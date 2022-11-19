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Витрати щодо евакуації населення з деокупованих територій Півдня держава бере на себе, - Верещук

верещук

Добровільна евакуація з деокупованих територій Півдня України вже розпочинається, держава бере на себе всі пов’язані з цим витрати.

Про це на брифінгу у Миколаєві заявила віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Добровільна евакуація з деокупованих територій Півдня України вже розпочинається, а держава бере на себе всі витрати та відповідальність, пов’язані з цим процесом. Тобто, йдеться про те, що кожен за бажанням може виїхати в більш безпечні регіони, а держава забезпечить їх доставку, проживання, медичне забезпечення і таке інше", - сказала урядовець.

За її словами, мешканці деокупованого Херсона, з якими вона розмовляла, висловили бажання евакуюватися, зокрема, йдеться про вразливі категорії громадян, які не можуть дати собі ради.

"Наше завдання - дійти до кожного, запропонувати їм виїхати через Миколаїв або Кривий Ріг у західні області. У нас є на це кошти, є розуміння і найголовніше – досвід... Бо ми вже це робили на Харківщині, Донеччині тощо", - сказала віцепрем’єр-міністр.

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Своєю чергою начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що в деокупованих населених пунктах області складають списки охочих евакуюватися.

У Миколаєві створено транзитний пункт, де люди можуть перебувати упродовж тижня перед виїздом. Звідти їх за бажанням відправляють у різні регіони України, де для них підготовлені місця для проживання.

Автор: 

евакуація (2342) Верещук Ірина (685)


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Топ коментарі
+29
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19.11.2022 18:44 Відповісти
+20
Така щедрість, така щедрість...
Держава має власні кошти ?
ЧИ це наші кошти, які ви собі привласнили і називаєте себе державою ?
Нікчемні формулювання, які принижують статус громадянина України.
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19.11.2022 18:42 Відповісти
+19
Памятати кожен повинен як таблицю множення хто стоїть за розмінуванням Чонгару
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19.11.2022 18:50 Відповісти
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опа сидит на ,, цензоре,, 1000%
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19.11.2022 18:41 Відповісти
Верещук запрошує переселенців до себе до дому. Налітай, подешевіло!
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19.11.2022 18:41 Відповісти
Така щедрість, така щедрість...
Держава має власні кошти ?
ЧИ це наші кошти, які ви собі привласнили і називаєте себе державою ?
Нікчемні формулювання, які принижують статус громадянина України.
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19.11.2022 18:42 Відповісти
це в неї ще від Рава Руської рефлекси - привласнювати все державне
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19.11.2022 18:49 Відповісти
а від самої верещук-чарівна парасолька
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19.11.2022 18:43 Відповісти
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19.11.2022 18:44 Відповісти
Не новина
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19.11.2022 18:46 Відповісти
Памятати кожен повинен як таблицю множення хто стоїть за розмінуванням Чонгару
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19.11.2022 18:50 Відповісти
І що? Вони і далі себе непогано чухають. Я зрозумів, дебіли вибирають зеленського, а потім дебіли не знають, що з цим лайном робити.
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19.11.2022 18:53 Відповісти
Бо дебіли ненавидять Пороха.
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19.11.2022 19:00 Відповісти
Они и сами об этом заявляли публично.
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19.11.2022 19:53 Відповісти
****** шакали...
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19.11.2022 20:07 Відповісти
Реінтеграція тот це відновлення, а не примус їхати бо зна куди і там самім все оплачувати
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19.11.2022 18:45 Відповісти
я не даю вам такого дозволу! за свій рахунок суки зелені евакуйовуйте.
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19.11.2022 18:47 Відповісти
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19.11.2022 18:48 Відповісти
Держава нічого не робить, крім людей держави! Курва зелена!
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19.11.2022 18:51 Відповісти
Як не соромно цій особі повертатися в Херсон і щось пропонуваити? Це за твоєї вини це місто і ряд інших міст було окуповано за 2 години. За твоєї вини і єлдака люди були бвиті, згвалтовані, пограбовані. Краще йти продавати квіти в своє місто на Львівщині у Раву Руську, закутавшись в хустку, щоб не взнали люди.
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19.11.2022 18:56 Відповісти
ті, котрим куйло заплатив за здачу Півдня України,рішили заробити на євакуації жителів з тих територій,котрі вони здали куйлу
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19.11.2022 18:57 Відповісти
А розмінування, яке дозволило рфії швидко захопити значні території на півдні України, Верещук і ко не хочуть взяти на себе?
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19.11.2022 19:07 Відповісти
..лучше уж пешком-полями идти к своим, близким-знакомым-волонтёрам, чем связываться с безумными-зелёными асфальтоукладчиками-разминовувачами Чонгара...
верить зебилам - себя не уважать
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19.11.2022 19:10 Відповісти
А на чолі цієї банди найвеличніший нездара.
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19.11.2022 19:44 Відповісти
Хто скотина здав Чонгар Де твої хабли
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19.11.2022 19:18 Відповісти
Потвора
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19.11.2022 19:21 Відповісти
И даже джипы, переданные США для эвакуации, государство взяло на себя\себе......
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19.11.2022 19:27 Відповісти
Хтось з цих, страшно героїчних тепер, державців дасть власні гроші? Це людські гроші, а не державні.
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19.11.2022 20:36 Відповісти
А вот людям на оккупированой территории даже проценты по кредитам приват не заморозили...Люди сидят в оккупации, а эти им проценты насчитывают....
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19.11.2022 21:20 Відповісти
с...ка брехлива
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20.11.2022 12:13 Відповісти
 
 