Окупанти звозять пропагандистів на захоплені території для запуску філій російського телебачення
На тимчасово окупованих територіях росіяни планують запустити філіали всеросійської державної телерадіомовної компанії (ВДТРК, рос. ВГТРК).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.
Для запуску власної телепропаганди окупанти хочуть використати захоплене майно українського Суспільного мовлення та наявну мережу телерадіомовлення, зокрема 196-метрові телевежі в Маріуполі та Мелітополі.
"Проте проблемою для ворога є персонал, адже більшість медійників на тимчасово окупованих територіях не стали співпрацювати з ворогом. Відтак росіяни звозять пропагандистів з регіонів РФ, аби ті промивали мізки місцевому населенню", - зауважує ЦНС.
Центр нагадує, що до пропагандистського холдингу ВДТРК належать канали "Россия-1", "Россия-к", "Россия-24", "Карусель", "РТР-планета" та низка радіостанцій.
Нагадаємо, що перед відступом з Херсону росіяни розікрали філію "Суспільне Херсон" та підірвали передавальний центр херсонської телевежі.
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Между Поповым и гостем ток-шоу разгорелся жаркий спор по поводу российского транспорта и возможной национализации. Неожиданно ведущий заявил, что без западных партнеров Россия не способна ничего производить.
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https://twitter.com/i/status/1593282077562228736
а то он в Ізюм учітєлєй вже позавозили а потім "рускіє сваіх нє брасают"