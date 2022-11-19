Прямі збитки економіці України від ракетної атаки РФ 15 листопада становлять до $1 млрд, - Гетманцев

Ракетна атака Росії по Україні 15 листопада завдала від $0,5 млрд до $1 млрд прямих збитків українській економіці.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"За нашими підрахунками, атака 15-го числа завдала від половини до мільярда доларів прямих збитків економіці нашої держави", – зазначив він.

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Гетманцев наголосив, що крім прямих є ще непрямі збитки, коли, зокрема, підприємства не можуть працювати через вимкнення електропостачання.

За його словами, загальні втрати економіки України від атак РФ будуть відчутними.