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Зеленський про ліміт цін на енергоресурси: Росія повинна відчути болісні втрати
Ліміт цін на російські енергоресурси має бути максимально ефективним для того, щоб країна-агресор відчула болісні втрати.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єром Британії Ріші Сунаком, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Надзвичайно важливо з точки зору безпеки зробити максимально ефективним обмеження експортної ціни на російські енергоресурси, яке має запрацювати найближчим часом. Росія повинна відчути болісні втрати так само, як вона призводить до втрат усіх інших", - наголосив глава української держави.
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