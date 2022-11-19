Витрати щодо евакуації населення з деокупованих територій Півдня держава бере на себе, - Верещук

Добровільна евакуація з деокупованих територій Півдня України вже розпочинається, держава бере на себе всі пов’язані з цим витрати.

Про це на брифінгу у Миколаєві заявила віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Добровільна евакуація з деокупованих територій Півдня України вже розпочинається, а держава бере на себе всі витрати та відповідальність, пов’язані з цим процесом. Тобто, йдеться про те, що кожен за бажанням може виїхати в більш безпечні регіони, а держава забезпечить їх доставку, проживання, медичне забезпечення і таке інше", - сказала урядовець.

За її словами, мешканці деокупованого Херсона, з якими вона розмовляла, висловили бажання евакуюватися, зокрема, йдеться про вразливі категорії громадян, які не можуть дати собі ради.

"Наше завдання - дійти до кожного, запропонувати їм виїхати через Миколаїв або Кривий Ріг у західні області. У нас є на це кошти, є розуміння і найголовніше – досвід... Бо ми вже це робили на Харківщині, Донеччині тощо", - сказала віцепрем’єр-міністр.

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Своєю чергою начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що в деокупованих населених пунктах області складають списки охочих евакуюватися.

У Миколаєві створено транзитний пункт, де люди можуть перебувати упродовж тижня перед виїздом. Звідти їх за бажанням відправляють у різні регіони України, де для них підготовлені місця для проживання.