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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За уточненими даним в Запорізькій області та Херсонщині від наших ударів 17 листопада вбито та поранено 90 окупантів, - Генштаб

арта,війна,зсу,артилерія

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив офіційну інформацію щодо уточнених втрат російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження місця скупчення живої сили окупантів 17 листопада, у населеному пункті Михайлівка на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Відомо, що втрати противника склали понад 30 осіб пораненими та загиблими.

За уточненою інформацією, в результаті вогневого ураження Силами оборони району зосередження ворога поблизу Михайлівка Скадовського району Херсонської області 17 листопада, втрати загарбників склали близько 60 осіб загиблими".

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Генштаб ЗС (6777) втрати (4445) ЗСУ (7669)


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Що там в лугандонському напрямку? Бо нашим там геть не солодко.
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19.11.2022 20:49 Відповісти
 
 