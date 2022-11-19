Премію імені сенатора Маккейна за лідерство на державній службі присудили жінкам України

Премія Джона Маккейна за лідерство на державній службі щорічно вручається на Галіфакському міжнародному безпековому форумі особам з будь-якої країни, які продемонстрували непересічне лідерство у прагненні до людської справедливості.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", премію в рамках Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі вручав Джек Маккейн, син покійного сенатора.

У презентації премії нагадали, що 15% ЗСУ становлять жінки, але також вони роблять під обстрілами іншу роботу для перемоги.

"Жінки України мимоволі стали героїнями зі сміливістю, честю і гідністю, які надихнули світ" - сказав Маккейн.

На форумі жінок України репрезентувала перша леді Олена Зеленська, яка виступила перед учасниками у форматі відеозвернення. У своєму виступі Зеленська згадала, що в Києві є вулиця Джона Маккейна.

Своєю чергою Джек Маккейн нагадав, що його батько "здавна говорив про потребу стримати КДБшника Путіна".

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"Цією премією Галіфаксський міжнародний безпековий форум вшановує надзвичайне життя сенатора Джона Маккейна - постійне нагадування про силу людського духу" - йдеться в описі премії.