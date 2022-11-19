За уточненими даним в Запорізькій області та Херсонщині від наших ударів 17 листопада вбито та поранено 90 окупантів, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив офіційну інформацію щодо уточнених втрат російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження місця скупчення живої сили окупантів 17 листопада, у населеному пункті Михайлівка на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Відомо, що втрати противника склали понад 30 осіб пораненими та загиблими.

За уточненою інформацією, в результаті вогневого ураження Силами оборони району зосередження ворога поблизу Михайлівка Скадовського району Херсонської області 17 листопада, втрати загарбників склали близько 60 осіб загиблими".

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