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Українцям варто подумати про виїзд з країни на деякий час заради енергозбереження, - ДТЕК

світло,світла,відключення,віялові

Українців, закликали розглянути можливість виїзду з країни. Це допоможе заощадити електроенергію після пошкодження майже половини енергосистеми України масованими атаками РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю BBC сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

Через масові ракетні удари Київ може зіткнутись з повним відключенням електроенергії.

За словами генерального директора найбільшої в Україні приватної енергетичної компанії, з кожним російським ударом енергосистема України стає менш надійною. Водночас зменшення її споживання є ключем для її збереження.

"Якщо вони (українці, — ред.) зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи", - заявив Тимченко.

Також дивіться: Важка ситуація з енергопостачанням зберігається у 17 регіонах і Києві, - Зеленський. ВIДЕО

Тимченко пояснив, що допомога енергосистемі України є також внеском у перемогу. Зменшення електроспоживання гарантуватиме наявність світла в лікарнях, які рятують наших поранених солдатів.

"Якщо споживати менше, то госпіталі, де є поранені бійці, матимуть гарантоване електропостачання. Цим можна пояснити, що споживаючи менше або виїжджаючи, вони також роблять свій внесок", - додав Тимченко.

Також читайте: Східна Європа з наближенням зими готується до нової хвилі українських біженців, - Reuters

Автор: 

біженці (1893) енергетика (2613) енергозбереження (115) ДТЕК (1984)


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Топ коментарі
+78
А билетами и средствами к существованию выезжающих обеспечит Ренат Леонидович Гудок, пардон, Ахметов?
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19.11.2022 16:16 Відповісти
+48
ооо,це добра думка!час відвідати свій маєток в Італії!ми ж усі президенти,так?і в нас там є житло,тож поїду мабудь...тільки кордони тимченко відкриє і поїду
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19.11.2022 16:17 Відповісти
+43
найвеличніший Ваван Оманович Голобородько посередник..
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19.11.2022 16:18 Відповісти
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Я тільки за! Тільки випустіть мене з України! І я обіцяю, що більше ніколи не використаю жодного українського кіловата ))
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19.11.2022 17:36 Відповісти
Якщо так категорично , то чому до 24.02 тут сидів адже ніхто не тримав ? Так хочеш виїхати так і тепер не тримають - відмовляйся від громадянства і на всі чотири боки !
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19.11.2022 19:01 Відповісти
не вигадуйте! не можливо відмовитися від громадянства не маючи іншого!
до речі, відмова від українського громадянства - платна! останній раз, якщо не помиляюся, коштувала 30 тисяч гривень
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19.11.2022 19:12 Відповісти
Так нехай просить кацапське , як так Україна упоперек горла стала , кацапи дадуть (( Йому я так зрозумів що #акакаяразніца , адже пише що повертатися не хоче ((
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19.11.2022 19:19 Відповісти
Скатертиною шлях ! І дорогу заметемо щоб і бзда не залишилося ! А щодо образ (( кому ти потрібний , такого лайна і без тебе вагон з возиком залишиться (( ще на тебе час тратити , ображати .... тебе Бог і так образив (( а на таких не ображаються .......
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19.11.2022 21:40 Відповісти
Вийти з українського громадянства за особистою заявою можуть такі особи:

1. громадянин України, який постійно проживає в іншій державі;

2. діти, які виїхали на постійне місце проживання в іншу країну з батьками (одним з батьків) - може вийти за клопотанням одного з батьків;

3. діти, які отримали українське громадянство при народженні, батьки (один з батьків) якого є резидентами іншої держави;

