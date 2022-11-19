ФСБ створила спецгрупи для полювання на українських партизанів, - Центр національного спротиву

Російські спецслужби розпочали полювання на партизанів, створивши для їх розшуку так звані тимчасові оперативні групи.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, до груп входять співробітники департаменту контррозвідки ФСБ та інших служб.

"Зауважимо, раніше такі групи росіяни вже створювали у Сирії. Задачею груп, крім виявлення членів українського підпілля є контроль за інтернет-трафіком та виявлення цілей для нанесення ракетних ударів", - йдеться у повідомленні.

Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців зберігати пильність й не наражати себе зайвий раз на небезпеку.

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"Пам’ятайте, що опором окупації займаються люди з відповідною військовою підготовкою. Водночас найвища цінність людей на ТОТ є життя", - закликали в Центрі.