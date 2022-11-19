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Новини
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Окупанти звозять пропагандистів на захоплені території для запуску філій російського телебачення

пропаганда

На тимчасово окупованих територіях росіяни планують запустити філіали всеросійської державної телерадіомовної компанії (ВДТРК, рос. ВГТРК).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.

Для запуску власної телепропаганди окупанти хочуть використати захоплене майно українського Суспільного мовлення та наявну мережу телерадіомовлення, зокрема 196-метрові телевежі в Маріуполі та Мелітополі.

"Проте проблемою для ворога є персонал, адже більшість медійників на тимчасово окупованих територіях не стали співпрацювати з ворогом. Відтак росіяни звозять пропагандистів з регіонів РФ, аби ті промивали мізки місцевому населенню", - зауважує ЦНС.

Також читайте: Нацрада ТРМ просить визнати російські телеканали "Россия 24", "RTR Планета" і "Первый" терористичними організаціями

Центр нагадує, що до пропагандистського холдингу ВДТРК належать канали "Россия-1", "Россия-к", "Россия-24", "Карусель", "РТР-планета" та низка радіостанцій.

Нагадаємо, що перед відступом з Херсону росіяни розікрали філію "Суспільне Херсон" та підірвали передавальний центр херсонської телевежі.

Автор: 

окупація (6746) медіа (233) телебачення (1174) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+17
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19.11.2022 16:43 Відповісти
+12
Можуть просто запустити там єдиний марафон!
Жодної різниці не буде.
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19.11.2022 16:37 Відповісти
+10
Соловьнный помёт бы привезли туда, того гляди и ракету споймает
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19.11.2022 17:01 Відповісти
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Можуть просто запустити там єдиний марафон!
Жодної різниці не буде.
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19.11.2022 16:37 Відповісти
скабєєву в живу/поки що/ побачать?
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19.11.2022 16:39 Відповісти
Соловьнный помёт бы привезли туда, того гляди и ракету споймает
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19.11.2022 17:01 Відповісти
воно обiсцялося чи обiсралося?
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19.11.2022 18:11 Відповісти
Одним словом - обгадилось по полной.
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19.11.2022 18:20 Відповісти
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19.11.2022 19:59 Відповісти
И "Соловей" зае@ет.
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19.11.2022 18:17 Відповісти
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19.11.2022 16:43 Відповісти
Давно не бачив такого гарного коментаря! Ганс!
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19.11.2022 17:49 Відповісти
Підключать Марафон та можна буде видавати за росзмі, тільки буде потрібно кілька слів на годину переозвучити Всего то делов
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19.11.2022 16:45 Відповісти
"...Российский телеведущий-пропагандист Евгений Попов в программе "60 минут", выходящей на телеканале "Россия-1" в прямом эфире, раскритиковал идею национализировать в РФ активы западных компаний.

Между Поповым и гостем ток-шоу разгорелся жаркий спор по поводу российского транспорта и возможной национализации. Неожиданно ведущий заявил, что без западных партнеров Россия не способна ничего производить.

"Давайте у немцев все заберем, национализируем. У нас завтра станет "Сапсан". Мы на чем ездить будем? На дрезинах? Не на чем у нас ездить, надо это просто признать", - крайне эмоционально заявил Попов. Видео фрагмента эфира уже стало вирусным в Интернете."

https://twitter.com/i/status/1593282077562228736
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19.11.2022 16:45 Відповісти
але ж вялічіє...єта расия. як кричав жирік
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19.11.2022 16:55 Відповісти
Я вот не пойму, за Росию переживают одни евреи шо Жирик, шо Соловьев шо Пригожин.
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19.11.2022 18:22 Відповісти
файно...поржав....
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19.11.2022 17:24 Відповісти
Головне щоб кучкувалися тісніше, падлюки. Це щоб хватило одного снаряда.
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19.11.2022 16:46 Відповісти
Лучше бы они свезли их на "монокристалл" в Шебекино. Там много новостей можно оттуда почерпнуть.
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19.11.2022 16:47 Відповісти
Та хай промивають. Українці це лайно дивитися не будуть. А кацапня нехай дивиться. Швидше отримають паспорта з куркою, та потім здриснуть на росію разом російськими загарбниками.
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19.11.2022 16:48 Відповісти
головне - забрати назад не забудьте, коли драпатимете
а то он в Ізюм учітєлєй вже позавозили а потім "рускіє сваіх нє брасают"
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19.11.2022 17:02 Відповісти
Яких пропагандистів?Пропагандонів!
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19.11.2022 17:06 Відповісти
вопрос..поxему хаймарс с волфрамовой шрапнелью не летит туда который шьет рессоры камазов.??вон прут опять на гуляйполе
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19.11.2022 19:11 Відповісти
 
 