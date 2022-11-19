Українцям варто подумати про виїзд з країни на деякий час заради енергозбереження, - ДТЕК
Українців, закликали розглянути можливість виїзду з країни. Це допоможе заощадити електроенергію після пошкодження майже половини енергосистеми України масованими атаками РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю BBC сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.
Через масові ракетні удари Київ може зіткнутись з повним відключенням електроенергії.
За словами генерального директора найбільшої в Україні приватної енергетичної компанії, з кожним російським ударом енергосистема України стає менш надійною. Водночас зменшення її споживання є ключем для її збереження.
"Якщо вони (українці, — ред.) зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи", - заявив Тимченко.
Тимченко пояснив, що допомога енергосистемі України є також внеском у перемогу. Зменшення електроспоживання гарантуватиме наявність світла в лікарнях, які рятують наших поранених солдатів.
"Якщо споживати менше, то госпіталі, де є поранені бійці, матимуть гарантоване електропостачання. Цим можна пояснити, що споживаючи менше або виїжджаючи, вони також роблять свій внесок", - додав Тимченко.
Будь ласка, зачекайте...
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до речі, відмова від українського громадянства - платна! останній раз, якщо не помиляюся, коштувала 30 тисяч гривень
1. громадянин України, який постійно проживає в іншій державі;
2. діти, які виїхали на постійне місце проживання в іншу країну з батьками (одним з батьків) - може вийти за клопотанням одного з батьків;
3. діти, які отримали українське громадянство при народженні, батьки (один з батьків) якого є резидентами іншої держави;
4. діти, яких всиновили резиденти іншої держави або ж тільки один з усиновителів є громадянином іншої країни.
цікаво при цьому, що Україна не дозволяє мати інше громадянство!
P.S. твою тупість підтверджує навіть те , що у своєму потокові лайна , бездумно використав лозунг нацистів , написаний ними на воротах концтабору , бо #акакаяразніца ((
Тии мабуд дес в Ужгороді, куди ракети не долітають. Твоїхбратів,дітей не вбили, не згвалтували дружину чи сестру. Хай воює, захищаєтся хтось іншій...
Твоя батківщина Земля? - Да ти не знаєш, що таке Батькивщина. Ти знаєш тільки місце на ційпланеті ( чи вигадав його), де тобі буде комфортно. До Батківщини це немає відношення.
Чому раніше не вииїхав, до війни в ситі країни- бло нескладно. Купа трдових мігрантів десь там? Світ великий, десь якось влаштвався би, а так - на тебе дорогоцінну енергію витрачати - щоб ти поїв, тобі було тепло і світло. Слабак.Тікай.
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Тим часом частина електрики експортується до Молдови і ЄС.
А з Кучмою таки лицем схожі.
до конца войны ?
Время военное - стране некогда сюсюкать с кучмовскими отпрысками.
Тепер офіційно, на державному рівні. Возлікуєм же!
Ну то, сукі, дозвольте чоловікам тікати за кордон і я зїбу звідси ***** в той же день і за свої бабки!!
Громадян в Україні набагато меньше, ніж населення. Нажаль. І кращі - на фронті. Гинуть.
Або зазяджена.
Знаю ДТЕК давно.Бував на їхніх(тобто колись державних) ТЕС багато разів і бачив тотальну розруху.. Вкладання грошей в модернізацію блоків мінімальні. Ще й сучі діти борги не віддають підрядним організаціям за виконану роботу..Багато працівників звільняються звідти, бо після "реорганізації праці" стало тільки більше начальників, а робочий персонал їм став не потрібен..Роботу приходиться робити за декількох і свою також..
- Наверное, так можно называть наши человеческие отношения.
(Максим Тимченко)
Слава атмосферному электричеству!!!(безплатному!).
Нормальный ведь человек такого не скажет.
Не подскажет сей долбодятел, куда можно вот так просто выехать такой массе людей? Боже, ну как такой ******* управлет такой большой компанией?
Нема ГАЗУ
Нема ...
...
ПО}{ є Український народ, а значить є Україна
А тому Касапня пісдуй з України бо тобі PEACE Да
Бо уже закінчуєьться 2022 рік, а жодного звіту та затвердженої ВРУ Програми дій Уряду на 3 роки, тобто премії та за особливі умови на паркеті є виплати, а Програм затверджених ВРУ, - жодної!!
Стефанчук-Зеленський дуже глибоко зхвильовані, чи акакаяразніца !!
Скоти, ограбили народ ще і знущаються! Щоб ви падли вже не вертались з тих закордонів! Щоб згнили там!
Не може держава залежати від планів ахмєтова по відключенню чи включенню енергії
А може ви здристнете? Хто на магадан, а хто й під шконку.
Заспокоїли, *****... Виїжджайте... Суки!
Побачу, як цей директор буде сидіти при свічці.
Кого заселяли у вимерлі села після ГОЛОДОМОРУ, кого заселяли в будинки депортованих кримських татар?
Я не прихильник фашизму і тим більше нацизму, не плутати з націоналізмом, але ....
Програма «25 пу́нктів» НСДАП
12. З огляду на жахливі людські та матеріальні жертви, що їх вимагає війна від нації, особисте збагачення під час війни мусить розглядатися як злочин проти народу.
Тому ми вимагаємо безжального вилучення прибутків, зароблених від війни.
...хто проти цього?
Вони закуповували її в Україні.
Зараз, з ваших заяв, можливості експорту немає.
І одночасно у ЄС є можливість ділитись нею з нашими громадянами.
ТАК ЗВІДКИ ВОНА БЕРЕТЬСЯ?
Починайте своє БЛАБЛАБЛА....