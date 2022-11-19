Окупанти звозять пропагандистів на захоплені території для запуску філій російського телебачення

На тимчасово окупованих територіях росіяни планують запустити філіали всеросійської державної телерадіомовної компанії (ВДТРК, рос. ВГТРК).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.

Для запуску власної телепропаганди окупанти хочуть використати захоплене майно українського Суспільного мовлення та наявну мережу телерадіомовлення, зокрема 196-метрові телевежі в Маріуполі та Мелітополі.

"Проте проблемою для ворога є персонал, адже більшість медійників на тимчасово окупованих територіях не стали співпрацювати з ворогом. Відтак росіяни звозять пропагандистів з регіонів РФ, аби ті промивали мізки місцевому населенню", - зауважує ЦНС.

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Центр нагадує, що до пропагандистського холдингу ВДТРК належать канали "Россия-1", "Россия-к", "Россия-24", "Карусель", "РТР-планета" та низка радіостанцій.

Нагадаємо, що перед відступом з Херсону росіяни розікрали філію "Суспільне Херсон" та підірвали передавальний центр херсонської телевежі.