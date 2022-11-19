19 листопада плануємо пройти без додаткових аварійних відключень по всій Україні, - "Укренерго"

Сьогодні, 19 листопада, в Україні не очікуються аварійні відключення світла. Енергетики зробили усе можливе, аби перший сніжний вихідний обійшовся без додаткових обмежень для українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

"Цей перший вихідний з першим снігом і мінусовою температурою за вікном ми плануємо пройти без додаткових аварійних відключень у жодній області. Зробили багато для цього і продовжуємо робити, повертаючи людям світло", - зазначають в "Укренерго".

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