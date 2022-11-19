У Литві зібрали кошти на другий морський дрон для ЗСУ. Назвуть "PEACE Да"
Литовці назбирали кошти на ще один морський дрон для ЗСУ. Також встигли обрати для нього ім’я.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Twitter литовський журналіст Андрюс Тапінас.
"Литовці в ударі. Після надання Україні морського безпілотника "PEACE Дец" ми зібрали ще 250 тисяч доларів на другий під назвою "Yes to peace" або "PEACE Да", - пише журналіст.
За словами Тапінаса, литовці також уже назбирали 40 тисяч євро на третій дрон, який отримає назву "PEACE Дюк" ("Duke of Peace").
Топ коментарі
+24 Mykola Trofimenko #544375
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+16 Валерий Коломиец #502756
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+15 Y.M. Z.
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Литовці знають сенс у назвах
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