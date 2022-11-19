Росія намагається виснажити українську ППО масованими ударами, - Пентагон

Збільшення інтенсивності ракетних ударів Росії по Україні частково спрямоване на те, щоб виснажити українські засоби протиповітряної оборони, що, як сподівається Москва, дозволить її силам досягти домінування в небі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, де наводять заяву високопоставленого представника Пентагону.

"Вони дійсно намагаються перевантажити і виснажити українські системи протиповітряної оборони", - заявив заступник міністра оборони з політичних питань Колін Кал під час поїздки на Близький Схід.

"Ми знаємо, що таке російська теорія перемоги, і ми прагнемо впевнитися, що це не спрацює, переконавшись, що українці отримають те, що їм потрібно, щоб зберегти свою протиповітряну оборону життєздатною" – наголосив він.

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