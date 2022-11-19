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Новини Війна
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ФСБ створила спецгрупи для полювання на українських партизанів, - Центр національного спротиву

партизани,опір

Російські спецслужби розпочали полювання на партизанів, створивши для їх розшуку так звані тимчасові оперативні групи.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, до груп входять співробітники департаменту контррозвідки ФСБ та інших служб.

"Зауважимо, раніше такі групи росіяни вже створювали у Сирії. Задачею груп, крім виявлення членів українського підпілля є контроль за інтернет-трафіком та виявлення цілей для нанесення ракетних ударів", - йдеться у повідомленні.

Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців зберігати пильність й не наражати себе зайвий раз на небезпеку.

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"Пам’ятайте, що опором окупації займаються люди з відповідною військовою підготовкою. Водночас найвища цінність людей на ТОТ є життя", - закликали в Центрі.

Автор: 

окупація (6746) ФСБ (1458) партизани (194)


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Топ коментарі
+16
Наступний крок ФСБ - теракти у формі українських військових (за прикладом боротьби з УПА)
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19.11.2022 15:32 Відповісти
+16
«Лесные братья» били коммуняк на Западной Украине и в Прибалтики после окончания WWll более 10 лет!

Так, что , хер вам, а не Победы над партизанами.
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19.11.2022 15:33 Відповісти
+13
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19.11.2022 15:52 Відповісти
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фсб - сплошные ********!!!
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19.11.2022 15:30 Відповісти
Наступний крок ФСБ - теракти у формі українських військових (за прикладом боротьби з УПА)
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19.11.2022 15:32 Відповісти
«Лесные братья» били коммуняк на Западной Украине и в Прибалтики после окончания WWll более 10 лет!

Так, что , хер вам, а не Победы над партизанами.
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19.11.2022 15:33 Відповісти
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19.11.2022 15:52 Відповісти
ОПГ. Щось знайоме.
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19.11.2022 15:54 Відповісти
Було б природним створити наші групи для полювання за цим спецгрупами.
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19.11.2022 15:56 Відповісти
Партизанами будуть назначатися неслухняні кацапи.Та це буж ж вже.(с)
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19.11.2022 16:05 Відповісти
орки з фсб вже навчилося вимовляти гарно паляниця кукурудза дзига укрзалізниця? не вірю!
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19.11.2022 17:10 Відповісти
шибениця, в'язниця, цвинтар, домовина...
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19.11.2022 19:58 Відповісти
Ягдкоманды?Представляю...
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19.11.2022 17:44 Відповісти
Ну тогда заспамтье их ложными целями
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19.11.2022 18:37 Відповісти
 
 