Білорусь не збирається "вплутуватися в якісь конфлікти", - міністр оборони РБ Хренін
У Білорусі нібито "немає намірів" втягуватися в конфлікти, запевнив очільник міністерства оборони країни Віктор Хренін.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
"У наших планах немає жодних думок вплутуватися в якісь конфлікти. Ми готуємось лише захищати свою землю, нашу Батьківщину", - заявив Хренін.
При цьому він вкотре підтвердив, що у 2023 році у Білорусі відбудуться спільні російсько-білоруські навчання "Щит Союзу-2023".
"Одним із заходів оперативно-бойової підготовки військовослужбовців буде спільне з Російською Федерацією навчання "Щит Союзу-2023". Знання про досвід та аналіз сучасних військ будуть також включені до нього", - зазначив Хренін.
Наприкінці лютого частина російських військ, які брали участь у повномасштабному вторгненні на територію України, атакувала українські міста з території Білорусі. Також територія цієї країни використовується російським військовим командуванням як плацдарм для ракетних та авіаційних ударів по Україні. При цьому білоруська армія у бойових діях в Україні участі не бере.
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Не надо строить из себя девственницу.
Якийсь хренін вирішує куди "вплутається" ціла країна, а тарган то дрова рубає то корів інспектує.
Тебе ****** по-любэ...
Всі ж розуміють, що це відверта брехя, а від Хреніна взагалі нічого не залежить.
just like Ukraine gets for deliveries to Hungary.
Putin pressured him, not to demand such.
Luka is not too amused with Putin.
He might just let Putin waste his troops
on Ukraine,
to become steward of Russia after Putin is dismissed.
22. Что бы сдохли, суки.
Дєруни, ви догралися. Хитрожопість ваша вас не врятує.