4. діти, яких всиновили резиденти іншої держави або ж тільки один з усиновителів є громадянином іншої країни.
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19.11.2022 19:23 Відповісти
я ж і пишу, що просто так вийти з громадянства і стати апатрідом - неможливо! тіки якщо в тебе є інше громадянство!
цікаво при цьому, що Україна не дозволяє мати інше громадянство!
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19.11.2022 19:25 Відповісти
У ДТЕК спростували заклик до виїзду українців за кордон: "У нас немає надзвичайної ситуації"
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20.11.2022 16:23 Відповісти
До 24.02 я непогано заробляв на виробництвах. Тепер бачу, що промисловість вмирає. І мій досвід та мої таланти тут втрачають будь-який сенс. Від громадянства я б відмовився, якби це було можливо по закону. Якби мав під мільйон доларів, то купив би громадянство іншої країни. Після цього я б міг відмовитись від українського громадянства, щоб не порушувати закон про подвійне громадянство.
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19.11.2022 19:18 Відповісти
З тобою все ясно , досвід і таланти виїхати допоможуть (( Нехай щастить ! Менше люду - більше кисню
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19.11.2022 19:22 Відповісти
А якщо подумати і піти воювати за Батьківщину…?
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19.11.2022 21:17 Відповісти
Кому ви це питання задаєте , людині що думає як з України втекти ? (( Для нього понятття Батьківщина не існує , він свій " досвід і талант " береже , правда видно такий досвід і талант що досвід нікому не потрібний , а талантом таким нікого не зацікавиш
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19.11.2022 21:32 Відповісти
Все простіше аніж ти написав , просто ти істота без роду і племені , яка тільки те і робить що жере , сере і плодить собі подібних - АМЕБА коротше кажучи !
P.S. твою тупість підтверджує навіть те , що у своєму потокові лайна , бездумно використав лозунг нацистів , написаний ними на воротах концтабору , бо #акакаяразніца ((
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20.11.2022 11:35 Відповісти
А якщо еще лучше подумати, и представить что будет с экономикой, если ВСЕ пойдут воевать ?
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19.11.2022 22:49 Відповісти
" там хорошо, где нас нет".
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20.11.2022 02:12 Відповісти
Слабкий досвід , а талант взагалі нікчемний якщо не вистачає розуму навіть кордон перетнути , співчуваю
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19.11.2022 21:33 Відповісти
А ти з нами ніколи нічого спільного і не мав , троль кацапський листопадового розливу ((
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20.11.2022 00:27 Відповісти
Ти , дурнику , як пишеш з двох ніків , дивися коли який застосовуєш ((
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20.11.2022 11:38 Відповісти
Або-звичайний бот, або пристосуванець із числа тих, кому "родина там, где жопа в тепле".
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20.11.2022 08:42 Відповісти
Слова Мартина- слова жінки.,не чоловіка , а слова совкової жінки, смисл яких дуже популярен у продавщинь на ринку-"що мені ця країна дала"? Жодного натяку- що я ЗРОБИВ, щоб країна перемогла, стала комфортніше, безпечніше.Тим паче у війну. Може буде краще,якщо такі мешканці " какая разниа" в думках покинуть країну і таки збережуть енергію длля її громадян.
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20.11.2022 00:57 Відповісти
Я не хочу воювати, і моїблизьки не хочть. Але русня прийшла і нас вбиває. Ми захищаемось - змушені воювати.
Тии мабуд дес в Ужгороді, куди ракети не долітають. Твоїхбратів,дітей не вбили, не згвалтували дружину чи сестру. Хай воює, захищаєтся хтось іншій...
Твоя батківщина Земля? - Да ти не знаєш, що таке Батькивщина. Ти знаєш тільки місце на ційпланеті ( чи вигадав його), де тобі буде комфортно. До Батківщини це немає відношення.
Чому раніше не вииїхав, до війни в ситі країни- бло нескладно. Купа трдових мігрантів десь там? Світ великий, десь якось влаштвався би, а так - на тебе дорогоцінну енергію витрачати - щоб ти поїв, тобі було тепло і світло. Слабак.Тікай.
,
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20.11.2022 02:23 Відповісти
Ні - це не жінки слова , а слова підер@са , саме такого мудака , не гомосексуаліста , а під@р@ ((
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20.11.2022 11:44 Відповісти
Полностью согласен)
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20.11.2022 14:27 Відповісти
Moqu priyutit 2-3 semey ************** Ukraini u sebya v Baku. Ejednevnoe pitanie i projivanie obespecu. Mojete svyazatsa po votsapu 994 70 6796802

