Премію імені сенатора Маккейна за лідерство на державній службі присудили жінкам України
Премія Джона Маккейна за лідерство на державній службі щорічно вручається на Галіфакському міжнародному безпековому форумі особам з будь-якої країни, які продемонстрували непересічне лідерство у прагненні до людської справедливості.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", премію в рамках Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі вручав Джек Маккейн, син покійного сенатора.
У презентації премії нагадали, що 15% ЗСУ становлять жінки, але також вони роблять під обстрілами іншу роботу для перемоги.
"Жінки України мимоволі стали героїнями зі сміливістю, честю і гідністю, які надихнули світ" - сказав Маккейн.
На форумі жінок України репрезентувала перша леді Олена Зеленська, яка виступила перед учасниками у форматі відеозвернення. У своєму виступі Зеленська згадала, що в Києві є вулиця Джона Маккейна.
Своєю чергою Джек Маккейн нагадав, що його батько "здавна говорив про потребу стримати КДБшника Путіна".
"Цією премією Галіфаксський міжнародний безпековий форум вшановує надзвичайне життя сенатора Джона Маккейна - постійне нагадування про силу людського духу" - йдеться в описі премії.
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бути першою лєдью виявилося значно вигідніше, ніж здавати позиції ЗСУ окупанту
П.С. От цікаво: куди Іван подівся? Ну, той, що Хранитель Колекції Перук Згаданої Блідої Дами?
Україна є унітарною парламентсько-президентською республікою.
або зеленське - друга ледя
або вона Стефанчук-зеленська, тобто і перша, і друга але вже не ледя.
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Головною темою Міжнародного безпекового Форуму у Галіфаксі є триваюче вторгнення Росії в Україну. У рамках Форуму запланований виступ Петра Порошенка на тему зміцнення антипутінської коаліції, постачання західних озброєнь до України та підтримки членства України в НАТО.
У роботі Форуму беруть участь, зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін, міністр оборони Канади Аніта Ананд, а також вище військове керівництво країн-членів НАТО та очільники найбільших компаній з виробництва озброєння.
У рамках перебування у Галіфаксі у П.Порошенка заплановано низка двосторонніх контактів з представниками канадських і американських політичних кіл, а також спілкування із західними ЗМІ.
Петро Порошенко в інтерв´ю канадській газеті The Globe and Mail в рамках Міжнародного безпекового форуму у Галіфаксі заявив, що членство України в НАТО є головною передумовою для миру в Європі та світі. Він зазначив, що виведення російських військ з території України недостатньо для початку мирних переговорів. За його словами, Київ повинен висунути попередню умову щодо вступу України в НАТО, перш ніж розпочнуться будь-які переговори.
Порошенко переконаний: будь-які російські «ініціативи» щодо мирних переговорів мають на меті виграти час для відновлення своєї боєздатності. Петро Порошенко наголосив, що найкращим учасником переговорів для України зараз є її військові. Україна повернула собі більше половини територій, які росія захопила з початку війни, згідно з нещодавнім аналізом даних, наданих Інститутом вивчення війни.
«Найкращий переговірник, найкращий дипломат зараз - це Збройні сили України», - сказав Порошенко.
За його словами, передумови, щоб росія вийшла з України перед переговорами, недостатньо. «Не вірте путіну», - закликає Порошенко.
Він сказав, що Україна хоче замінити парасольку безпеки Збройних сил України «парасолькою НАТО за статтею 5», посиланням на пакт про колективну оборону в НАТО, де напад на одного члена альянсу розглядається як напад на всіх союзників.
«Ми повинні не тільки зробити заяву: «Добре, давайте поговоримо про мир», - сказав він. «У нас інша позиція, меседж: «Ми вітаємо Україну в НАТО. І це є передумовою миру в Європі та миру у світі» - переконаний Петро Порошенко.
Російські ракетні удари вивели з ладу майже половину енергетичної системи України. Порошенко вважає, що поставки обладнання для енергетичної інфраструктури будуть не менш важливими, як і поставки зброї, оскільки Україна очікує зниження температури протягом наступних чотирьох місяців до весни.
У мітингу взяли участь і представники іранської громади, які засуджують агресію проти України. Порошенко зазначив, що така акція - це потужний жест солідарності з Україною.
«Іранські безпілотники вбивають мирних українців. Зараз Іран співпрацює з росією проти нашого народу. І це надзвичайно важливо - мати потужний голос підтримки України та підтримки Ірану з Галіфакса, де зараз відбувається безпековий Форум», - вважає Порошенко.
«Моє головне послання полягає в тому, що ми повинні бути єдиними. Об'єднаними в Україні, і солідарними з Україною в усьому світі. Бо путін - божевільний маніяк і вбивця. Єдина мова, яку розуміє агресор, - це мова сили. Ми знайшли ефективного переговорника з путіним. Назва цього переговорника - Збройні Сили України. Дуже ефективні, які звільняли Київську область, Харківську, Сумську, Чернігівську, а днями це сталося з Херсоном», - нагадав Порошенко.
«Для цього нам потрібна зброя, зброя і ще раз зброя. Санкції, ембарго, спільний фінансовий механізм, щоб зупинити агресорів. І водночас нам потрібна справедливість, правосуддя. Правосуддя проти путіна та росії за військові злочини. І правосуддя проти іранських злочинців, які вбивали свій народ, які продавали зброю для вбивства українців», - наголосив п'ятий Президент.
«Для цього нам потрібен потужний голос з усього світу. Ми переможемо. Слава антипутінській коаліції і слава Україні!», - завершив свій виступ Порошенко.