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Новини Війна
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Прямі збитки економіці України від ракетної атаки РФ 15 листопада становлять до $1 млрд, - Гетманцев

обстріл,запорізька

Ракетна атака Росії по Україні 15 листопада завдала від $0,5 млрд до $1 млрд прямих збитків українській економіці.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"За нашими підрахунками, атака 15-го числа завдала від половини до мільярда доларів прямих збитків економіці нашої держави", – зазначив він.

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Гетманцев наголосив, що крім прямих є ще непрямі збитки, коли, зокрема, підприємства не можуть працювати через вимкнення електропостачання.

За його словами, загальні втрати економіки України від атак РФ будуть відчутними.

Автор: 

обстріл (29105) збитки (1440) Гетманцев Данило (901)


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Топ коментарі
+16
От би порахувати прямі збитки економіки України, від гетманцева (помічника депутата-регіонала сівковича, якого признали агентом ФСБ)..
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19.11.2022 17:03 Відповісти
+15
ну так медаль собі вішай, муділа. Ви ж так ******* підготували країну до війни.
 Тепер коментарі роздає шоб мав в тюрмі сидіти, антон штопаний...
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19.11.2022 17:03 Відповісти
+10
поїдь на митні переходи і збери з митників., там більше вийде....
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19.11.2022 17:00 Відповісти
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В Україні дуже багата корупція. Яка все подолає...
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19.11.2022 16:55 Відповісти
поїдь на митні переходи і збери з митників., там більше вийде....
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19.11.2022 17:00 Відповісти
угу..чверть хоч побачимо? чи на Різдво вже зелені збирають?
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19.11.2022 17:00 Відповісти
"від $0,5 млрд до $1 млрд прямих збитків українській економіці"
- чи у цих цифрах вже закладено "інтерес" зеленої мафії і її бойовика особисто Гидьманцева?
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19.11.2022 17:02 Відповісти
Арифметик, мля, гетьманцев..
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19.11.2022 19:01 Відповісти
Давила Гетманцев
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20.11.2022 06:43 Відповісти
ну так медаль собі вішай, муділа. Ви ж так ******* підготували країну до війни.
 Тепер коментарі роздає шоб мав в тюрмі сидіти, антон штопаний...
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19.11.2022 17:03 Відповісти
От би порахувати прямі збитки економіки України, від гетманцева (помічника депутата-регіонала сівковича, якого признали агентом ФСБ)..
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19.11.2022 17:03 Відповісти
Майже стільки, скільки вони витратили на ракети.
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19.11.2022 17:05 Відповісти
Ото ж. Порівняйте з сумою, що озвучувалася кілька днів тому, що кацапи на залпі втратили 950 млн. доларів.

От тільки один мільярд втрат України -- це реальні гроші, які комусь треба заробляти і виплачувати. А для кацапів вартісь ракет можна знизити до мінімуму, бо такий режим завжди може зігнати десятки тисяч рабів у якийсь умовний закритий Пєрьмь-176 і примусити працювати за баланду. І найгірше, що руд і копалин у землі там до дідька.

Як примусити ГУЛАГ площею у десятки мільйонів квадратних кілометрів припинити виробляти смертоносну зброю?? Невже у США і Західної Європи немає для цього механізмів?
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19.11.2022 17:07 Відповісти
Механізми є, немає бажання. Бояться "ядрьонної бімби" *уйла.
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19.11.2022 17:09 Відповісти
Від тебе - мудака, не менше
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19.11.2022 17:09 Відповісти
прямі збитки від діяльності влади зеленої шобли думаю під трильйон скоро набіжить
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19.11.2022 17:18 Відповісти
Законодавчі ініціативи гетьманцева і його зеленої коМанди за останні 3 роки коштували втратою більше 10 млрд баксів. Тобто, Zeкоманда і кацапи - це одна і та сама контора по знищенню України.
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19.11.2022 17:20 Відповісти
вот и ответ на вопрос как русские могут так тратить такие дорогие ракеты. 15 числа запуск стоил аж почти 600-900млн. Только всегда затем забывают добавить, что если хоть 10% этих ракет долетит, то их стоимость уже окупается разрушениями.
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19.11.2022 17:23 Відповісти
"... від половини до мільярда..."???? Подумаєш різниця в 500млн баксів, коли буде наступна фінансова допомога, то може і більше мільярда доведеться "виділити", так виходить мерзота? Ця падаль ще після заяви, що ми не будемо виділяти гроші на зсу ,бо це піар Порошенка - повинен бути кинутий на підвал, і там вибивати з нього інформацію про його роботу на фсб.
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19.11.2022 17:43 Відповісти
Ця зегнида, а на додаток, ще й ригоанальне падло, та й ще напевно фсбшний агент, накоїв збитків набагато більше, бо саме для цього засланий...
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19.11.2022 18:13 Відповісти
ОТО ГНІДА, (це не німецьке прізвище)
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19.11.2022 18:47 Відповісти
У.ї . бани.
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19.11.2022 19:11 Відповісти
Ця пропутінська зе-шалава все прорахувала?! Особливо те, що їй відслюнять з маскви??
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19.11.2022 19:33 Відповісти
а какой прямой ущерб Украине от безумных гетьманцевых-арахамий ?
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19.11.2022 22:51 Відповісти
 
 