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19.11.2022 17:39 Відповісти
Молодец! Если не с ВСУ, возле девичьей Башни можно) на неделю. 30 лет не был в Баку. В шеш бэш поиграть, чайку поварить, по набережной пройтись. Может реально переехать в Баку на пенсию. Люди душевные, страна богатая....
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19.11.2022 22:18 Відповісти
Vse cto v moix silax sdelayu. Dobro pojalovat, budu rad, i ses - bes, i cay nastoyasiy, poxodka v bulvare, cto napisat, sam bil vse znaes. Izmenenie v tom cto Baku teper ne xuje Dubaya, mnoqo ceqo xoroseqo. V obsem Willkommen zurück. votsap 994 70 6796802
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19.11.2022 22:31 Відповісти
Во все попали, ничего не сбили. Всем капец, пошел себе могилу копать
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19.11.2022 18:11 Відповісти
Позвеш на свої дев"ять день , приїду на холодець ((
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19.11.2022 19:03 Відповісти
он согласовал свою заяву с зеленским и правительством? бо у зеленского другое мнение по этому вопросу
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19.11.2022 18:05 Відповісти
Ахмет сейчас в политику активно играет.
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19.11.2022 18:12 Відповісти
Скинуть номер карточки для перевода средств на переезд? Безмозглые ДИБИЛЫ!!!!
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19.11.2022 18:10 Відповісти
яКбоженька..шмолвил..
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19.11.2022 19:09 Відповісти
ВСІ ЧУЛИ - АХМЕТОВ КАЖЕ НА ВИХІД 😆
 Тим часом частина електрики експортується до Молдови і ЄС.
А з Кучмою таки лицем схожі.
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19.11.2022 18:28 Відповісти
та ясне діло, що схожі. як би він інакше в тому бомонді з такими профітами опинився
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19.11.2022 22:25 Відповісти
Це до того що він біологічний татко рудого татарина, бо сам рудий.
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19.11.2022 23:45 Відповісти
То буде ТАКИЙ удар по економіці якщо всі виїдуть, що повертатись не буде куди просто
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19.11.2022 18:40 Відповісти
не буде ніякого кількістного критичного виїзду! то все казочки щоб зєля і люся виглядали справжніми патріотами
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19.11.2022 18:46 Відповісти
А может, проще и быстрее национализировать энергосистему
до конца войны ?
Время военное - стране некогда сюсюкать с кучмовскими отпрысками.
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19.11.2022 18:42 Відповісти
Все національне до кінця війни слуги спробують переплавляти на асфальт,а компенсувати рижій бидлині прийдеться податками і ціною.
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19.11.2022 21:44 Відповісти
«Україні заважають українці!»

Тепер офіційно, на державному рівні. Возлікуєм же!

