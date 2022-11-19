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Новини Санкції проти Росії
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Зеленський про ліміт цін на енергоресурси: Росія повинна відчути болісні втрати

нафта

Ліміт цін на російські енергоресурси має бути максимально ефективним для того, щоб країна-агресор відчула болісні втрати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єром Британії Ріші Сунаком, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Надзвичайно важливо з точки зору безпеки зробити максимально ефективним обмеження експортної ціни на російські енергоресурси, яке має запрацювати найближчим часом. Росія повинна відчути болісні втрати так само, як вона призводить до втрат усіх інших", - наголосив глава української держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24318) нафта (5589) росія (65994) санкції (12085)


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Топ коментарі
+6
При Зелі повним ходом експортували електроенергію з рашки і бульбо стану, а тепер по іншому заспівав
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19.11.2022 18:00 Відповісти
+3
В этом году по прогнозам МВФ ввп рашки просядет на 3,4 процента. Это похоже на калечащие санкции запада?
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19.11.2022 18:00 Відповісти
+3
заголовок до кожного бубіного відосика - "Закликав і обговорив...."
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19.11.2022 18:11 Відповісти
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В этом году по прогнозам МВФ ввп рашки просядет на 3,4 процента. Это похоже на калечащие санкции запада?
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19.11.2022 18:00 Відповісти
Просто економіка кацапів прсяде і все(
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19.11.2022 18:01 Відповісти
"Devastating sanctions." (c) The While House
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19.11.2022 18:29 Відповісти
При Зелі повним ходом експортували електроенергію з рашки і бульбо стану, а тепер по іншому заспівав
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19.11.2022 18:00 Відповісти
кароче про бомбить жыдоугрофиннобурятию буба шуткував..
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19.11.2022 18:01 Відповісти
на нафту вже "домовились" - електроенергія на черзі.
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19.11.2022 18:04 Відповісти
заголовок до кожного бубіного відосика - "Закликав і обговорив...."
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19.11.2022 18:11 Відповісти
А трубу "дружба" не хочеш "прикрутити"?
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19.11.2022 18:17 Відповісти
Ремонт перекачувального обладнання, після кацапських атак, можна було б затягнути на тривалий термін.
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19.11.2022 22:06 Відповісти
Нафтоналивайку у новоросійську можна було б і прикурити.
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19.11.2022 22:03 Відповісти
що не глянеш на них і їхні втрати, то таке відчуття, що ті втрати їм до ср*ки
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19.11.2022 22:47 Відповісти
 
 