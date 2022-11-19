Білорусь не збирається "вплутуватися в якісь конфлікти", - міністр оборони РБ Хренін

У Білорусі нібито "немає намірів" втягуватися в конфлікти, запевнив очільник міністерства оборони країни Віктор Хренін.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

"У наших планах немає жодних думок вплутуватися в якісь конфлікти. Ми готуємось лише захищати свою землю, нашу Батьківщину", - заявив Хренін.

При цьому він вкотре підтвердив, що у 2023 році у Білорусі відбудуться спільні російсько-білоруські навчання "Щит Союзу-2023".

"Одним із заходів оперативно-бойової підготовки військовослужбовців буде спільне з Російською Федерацією навчання "Щит Союзу-2023". Знання про досвід та аналіз сучасних військ будуть також включені до нього", - зазначив Хренін.

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Наприкінці лютого частина російських військ, які брали участь у повномасштабному вторгненні на територію України, атакувала українські міста з території Білорусі. Також територія цієї країни використовується російським військовим командуванням як плацдарм для ракетних та авіаційних ударів по Україні. При цьому білоруська армія у бойових діях в Україні участі не бере.