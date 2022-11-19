Росія намагається виснажити українську ППО масованими ударами, - Пентагон
Збільшення інтенсивності ракетних ударів Росії по Україні частково спрямоване на те, щоб виснажити українські засоби протиповітряної оборони, що, як сподівається Москва, дозволить її силам досягти домінування в небі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, де наводять заяву високопоставленого представника Пентагону.
"Вони дійсно намагаються перевантажити і виснажити українські системи протиповітряної оборони", - заявив заступник міністра оборони з політичних питань Колін Кал під час поїздки на Близький Схід.
"Ми знаємо, що таке російська теорія перемоги, і ми прагнемо впевнитися, що це не спрацює, переконавшись, що українці отримають те, що їм потрібно, щоб зберегти свою протиповітряну оборону життєздатною" – наголосив він.
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Західне ППО дуже ефективне і дякувати країнам Заходу що вони його надають.
Але ніхто із політиків на Заході не міг подумати що русня вдасця до тактики массованих обстрілів мирної інфраструктури - це ж просто безглуздо з розумної точки зору.
Тільки розуму у зовсім збренділих "жоповодітелей" русні нема.
Вони все міряють по собі - думали що українці злякаються (так би зробило населення рф-ї у такому випадку).
ПС. Даже интересно стало, вот когда вы пишете такие гнидные комментарии, вам на душе легче становится? Или это чисто кинуть гамна на вентилятор, а там хоть трава не расти?
Например, западные истребители, базирующиеся там,
где русня сдуру уже формально порылась.