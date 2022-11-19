Українцям варто подумати про виїзд з країни на деякий час заради енергозбереження, - ДТЕК

Українців, закликали розглянути можливість виїзду з країни. Це допоможе заощадити електроенергію після пошкодження майже половини енергосистеми України масованими атаками РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю BBC сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

Через масові ракетні удари Київ може зіткнутись з повним відключенням електроенергії.

За словами генерального директора найбільшої в Україні приватної енергетичної компанії, з кожним російським ударом енергосистема України стає менш надійною. Водночас зменшення її споживання є ключем для її збереження.

"Якщо вони (українці, — ред.) зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи", - заявив Тимченко.

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Тимченко пояснив, що допомога енергосистемі України є також внеском у перемогу. Зменшення електроспоживання гарантуватиме наявність світла в лікарнях, які рятують наших поранених солдатів.

"Якщо споживати менше, то госпіталі, де є поранені бійці, матимуть гарантоване електропостачання. Цим можна пояснити, що споживаючи менше або виїжджаючи, вони також роблять свій внесок", - додав Тимченко.

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