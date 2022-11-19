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Новини Війна
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ЗСУ можуть увійти в Крим до кінця грудня, а війна закінчиться навесні, - заступник міністра оборони Гаврилов

гаврилов

Українські сили можуть увійти до тимчасово окупованого Криму до кінця грудня цього року, а до весни війна з Росією завершиться.

Такий прогноз озвучив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов в інтерв'ю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Він вважає можливість ядерного удару з боку Росії низькою. "Так, це буде драма", - сказав Гаврилов, але зазначив, що це не зупинить Україну від спротиву окупантам.

Щодо перспективи мирних переговорів із Кремлем, заступник Олексія Резнікова сказав, що вони відбудуться лише після того, як російські війська будуть готові залишити всю територію України, включно з Кримом.

"Усередині українського суспільства є рішення, що ми йдемо до кінця", - сказав Гаврилов. "Всім відомо, що будь-яке зволікання чи заморожений конфлікт - це лише продовження цієї війни проти існування України як нації", - додав він.

Читайте: Росіяни не збираються залишати решту окупованої України. Будуть важкі бої, - Пентагон

На запитання, чи робить звільнення Херсона вірогіднішими інші цілі, такі як повернення Криму, Гаврилов сказав: "Це лише питання часу, і, звичайно, ми хотіли б зробити це раніше, ніж пізніше". На його думку, цьому може допомогти те, що відомо як "чорний лебідь" - щось непередбачуване, наприклад, раптовий крах режиму російського диктатора Володимира Путіна.

За словами заступника голови Міноборони, є "також і військовий варіант з певним поєднанням сил, засобів і ще чогось". "Ми можемо увійти до Криму, наприклад, до кінця грудня. Можливо, можливо. Не виключено, що так і буде", - додав він.

Гаврилов зазначив, що росіяни зацікавлені у паузі у війні для перегрупування. "Тому... ми не маємо права зупинятися. Ми маємо просуватися вперед", - сказав він.

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Щодо закінчення війни, Гаврилов сказав, що важливо бути готовими до тривалої битви, якщо Росія зможе отримати підкріплення. "Звичайно, у цьому випадку війна займе якийсь час. Але я відчуваю, що до кінця весни ця війна закінчиться", - сказав він.

Автор: 

Крим (14188) Міноборони (7472) прогноз (1396)


