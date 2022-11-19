Шольц напряму звернувся до Путіна: "Припиніть цю війну та виведіть війська з України"
Росія мусить припинити війну проти України та вивести всі свої війська з її території.
Про це йдеться у заяві канцлера Німеччини Олафа Шольца, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Припиніть цю війну, виведіть свої війська і розчистіть шлях для переговорів про мир, який не може бути продиктований Росією щодо України", - звернувся Шольц до президента РФ Володимира Путіна.
За його словами, жодна країна не є сусіднім заднім двором.
"Ніхто не має права забирати собі чужу територію", - додав канцлер.
Топ коментарі
+29 Игорь Матвеев #395524
показати весь коментар19.11.2022 18:15 Відповісти Посилання
+28 Ksenia VB
показати весь коментар19.11.2022 17:42 Відповісти Посилання
+19 Pan Kotskyi
показати весь коментар19.11.2022 17:48 Відповісти Посилання
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він активно троллив адептів руZZкого міра....і накінець-то шольци почали "прозрівати"...
на відміну від шрьодерів та меркельш з вагенкнехтами....
А скільки ракет українського виробництва зробив зеленський з 2019року ,щоб надавати відсіч оркам? ЦЕ дуже цікаво:
https://www.youtube.com/watch?v=PFr-Ay81IBE
КемськуКалініградську волость тактичне ЯО завезли...
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