ЗСУ можуть увійти в Крим до кінця грудня, а війна закінчиться навесні, - заступник міністра оборони Гаврилов

Українські сили можуть увійти до тимчасово окупованого Криму до кінця грудня цього року, а до весни війна з Росією завершиться.

Такий прогноз озвучив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов в інтерв'ю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Він вважає можливість ядерного удару з боку Росії низькою. "Так, це буде драма", - сказав Гаврилов, але зазначив, що це не зупинить Україну від спротиву окупантам.

Щодо перспективи мирних переговорів із Кремлем, заступник Олексія Резнікова сказав, що вони відбудуться лише після того, як російські війська будуть готові залишити всю територію України, включно з Кримом.

"Усередині українського суспільства є рішення, що ми йдемо до кінця", - сказав Гаврилов. "Всім відомо, що будь-яке зволікання чи заморожений конфлікт - це лише продовження цієї війни проти існування України як нації", - додав він.

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На запитання, чи робить звільнення Херсона вірогіднішими інші цілі, такі як повернення Криму, Гаврилов сказав: "Це лише питання часу, і, звичайно, ми хотіли б зробити це раніше, ніж пізніше". На його думку, цьому може допомогти те, що відомо як "чорний лебідь" - щось непередбачуване, наприклад, раптовий крах режиму російського диктатора Володимира Путіна.

За словами заступника голови Міноборони, є "також і військовий варіант з певним поєднанням сил, засобів і ще чогось". "Ми можемо увійти до Криму, наприклад, до кінця грудня. Можливо, можливо. Не виключено, що так і буде", - додав він.

Гаврилов зазначив, що росіяни зацікавлені у паузі у війні для перегрупування. "Тому... ми не маємо права зупинятися. Ми маємо просуватися вперед", - сказав він.

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Щодо закінчення війни, Гаврилов сказав, що важливо бути готовими до тривалої битви, якщо Росія зможе отримати підкріплення. "Звичайно, у цьому випадку війна займе якийсь час. Але я відчуваю, що до кінця весни ця війна закінчиться", - сказав він.