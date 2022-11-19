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Новини
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Премію імені сенатора Маккейна за лідерство на державній службі присудили жінкам України

маккейн

Премія Джона Маккейна за лідерство на державній службі щорічно вручається на Галіфакському міжнародному безпековому форумі особам з будь-якої країни, які продемонстрували непересічне лідерство у прагненні до людської справедливості.

Як інформує Цензор.НЕТ  з посиланням на "Європейську правду", премію в рамках Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі вручав Джек Маккейн, син покійного сенатора.

У презентації премії нагадали, що 15% ЗСУ становлять жінки, але також вони роблять під обстрілами іншу роботу для перемоги.

"Жінки України мимоволі стали героїнями зі сміливістю, честю і гідністю, які надихнули світ" - сказав Маккейн.

На форумі жінок України репрезентувала перша леді Олена Зеленська, яка виступила перед учасниками у форматі відеозвернення. У своєму виступі Зеленська згадала, що в Києві є вулиця Джона Маккейна.

Своєю чергою Джек Маккейн нагадав, що його батько "здавна говорив про потребу стримати КДБшника Путіна".

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"Цією премією Галіфаксський міжнародний безпековий форум вшановує надзвичайне життя сенатора Джона Маккейна - постійне нагадування про силу людського духу" - йдеться в описі премії.

Автор: 

Маккейн Джон (137) премія (386)


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Топ коментарі
+20
Тані Чорновол нема часу отримувати премії.
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19.11.2022 19:51 Відповісти
+16
Зеленська - видатна жінка України?
бути першою лєдью виявилося значно вигідніше, ніж здавати позиції ЗСУ окупанту
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19.11.2022 19:26 Відповісти
+9
Найбільший програш людства - відбір амереканцями у 2008 Обами замість Маккенна. Неосяжна і неосмислена ще цивілізаційна втрата.
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19.11.2022 20:14 Відповісти
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Зеленська - видатна жінка України?
бути першою лєдью виявилося значно вигідніше, ніж здавати позиції ЗСУ окупанту
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19.11.2022 19:26 Відповісти
А тим часом десь далеко звідтам одна Бліда-Дама-З-Косою, почувши цю новину, люто пожбурила лабутеном в телевізор.