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Топ коментарі
+23
Ми ще не розібрались з Харківщиною, із Запоріжжям.
Спочатку ті території треба звільнити.
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19.11.2022 15:16 Відповісти
+17
Щось дуже оптимістично.
Хто вам помагатиме там ?
Місцеві більше за рашистів. Вірити в Криму нікому. Як і на Донбасі.
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19.11.2022 15:14 Відповісти
+17
Це добре,хай валять звідти.
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19.11.2022 15:17 Відповісти
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Головне, щоб з ОПУ не злили операцію України, як з Ізоляцією чи вагнерівцями, убивцями Українців !!
Загороднюк та Таран теж «значно зміцнили Україну»!!!
Тепер можуть «чесно дивитися» Захисникам України в очі …
Сратьєхі-безвідповідальні, ми орали сьогодні, казала Муха, сидячи на ярмі у Вола….
Наведіть, нарешті, лад в роботі Центрів комплектування (військомати), особливо щодо діяльності медкомісій, в областях….
Але ж, ми орали…
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19.11.2022 16:02 Відповісти
А нащо вони тоді в ОПі сидять ?
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19.11.2022 16:33 Відповісти
Оптимicт наш заступник мiнiстра: " дайошь маскву за 3 дня"...
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19.11.2022 16:09 Відповісти
Давайте скажемо "гоп" як перескочемо. Дуже цього хочеться.
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19.11.2022 16:15 Відповісти
А що, кацапи пообіцяли з наступного року не шмаляти ракетами через кордон? Чи восени Мордор має розвалитись к ******? Що ви там курите?
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19.11.2022 16:18 Відповісти
а слуги не будуть брати хабарів!а віслюук порозумнішає!а єрмак зізнається на кого працює...вмикаємо ждуна
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19.11.2022 16:19 Відповісти
Цього не станеться якщо на цей час в ОП ще буде Єрмак.
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19.11.2022 16:31 Відповісти
не ссцы кацап - будет и парад и Гелетей в Херсонесе
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19.11.2022 17:53 Відповісти
Можуть звільнити до кінця грудня, а можуть і не звільнити. І де Zeкоманда знахоть так дохєра довпойопів щоб таку маючню постійно вкидувати в ефір?!
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19.11.2022 16:37 Відповісти
с генералом спорить некорректно, думаю, что все зависит от поставок оружия. сша нам дали для отбивания от роев громадных черных вонючих мух десяток мухобоек и мы много налупили, но нужно десять ящиков дихлофоса, что б окончательно умертвить их в помещении и потом вынести и проветрить. этих ящиков пока нет
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19.11.2022 16:39 Відповісти
с генералом спорить некорректно. мое мнение, что на нас напало несколько роев больших грязных черных ядовитых насекомых, наших трех мухобоек, которые лежали и поистрепались раньше, недостаточно. сша дали нам десяток новых, мы налупили порядочно, но все равно летят, лезут., воняют и кусают. нужно 10 ящиков дихлофоса, которые у сша есть, но они боятся сильной вони от дихлофоса и от умерших орков, поэтому они продолжают выдавать нам по 1 мухобойке в месяц дополнительно. все зависит от поставок оружия.
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19.11.2022 16:48 Відповісти
Можливо назвав не той місяць, а можливо навіть і рік. Але війна завершиться нашою перемогою і поверненням Криму, чи хтось в цьому ще не впевнений?
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19.11.2022 16:48 Відповісти
я.
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20.11.2022 05:27 Відповісти
Тарологів надивився? Це один з можливих варіантів на цей час . А ви краще робіть ,щоб ЗСУ зробили цей варіант единим.
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19.11.2022 16:50 Відповісти
Ох уж еті сказкі...Ох уж еті сказочнікі...
МА ЛО ВА ТО, Маловато будєт.(с)
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19.11.2022 16:54 Відповісти
Пророк, точно.... День ти взявся?
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19.11.2022 17:34 Відповісти
а ты что служишь? приказ не получил?
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19.11.2022 18:00 Відповісти
ну возможно )(ерсонскую, Запорожскую и Луганскую и освободим, но Донецкую до НГ нереально, с учётом пернеброски туда боеспособніх частей вдв с правого берега Днепра
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19.11.2022 18:04 Відповісти
Ррр
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19.11.2022 18:12 Відповісти
Оптиміст не хілий.
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19.11.2022 18:52 Відповісти
нехілий
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19.11.2022 22:22 Відповісти
В Німеччині вимагають від МО України не спекулювати з подібними заявами.
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19.11.2022 19:30 Відповісти
Гадаю, що ваша концепція щодо надання дописувачам визначати "спам-не спам" є хибною. Це я показав вам наочно. А тому, щоб надалі застрахуватись від дурака такого, як я, пропоную цю опцію прибрати. І ще, набагато вигідніше було б залишати всі дописи без будь-яких купюр. Бажаю покращення сайту і прагнути позбавлення цензурщини на вашому сайті "Цензорнет". А то виходить якийсь когнітивний дисонанс.
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19.11.2022 20:39 Відповісти
Знову реклама наркотиків?
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19.11.2022 20:40 Відповісти
При цьому вибачаюсь перед дописувачами, яких заспамив для прикладу.
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19.11.2022 20:41 Відповісти
Это что еще за бред? Вчера верхоглядоглавнокомандующий заявлят, что идут ожесточеннйшие бои под Донецком, а уже 20-числа ноября, и тут некий чувак из минобороны заявляет, "а мы в декабре будем в Крыму"!
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19.11.2022 21:56 Відповісти
Це теоретично хто на чому сидить.
Один на коксі, іниший може бути на галюциногенах, тому такі географічні неспівпадіння.
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19.11.2022 23:48 Відповісти
ще один брат арестовича
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20.11.2022 12:17 Відповісти
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