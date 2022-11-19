Шольц напряму звернувся до Путіна: "Припиніть цю війну та виведіть війська з України"

Росія мусить припинити війну проти України та вивести всі свої війська з її території.

Про це йдеться у заяві канцлера Німеччини Олафа Шольца, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Припиніть цю війну, виведіть свої війська і розчистіть шлях для переговорів про мир, який не може бути продиктований Росією щодо України", - звернувся Шольц до президента РФ Володимира Путіна.

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За його словами, жодна країна не є сусіднім заднім двором.

"Ніхто не має права забирати собі чужу територію", - додав канцлер.