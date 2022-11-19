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Новини
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У Литві зібрали кошти на другий морський дрон для ЗСУ. Назвуть "PEACE Да"

литва

Литовці назбирали кошти на ще один морський дрон для ЗСУ. Також встигли обрати для нього ім’я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Twitter литовський журналіст Андрюс Тапінас.

"Литовці в ударі. Після надання Україні морського безпілотника "PEACE Дец" ми зібрали ще 250 тисяч доларів на другий під назвою "Yes to peace" або "PEACE Да", - пише журналіст.

За словами Тапінаса, литовці також уже назбирали 40 тисяч євро на третій дрон, який отримає назву "PEACE Дюк" ("Duke of Peace").

Також читайте: Литовці купили для України морський дрон за $250 тис. Назвали "PEACE Дец"

Автор: 

Литва (2445) дрони (4882)


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Топ коментарі
+24
Респект!
Литовці знають сенс у назвах
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19.11.2022 15:15 Відповісти
+16
Литовцям - подяка!!!
Будемо пам'ятати, і дітям, і онукам розповідати, хто допоміг Україні у важкі часи!
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19.11.2022 15:34 Відповісти
+15
Оффтопік: тим часом у санкт-пітєрбурхє...

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19.11.2022 15:13 Відповісти
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Оффтопік: тим часом у санкт-пітєрбурхє...

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19.11.2022 15:13 Відповісти
Газозаправна станція гепнулась.
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19.11.2022 15:59 Відповісти
Респект!
Литовці знають сенс у назвах
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19.11.2022 15:15 Відповісти
Ага, а следующий можно назвать 3,14Zda rusne

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19.11.2022 15:17 Відповісти
Peace - Да! Rus - Ні!
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19.11.2022 18:15 Відповісти
Литве 🇱🇹 РЕПЕКТИЩЕ!!!!!
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19.11.2022 15:23 Відповісти
Дякую, браття!
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19.11.2022 15:30 Відповісти
Литовцям - подяка!!!
Будемо пам'ятати, і дітям, і онукам розповідати, хто допоміг Україні у важкі часи!
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19.11.2022 15:34 Відповісти
Это да, но главное, что бы вы не забыли, что сделали Слуги народа с Зе и Бе до 24.02.2022 года.
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19.11.2022 16:10 Відповісти
А в это время у нас финансируют за счёт ВСУ, а значит и жизней лучший сыновей и дочерей Украины, такие паскудные вещи как "Единый *****-шмаро-марафон, канал "Дом", воровство на дорогах, заправку ворованного у волонтёров пикапа Кирюхи, и многое другое, в том числе и прощение многомиллиардных долгов дяди Бени, шоб он сдох со своими выкидышами и их последующим скотским помётом.
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19.11.2022 16:09 Відповісти
Той самий незручний момент, коли литовці роблять для України більше, ніж українська влада...
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19.11.2022 17:13 Відповісти
Я пам'ятатиму хто нам допомагав у цій війні. Ще й онукам розскажу. Велика подяка вам, литовці.
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19.11.2022 18:13 Відповісти
что с ****** срусня, панравілась?
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19.11.2022 18:37 Відповісти
Красавцы ! Супер ! Вот вам, "имперцы",
ваш иобанный вяликий русскый езык !
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19.11.2022 18:37 Відповісти
 
 