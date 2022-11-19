Прямі збитки економіці України від ракетної атаки РФ 15 листопада становлять до $1 млрд, - Гетманцев
Ракетна атака Росії по Україні 15 листопада завдала від $0,5 млрд до $1 млрд прямих збитків українській економіці.
Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"За нашими підрахунками, атака 15-го числа завдала від половини до мільярда доларів прямих збитків економіці нашої держави", – зазначив він.
Гетманцев наголосив, що крім прямих є ще непрямі збитки, коли, зокрема, підприємства не можуть працювати через вимкнення електропостачання.
За його словами, загальні втрати економіки України від атак РФ будуть відчутними.
Топ коментарі
+16 Evgen Karpenko
показати весь коментар19.11.2022 17:03 Відповісти Посилання
+15 Andry Moon
показати весь коментар19.11.2022 17:03 Відповісти Посилання
+10 Андрюха71
показати весь коментар19.11.2022 17:00 Відповісти Посилання
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- чи у цих цифрах вже закладено "інтерес" зеленої мафії і її бойовика особисто Гидьманцева?
Тепер коментарі роздає шоб мав в тюрмі сидіти, антон штопаний...
От тільки один мільярд втрат України -- це реальні гроші, які комусь треба заробляти і виплачувати. А для кацапів вартісь ракет можна знизити до мінімуму, бо такий режим завжди може зігнати десятки тисяч рабів у якийсь умовний закритий Пєрьмь-176 і примусити працювати за баланду. І найгірше, що руд і копалин у землі там до дідька.
Як примусити ГУЛАГ площею у десятки мільйонів квадратних кілометрів припинити виробляти смертоносну зброю?? Невже у США і Західної Європи немає для цього механізмів?