Ну то, сукі, дозвольте чоловікам тікати за кордон і я зїбу звідси ***** в той же день і за свої бабки!!
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19.11.2022 18:43 Відповісти
Тікайте , дядьку , тікайте , ліпше без вас , аніж з вами 😠
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19.11.2022 20:58 Відповісти
«Справжній патріот»!
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19.11.2022 21:19 Відповісти
основне, що щойно вилупився на форумі, щоб вголос КУ-КУ-РІ-КУ-кнути про наміри.
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19.11.2022 22:21 Відповісти
Цікаво, скільки в країні сцікунов-- жінок за суттю, але з пенісом?Тих- хто " пожерти, потрахатись, срубить бабла, півасика хильнути"і "тікати за кордон, зїбати звідси *****". Може 40% виборців? Половина виборців Зе ( половиина -жінки) + ОПЗжоповці, шаріївці і інші "какая разница".
Громадян в Україні набагато меньше, ніж населення. Нажаль. І кращі - на фронті. Гинуть.
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20.11.2022 02:37 Відповісти
Кто такие дтек?Как бабки грести,так первые,а ремонт на плечи гос-ва,т.е. наши.
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19.11.2022 18:47 Відповісти
Куйлу рашистському не вдалося окупувати Київ і Україну силою вирішив це робити через свої "гаманці в Україні" Призив до українців виїхати з України .це не що інше .як "тиха окупація України, Націоналізувати всю власність ДТЕК і пора відновлювати Україну в іншому випадку ДТЕК буде робити з Україною аналогію тій, котру воно робило в до того,як було створене і після створення в "ордло".Надзвичайно небезпечно для України і її народу є велика концентрація енергетичного сектору держави в руках "рашистських" гаманців.
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19.11.2022 18:47 Відповісти
А шо у него есть полномочия таке молоть и так телепать людей,? А нема права у нас лишить этих дятллв зарплаты мега бонусов и на них купить новые трансформаторы ,а не их вытье слушать куда нам поехать,их всех без зарплаты оставить надо до конца войны этих теп менеджеров и подобных и вообще.... Сказала бы да так шоб у них геморрой во рту вылез
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19.11.2022 18:48 Відповісти
ГАНДОНИЩЕ АХМЕТОВСКОЕ само ****** нахер!!!!!! Без тебя у нас уже давно было бы тисячи СЭС, ВЭС и малых ГЭС, а биогазЭС была би в каждого фермера!!!!
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19.11.2022 18:56 Відповісти
Больна людина...
Або зазяджена.
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19.11.2022 19:05 Відповісти
давай бабки ..халупу и буржуйки без вопросов..ишь блин умные..
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19.11.2022 19:08 Відповісти
Пану Тимчинку варто подумати над тим, як піти на ***.....
Знаю ДТЕК давно.Бував на їхніх(тобто колись державних) ТЕС багато разів і бачив тотальну розруху.. Вкладання грошей в модернізацію блоків мінімальні. Ще й сучі діти борги не віддають підрядним організаціям за виконану роботу..Багато працівників звільняються звідти, бо після "реорганізації праці" стало тільки більше начальників, а робочий персонал їм став не потрібен..Роботу приходиться робити за декількох і свою також..
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19.11.2022 19:10 Відповісти
Він те ж саме з шахтами на Донбасі робив.
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19.11.2022 21:46 Відповісти
А я б радив збирати манатки усім ОПЗЖшникам та іншим морально-ментально спрорідненим з ними організмам і пи#здувати з України НА#УЙ !
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19.11.2022 19:17 Відповісти
Наши чиновники иногда такое говорят, что на голову не налазит. Куда людям уезжать, за какие шиши? У вас столько бабла в долларах не меряно, что даже не можете понять,чтобы люди выезжали из страны, людям надо было платить достойные зарплаты и пенсии, а не воровать по-черному.
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19.11.2022 19:19 Відповісти
- Опираясь на эти 20 лет работы, корректно ли говорить, что Максим Тимченко - это уже не менеджер Рината Ахметова, а младший партнер Рината Ахметова?

