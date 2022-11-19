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Новини
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Росія намагається виснажити українську ППО масованими ударами, - Пентагон

ппо

Збільшення інтенсивності ракетних ударів Росії по Україні частково спрямоване на те, щоб виснажити українські засоби протиповітряної оборони, що, як сподівається Москва, дозволить її силам досягти домінування в небі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters,  де наводять заяву високопоставленого представника Пентагону.

"Вони дійсно намагаються перевантажити і виснажити українські системи протиповітряної оборони", - заявив заступник міністра оборони з політичних питань Колін Кал під час поїздки на Близький Схід.

"Ми знаємо, що таке російська теорія перемоги, і ми прагнемо впевнитися, що це не спрацює, переконавшись, що українці отримають те, що їм потрібно, щоб зберегти свою протиповітряну оборону життєздатною" – наголосив він.

Читайте: Кулеба під час ракетної атаки РФ провів розмову із Блінкеном: NASAMS вже довели свою ефективність, настав час і для Patriot

Автор: 

обстріл (29105) ППО (3270) росія (65994) Україна (5958)


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Топ коментарі
+3
Если испытания Найков в небе Украины пройдут успешно - понос истощит Россию...
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19.11.2022 18:37 Відповісти
+1
Все просто - засобів ППО поки-що недостатньо. Нажаль Захід реагує після виявлення проблем, а не на упередження.

Західне ППО дуже ефективне і дякувати країнам Заходу що вони його надають.
Але ніхто із політиків на Заході не міг подумати що русня вдасця до тактики массованих обстрілів мирної інфраструктури - це ж просто безглуздо з розумної точки зору.

Тільки розуму у зовсім збренділих "жоповодітелей" русні нема.
Вони все міряють по собі - думали що українці злякаються (так би зробило населення рф-ї у такому випадку).
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19.11.2022 18:14 Відповісти
+1
Це ми й самі бачимо. Чим підтримаєш та посилиш Збройні Сили України, Пентагон?
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19.11.2022 18:16 Відповісти
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Гкхм.. відкрив Америку через фіртку. Питання чому Росія з її 1.5% економіки досі може пробивати надане ППО з країн сумарно 60% економіки.
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19.11.2022 17:44 Відповісти
Все просто - засобів ППО поки-що недостатньо. Нажаль Захід реагує після виявлення проблем, а не на упередження.

Західне ППО дуже ефективне і дякувати країнам Заходу що вони його надають.
Але ніхто із політиків на Заході не міг подумати що русня вдасця до тактики массованих обстрілів мирної інфраструктури - це ж просто безглуздо з розумної точки зору.

Тільки розуму у зовсім збренділих "жоповодітелей" русні нема.
Вони все міряють по собі - думали що українці злякаються (так би зробило населення рф-ї у такому випадку).
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19.11.2022 18:14 Відповісти
Це ми й самі бачимо. Чим підтримаєш та посилиш Збройні Сили України, Пентагон?
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19.11.2022 18:16 Відповісти
Да как обычно - ничем. Пентагон ведь за девять месяцев и пальцем не пошевелил, верно? Все это железо, от патропнов 7.62 до Химарсов, на миллиарды долларов , оно поступило с Марса, Пентагона там и рядом не стояло.

ПС. Даже интересно стало, вот когда вы пишете такие гнидные комментарии, вам на душе легче становится? Или это чисто кинуть гамна на вентилятор, а там хоть трава не расти?
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19.11.2022 18:35 Відповісти
Что-то подсказывает, что вместо истощения будет кое-что другое.
Например, западные истребители, базирующиеся там,
где русня сдуру уже формально порылась.
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19.11.2022 18:32 Відповісти
Если испытания Найков в небе Украины пройдут успешно - понос истощит Россию...
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19.11.2022 18:37 Відповісти
Хай спробують заткнути їхні "фонтани" тією дальністю яку нам постачають. Ах ну да, захищатися можете, але по ним ніні.
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19.11.2022 19:00 Відповісти
гад блес зе кинг оф зе юнайтед киндом оф америка
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19.11.2022 19:12 Відповісти
Щоб рашистам не вдалося виснажити українську ППО вже давно час США і НАТО наважитися надати Україні зброю стримування. Адже засоби ППО вартують дорожче, отже виснажуються скоріше.
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19.11.2022 19:24 Відповісти
 
 