Сьогодні, 19 листопада, на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську ОВА.

"У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів.

У зв'язку з цим у громадах району можливо чути звуки вибухів.

Зберігаємо спокій та дотримуйтеся правил безпеки!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Київщині лунатимуть вибухи: знищують вибухонебезпечні предмети

Автор: 

Київська область (4087) сапер (204)


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