- Наверное, так можно называть наши человеческие отношения.
(Максим Тимченко)
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19.11.2022 19:20 Відповісти
Возвратите Киевэнерго государству. Номинальных олигархов привлечь к отвественности и проветрить не являются ли они прикрытием реальных владельцевиз Татарстана.
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19.11.2022 19:22 Відповісти
а кредиты, которые ДТЕК взял и выплачивает сейчас, вы предлагаете государству из бюджета платить? сомнительное удовольствие
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19.11.2022 20:12 Відповісти
Вернем древние технологии!!!!
Слава атмосферному электричеству!!!(безплатному!).
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19.11.2022 19:28 Відповісти
А этот Тимченко случайно не под наркотой такое сказал?
Нормальный ведь человек такого не скажет.
Не подскажет сей долбодятел, куда можно вот так просто выехать такой массе людей? Боже, ну как такой ******* управлет такой большой компанией?
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19.11.2022 19:58 Відповісти
В УП є повідомлення ,що ДТЕК не робив закликів до виїзду з України.
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19.11.2022 20:04 Відповісти
самое интересно будет, когда действительно придется ехать а потом некоторые будут кричать, почему не предупреждали
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19.11.2022 20:11 Відповісти
Я только за, и чтобы навсегда. Противно в Украине жить.
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19.11.2022 20:12 Відповісти
скинутись на білет ?
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19.11.2022 22:17 Відповісти
краще, підсрачників для прискорення руху.
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19.11.2022 22:26 Відповісти
Нехай депутати із своїх маєтків виїджають! Гарантую з електрикою все наладиться враз!
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19.11.2022 20:27 Відповісти
А ДТЕК не подумал, что нашей армии нужен крепкий тыл, без которого им не продержаться? Или все уедут, а армия будет воевать как ни в чем не бывало?
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19.11.2022 20:28 Відповісти
Населеня України заважає ахметовову грабувати Україну може він би виїхав в свій донбас . а не в єс
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19.11.2022 20:30 Відповісти
Нема СВІТЛА
Нема ГАЗУ
Нема ...
...
ПО}{ є Український народ, а значить є Україна

А тому Касапня пісдуй з України бо тобі PEACE Да
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19.11.2022 20:58 Відповісти
*****, а не ліпше вам здристнуть на баланду в темну камеру?
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19.11.2022 20:59 Відповісти
А в цей час ахмєтка будує віллу на найдорожчому мисі французської рев'єри. Ще має вілли в Швейцарії та й у Франціі.
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19.11.2022 21:01 Відповісти
Перед такими порадами, кеРовнікам, починаючи із Гончарука-Шмигаля, треба звітувати з трибуни ВРУ, в закритому режимі, що і як ними виконано за три роки відповідно до ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період" та ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», з урахування персональної відповідальності в умовах правового режиму ВОЄННОГО ЧАСУ!!
Бо уже закінчуєьться 2022 рік, а жодного звіту та затвердженої ВРУ Програми дій Уряду на 3 роки, тобто премії та за особливі умови на паркеті є виплати, а Програм затверджених ВРУ, - жодної!!
Стефанчук-Зеленський дуже глибоко зхвильовані, чи акакаяразніца !!
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19.11.2022 21:24 Відповісти
шановний, а що ці ГончаРуки-ШмиГалі вирішують взагалі??? Обкловунились українці до краю, країною керує коник-комік із задатками актора, а прем'єри із досвідом роботи- виконують аматорські ролі у підтанцьовуванні ОПі.
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19.11.2022 22:33 Відповісти
Сволоти. А куди діватись людям з мінімалкою? На скільки часу за кордоном вистачить 2-3 тисячі гривень? Хоч на одну ніч в хостелі вистачить?
Скоти, ограбили народ ще і знущаються! Щоб ви падли вже не вертались з тих закордонів! Щоб згнили там!
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19.11.2022 22:29 Відповісти
Просто потрібно націоналізувати ДТЕК ахмєтова, які за копійки отримали мережі та генерацію, ні копійки в розвиток не вкладали а лише витискали із цього обладнання всі ресурси а прибутки в офшори. Та ще претензії виставити за зношену інфраструктуру.
Не може держава залежати від планів ахмєтова по відключенню чи включенню енергії
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19.11.2022 23:01 Відповісти
Всё предельно просто, если вам плохо живётся тогда валите куда-нибудь, главное не шумите и не мешайте нам пилить бабло.
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19.11.2022 23:32 Відповісти
todi pensii platyty minimalni, a tim hto zalyshyvsya - pidvysheni dididenty pislya viyny
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19.11.2022 23:35 Відповісти
Хитрий план путіна про денаціфікацію України - розбити енергосистему, потім за порадою влади українцям покинути Батькивщину. А згодом " какая разница" дасть змогу заселити її мухосранцями під гарантії безпечної евакуації на віллу в Італії.
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20.11.2022 02:51 Відповісти
Звісно!
А може ви здристнете? Хто на магадан, а хто й під шконку.
Заспокоїли, *****... Виїжджайте... Суки!
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20.11.2022 04:05 Відповісти
І про це пиззять ті, хто ніколи ні в чому ніразу в житті собі не відмовляв.
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20.11.2022 04:06 Відповісти
Щоб ти сам, курва виїхав, в петушину камеру.
Побачу, як цей директор буде сидіти при свічці.
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20.11.2022 06:49 Відповісти
Саме цього і прагне досягти пуйло, щоб українці виїхали в Європу чи де інде.
Кого заселяли у вимерлі села після ГОЛОДОМОРУ, кого заселяли в будинки депортованих кримських татар?

