Росіяни провели військові навчання у Білорусі. Військовим видали стару амуніцію, а техніка постійно потребує ремонту, - Генштаб
У Брестській області Білорусі завершилися військові навчання підрозділів мобілізованих солдатів російської армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляєтьмя у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: За наявною інформацією завершились військові навчання підрозділів 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії збройних сил російської федерації, які проходили на території Брестської області республіки білорусь. Військовослужбовці, призвані в ході проведення так званої часткової мобілізації мають низький рівень морально-психологічного стану, зокрема, через незадовільне забезпечення. Частина зазначеного особового складу отримала стару форму одягу та спорядження, яке вже використовувалось. Військова техніка, здебільшого, в поганому технічному стані - весь час потребує ремонту".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Видають іржаве? Прекрасно. Спостерігайте мовчки.
https://www.youtube.com/watch?v=yClsRchurNA