П.С. От цікаво: куди Іван подівся? Ну, той, що Хранитель Колекції Перук Згаданої Блідої Дами?
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19.11.2022 19:54 Відповісти
Скумбрії віддадуть?
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19.11.2022 19:32 Відповісти
"перша леді Олена Зеленська"
Україна є унітарною парламентсько-президентською республікою.
або зеленське - друга ледя
або вона Стефанчук-зеленська, тобто і перша, і друга але вже не ледя.
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19.11.2022 19:43 Відповісти
Тані Чорновол нема часу отримувати премії.
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19.11.2022 19:51 Відповісти
👋👋👋
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19.11.2022 20:05 Відповісти
Как только прочитала , сразу подумала о Танечке Черновол
!
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19.11.2022 23:19 Відповісти
https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/posts/pfbid08yfZtgC3VMwsk5K632xqdefMb9bo5Qm4B5xeo9dJz9Hf8Sg1XmkYZG4BPDxPRkigl?__cft__%5B0%5D=AZVSvKnPRGl0PbLwjmyCB0sTcmsyf9iKv_gua04CmBied0TTxoIeWeny0EN0efcuDr5FwFdwTb_t2g3YJ2mlm1_jUGezC2fl6-1************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 18-20 листопада п'ятий Президент України Петро Порошенко бере участь у щорічному Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі (Канада) .
Головною темою Міжнародного безпекового Форуму у Галіфаксі є триваюче вторгнення Росії в Україну. У рамках Форуму запланований виступ Петра Порошенка на тему зміцнення антипутінської коаліції, постачання західних озброєнь до України та підтримки членства України в НАТО.
У роботі Форуму беруть участь, зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін, міністр оборони Канади Аніта Ананд, а також вище військове керівництво країн-членів НАТО та очільники найбільших компаній з виробництва озброєння.
У рамках перебування у Галіфаксі у П.Порошенка заплановано низка двосторонніх контактів з представниками канадських і американських політичних кіл, а також спілкування із західними ЗМІ.
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19.11.2022 19:59 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/11/19/poroshenko-u-galifaksi-vyvedennya-rosijskyh-vijsk-dlya-peregovoriv-nedostatno-potribne-chlenstvo-********-v-nato/ Петро Порошенко у Галіфаксі: виведення російських військ з окупованих територій України для переговорів недостатньо, потрібне членство України в НАТО !
Петро Порошенко в інтерв´ю канадській газеті The Globe and Mail в рамках Міжнародного безпекового форуму у Галіфаксі заявив, що членство України в НАТО є головною передумовою для миру в Європі та світі. Він зазначив, що виведення російських військ з території України недостатньо для початку мирних переговорів. За його словами, Київ повинен висунути попередню умову щодо вступу України в НАТО, перш ніж розпочнуться будь-які переговори.
Порошенко переконаний: будь-які російські «ініціативи» щодо мирних переговорів мають на меті виграти час для відновлення своєї боєздатності. Петро Порошенко наголосив, що найкращим учасником переговорів для України зараз є її військові. Україна повернула собі більше половини територій, які росія захопила з початку війни, згідно з нещодавнім аналізом даних, наданих Інститутом вивчення війни.
«Найкращий переговірник, найкращий дипломат зараз - це Збройні сили України», - сказав Порошенко.
За його словами, передумови, щоб росія вийшла з України перед переговорами, недостатньо. «Не вірте путіну», - закликає Порошенко.
Він сказав, що Україна хоче замінити парасольку безпеки Збройних сил України «парасолькою НАТО за статтею 5», посиланням на пакт про колективну оборону в НАТО, де напад на одного члена альянсу розглядається як напад на всіх союзників.
«Ми повинні не тільки зробити заяву: «Добре, давайте поговоримо про мир», - сказав він. «У нас інша позиція, меседж: «Ми вітаємо Україну в НАТО. І це є передумовою миру в Європі та миру у світі» - переконаний Петро Порошенко.
Російські ракетні удари вивели з ладу майже половину енергетичної системи України. Порошенко вважає, що поставки обладнання для енергетичної інфраструктури будуть не менш важливими, як і поставки зброї, оскільки Україна очікує зниження температури протягом наступних чотирьох місяців до весни.
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19.11.2022 20:03 Відповісти
Найбільший програш людства - відбір амереканцями у 2008 Обами замість Маккенна. Неосяжна і неосмислена ще цивілізаційна втрата.
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19.11.2022 20:14 Відповісти
💯
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19.11.2022 21:24 Відповісти
При всій повазі до Байдена, але Маккейн, якби був живий і був президентом, давав би щас перцю кацапам. Може б, навіть, війська ввів би. І напевно б, жорсткіше ніж Обама, реагував на захват Криму. З іншого боку, якби ми на виборах голосували головою, а не жопою, то і в нас були б нові ракети в більш менш достатній кількості, і Чонгар замінований і, Херсон не зданий за два дні, і знаючи за рік про вторгнення була б ешелонована лінія оборони з усіх боків... Але зараз час популістів і "мудрий нарід" обирає тих, хто "сміщний". І здається, навіть війна це не переверне.
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19.11.2022 21:42 Відповісти
а я знаю, чи можна назвати виборами, якщо людей ********** олігархічні змі, тролі, соцопитування, блохєри і експерди? щоб в цьому лайні розібратися і не стати жертвою шахраїв державного а може і міжнародного масштабу (ну бо рашка вмішується у вибори всюди де тільки може, так зайняті що навіть сраку свою не мають часи підтерти) - треба мати аналітичний склад розуму і вибачайте, тільки тим і займатися. У пересічної людини немає на це все часу, і аналізом (а він впершу чергу потрібен) теж не кожен постійно займатиметься.
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19.11.2022 21:55 Відповісти
дивно, але на побутовому рівні, як би не обробляли людей, але переконати, що коти, собаки чи жаби із щурами- це не делікатес і корисно, не виходить.
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20.11.2022 00:04 Відповісти
И Генерал Марченко , Рифмастер ,не сидели бы , и на патриотов Портнов-МРАЗЬ не составлял бы списки …………………
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19.11.2022 23:23 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/11/19/poroshenko-vystupyv-pered-************-gromadoyu-u-galifaksi-i-zaklykav-do-svitovoyi-solidarnosti-z-**********/ Петро Порошенко у канадському місті Галіфаксі, де відбувається щорічний Міжнародний безпековий форум, виступив перед українською громадою і закликав до світової солідарності з Україною *

У мітингу взяли участь і представники іранської громади, які засуджують агресію проти України. Порошенко зазначив, що така акція - це потужний жест солідарності з Україною.
«Іранські безпілотники вбивають мирних українців. Зараз Іран співпрацює з росією проти нашого народу. І це надзвичайно важливо - мати потужний голос підтримки України та підтримки Ірану з Галіфакса, де зараз відбувається безпековий Форум», - вважає Порошенко.
«Моє головне послання полягає в тому, що ми повинні бути єдиними. Об'єднаними в Україні, і солідарними з Україною в усьому світі. Бо путін - божевільний маніяк і вбивця. Єдина мова, яку розуміє агресор, - це мова сили. Ми знайшли ефективного переговорника з путіним. Назва цього переговорника - Збройні Сили України. Дуже ефективні, які звільняли Київську область, Харківську, Сумську, Чернігівську, а днями це сталося з Херсоном», - нагадав Порошенко.
«Для цього нам потрібна зброя, зброя і ще раз зброя. Санкції, ембарго, спільний фінансовий механізм, щоб зупинити агресорів. І водночас нам потрібна справедливість, правосуддя. Правосуддя проти путіна та росії за військові злочини. І правосуддя проти іранських злочинців, які вбивали свій народ, які продавали зброю для вбивства українців», - наголосив п'ятий Президент.














«Для цього нам потрібен потужний голос з усього світу. Ми переможемо. Слава антипутінській коаліції і слава Україні!», - завершив свій виступ Порошенко.
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19.11.2022 22:33 Відповісти
 
 