Я не прихильник фашизму і тим більше нацизму, не плутати з націоналізмом, але ....

Програма «25 пу́нктів» НСДАП

12. З огляду на жахливі людські та матеріальні жертви, що їх вимагає війна від нації, особисте збагачення під час війни мусить розглядатися як злочин проти народу.
Тому ми вимагаємо безжального вилучення прибутків, зароблених від війни.

...хто проти цього?
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20.11.2022 08:11 Відповісти
Ми вимагаємо націоналізації всіх усуспільнених дотепер промислових трестів.Ми вимагаємо участі робітників в розподілі прибутків великих підприємств.Ми вимагаємо значного збільшення пенсійного забезпечення.Ми вимагаємо створення здорового середнього класу та його збереження, негайної передачі великих магазинів в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C комунальну власність , здачі їх в оренду за низькими цінами дрібним виробникам, суворого контролю за тим, щоби дрібним виробникам надавалася підтримка на всіх рівнях: на державному, обласному та муніципальному.Ми вимагаємо проведення земельної реформи, що відповідає національним інтересам, прийняття закону про некомпенсоване вилучення землі для суспільних потреб, ануляції процентів по закладних зобов'язаннях не землю, заборону спекуляції землею.Ми вимагаємо оголосити безжальну боротьбу проти кожного, хто своєю діяльністю шкодить інтересам суспільства. Ми вимагаємо запровадити смертну кару для тих, хто вчинив злочин проти народу, лихварів та спекулянтів та ін., незалежно від положення в суспільстві, релігійної чи расової приналежності.
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20.11.2022 08:28 Відповісти
ага їдьте, а з іншого боку посилили виїзд, навіть інвалідам заборонили їхати сюр.
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20.11.2022 08:16 Відповісти
РОЗКАЖІТЬ КРАЩЕ, ЗВІДКИ У ЄС НАДЛИШОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ?
Вони закуповували її в Україні.
Зараз, з ваших заяв, можливості експорту немає.
І одночасно у ЄС є можливість ділитись нею з нашими громадянами.
ТАК ЗВІДКИ ВОНА БЕРЕТЬСЯ?
Починайте своє БЛАБЛАБЛА....
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20.11.2022 08:20 Відповісти
Я только за! Границу только откройте для всех парней без исключений. А то мы уже устали от нарушения Конституции Украины и наших конституционных прав! Как только откроете, то больше ни одного киловата не использую))) Ни одной комуналки здесь не оплачу и т.д.)
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20.11.2022 14:31 Відповісти
Дтэк Голобродько, иди ***** !!
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20.11.2022 15:38 Відповісти
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