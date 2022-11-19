Росіяни провели військові навчання у Білорусі. Військовим видали стару амуніцію, а техніка постійно потребує ремонту, - Генштаб

У Брестській області Білорусі завершилися військові навчання підрозділів мобілізованих солдатів російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляєтьмя у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: За наявною інформацією завершились військові навчання підрозділів 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії збройних сил російської федерації, які проходили на території Брестської області республіки білорусь. Військовослужбовці, призвані в ході проведення так званої часткової мобілізації мають низький рівень морально-психологічного стану, зокрема, через незадовільне забезпечення. Частина зазначеного особового складу отримала стару форму одягу та спорядження, яке вже використовувалось. Військова техніка, здебільшого, в поганому технічному стані - весь час потребує ремонту".

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