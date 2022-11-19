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Росіяни провели військові навчання у Білорусі. Військовим видали стару амуніцію, а техніка постійно потребує ремонту, - Генштаб

рф,армія,російська

У Брестській області Білорусі завершилися військові навчання підрозділів мобілізованих солдатів російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляєтьмя у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: За наявною інформацією завершились військові навчання підрозділів 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії збройних сил російської федерації, які проходили на території Брестської області республіки білорусь. Військовослужбовці, призвані в ході проведення так званої часткової мобілізації мають низький рівень морально-психологічного стану, зокрема, через незадовільне забезпечення. Частина зазначеного особового складу отримала стару форму одягу та спорядження, яке вже використовувалось. Військова техніка, здебільшого, в поганому технічному стані  - весь час потребує ремонту".

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Автор: 

армія рф (17833) Білорусь (7968) Генштаб ЗС (6777) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+5
чмоби дики- рузге солдаты без пиструнов или боевые кастраты ру
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19.11.2022 19:05 Відповісти
+4
ходячие жмуры
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19.11.2022 19:09 Відповісти
+3
Та хай радіють, шо хоч шось видали...тю, портянки самое то (я їх відносив "за гланди"), щоправда для чобіт...все решта їм не потрібне...смисл?
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19.11.2022 19:58 Відповісти
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чмоби дики- рузге солдаты без пиструнов или боевые кастраты ру
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19.11.2022 19:05 Відповісти
ходячие жмуры
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19.11.2022 19:09 Відповісти
Та хай радіють, шо хоч шось видали...тю, портянки самое то (я їх відносив "за гланди"), щоправда для чобіт...все решта їм не потрібне...смисл?
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19.11.2022 19:58 Відповісти
І це добре! Побільше буде самострілів і супутнього.
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19.11.2022 19:11 Відповісти
На біса Генштаб про це повідомляє? Невже переймається кацапами?

Видають іржаве? Прекрасно. Спостерігайте мовчки.
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19.11.2022 19:17 Відповісти
тренувались у мішки

https://www.youtube.com/watch?v=yClsRchurNA
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19.11.2022 19:19 Відповісти
Це як з совковими автомобілями. Коли бачиш що з під капоту стирчить чиясь срака, то це точно він.
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19.11.2022 19:27 Відповісти
Ну вже якщо ви називаєте ту наволоч по національності, то пишіть правильно - росіянці, мокши, нащадки Батия (але найгірші, від міжродинних зносин)
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19.11.2022 19:31 Відповісти
"Дядя вова - миста бой". Що то є "миста"? "Бой" - це хлопчик. Миста мабуть любитель хлопчиків
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19.11.2022 19:40 Відповісти
А бег в мешках был? А то понадобиться точно
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19.11.2022 19:52 Відповісти
Навчання максимально наближені до реальності!
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19.11.2022 20:33 Відповісти
Ще б про своїх писали,що є підрозділи як мішені,без зв'язку,приладів НБ і артпідтримки,зате все знаєм як х.йово у свинособак.
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19.11.2022 21:09 Відповісти
 
 