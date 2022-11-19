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У ДТЕК спростували заклик до виїзду українців за кордон: "У нас немає надзвичайної ситуації"

світло

ДТЕК спростувала заклик до українців щодо виїзду з країни заради економії електроенергії. Надзвичайної ситуації, яка б цього потребувала - немає.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

В інтерв'ю для британського видання ВВС генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко заявив: "У нас немає надзвичайної ситуації, за якої потрібно виїжджати".

Також він додав, що ДТЕК разом з Міністерством енергетики й іншими компаніями продовжують робити усе можливе, аби енергосистема України й надалі працювала стабільно.

Станом на сьогодні енергетична сфера нашої країни витримала вже 4 хвилі масованих ударів з боку Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українцям варто подумати про виїзд з країни на деякий час заради енергозбереження, - ДТЕК

"ЗСУ, енергетики і кожен українець роблять диво, втримуючи енергосистему. І саме тому сьогодні нема нагальної потреби залишати Україну. Втримувати роботу енергосистеми вдається унікальними рішеннями і складною системою балансування, в тому числі за допомогою стабілізаційних відключень", - пише пресслужба.

Зазначимо, в інтерв'ю Тимченко заявив, що виїзд з України на декілька місяців міг би допомогти енергетичній системі країни та зменшити навантаження на неї.

Автор: 

електроенергія (6255) ДТЕК (1985)


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Топ коментарі
+24
Похоже, что этот Тимченко не понимает, что можно говорить, а что нет.
Ляпнул в интервью, потом видимо от кого-то получил пошапке и включили заднюю в компании.
Лишнее подтверждение, какие идиоты у нас на руководящих постах.
Ахметов понабирал к себе эффективных менеджеров, которые совершенно не понимают, как живет обычный народ.
Мудаки.
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19.11.2022 19:54 Відповісти
+22
Всё они понимают, но немножко крыша уехала от многолетней вседозволенности у этих ахметовских менеджеров и их иногда надо ставить на место. А в перспективе избавляться от этого монополиста
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19.11.2022 20:02 Відповісти
+21
Тимченко мав на увазі зекодло, від'їзд якого, насправді, значно покращив би стан в енергетиці
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19.11.2022 19:51 Відповісти
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Напевне "втик" отримали раз "включили задню'',і відхрещуються від своїх слів.
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19.11.2022 19:50 Відповісти
Тимченко мав на увазі зекодло, від'їзд якого, насправді, значно покращив би стан в енергетиці
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19.11.2022 19:51 Відповісти
Від'їзд зешобли покращив би ситуацію в цілому.
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19.11.2022 21:34 Відповісти
Нехай на звиздять. Ось уривок з цього інтерв'ю:

https://streamable.com/mjag0l

Там чітко можна все почути.
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19.11.2022 19:51 Відповісти
скажуть, що то слова - вирвані з контексту! вони мали на увазі, що люди виїдуть зі своїх домів і не будут заважати дтек-у! куди поїдуть? та хоч в поле, а краще *****
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19.11.2022 19:55 Відповісти
уже сказали
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19.11.2022 20:43 Відповісти
По пунктах.

1. Тимченко сказав, що має сенс виїхати - чи за кордон, чи десь в Україні на захід, але то не терміново, і - хто може.
2. Журналіздка написала так, що можна зрозуміти - рятуйтеся хто може негайно. Чі їхні, чі наші - чі з ББС, чи з цензору - прийоми однакові.
3. ДТЕКу довелося вмикати задню і незграбно спростовувати, наче він того взагалі не казав. В пресслужбі працюють такі ж професійні журналізди як і усюди.

До речі - а де відео повного інтервью ББС? В тієї статті його немає.
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19.11.2022 20:18 Відповісти
1. Не "має сенс", а "я радив би".
2. Для цього є відео. У кого є вуха, той почує.
3. Розраховують на те, що більшіть не дивилася інтерв'ю, не розуміє англійської та не буде шукати інтерв'ю.

Можлиао, є на сайті BBC англійською мовою...
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19.11.2022 21:54 Відповісти
Дякую за уточнення - писав по пам'яті, не дослівно.
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19.11.2022 21:57 Відповісти
А звідки взялося посилання на streamable.com?
Той, хто залив туди цей шматочок, має мати повне відео. Але воно ніде не гуглиться
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20.11.2022 10:57 Відповісти
Я ж його туди і залив. А взяв з телеграма, де воно так само було вирізаним з повної версії.
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20.11.2022 10:58 Відповісти
Ось стаття, основою для якої стало це інтерв'ю:

https://www.bbc.com/news/world-europe-63687037
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20.11.2022 11:07 Відповісти
З самою статтею питань немає - посилання є, можна прочитати повністю. Відео інтерв'ю - немає.
Є дві нарізки з нього - оприлюднене ДТЕК і с житомирського каналу.
https://www.youtube.com/watch?v=MPGZ4kD4PRQ
Складається враження, що повне відео є тільки в ДТЕК, а в житомирський канал хтось злив більший шматок з нього.
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20.11.2022 11:38 Відповісти
https://zhitomir-online.com/2022/11/19/ya-poradyv-by-scho-naspravdi-skazav-dyrektor-dtek-pro-pereyizd-z-********-do-zymy-tochna-cytata.html
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20.11.2022 11:42 Відповісти
Зробив українські суьтитри:

https://streamable.com/2oa9iw

Тепер можна дивитися з перекладом ))
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20.11.2022 13:32 Відповісти
Похоже, что этот Тимченко не понимает, что можно говорить, а что нет.
Ляпнул в интервью, потом видимо от кого-то получил пошапке и включили заднюю в компании.
Лишнее подтверждение, какие идиоты у нас на руководящих постах.
Ахметов понабирал к себе эффективных менеджеров, которые совершенно не понимают, как живет обычный народ.
Мудаки.
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19.11.2022 19:54 Відповісти
Всё они понимают, но немножко крыша уехала от многолетней вседозволенности у этих ахметовских менеджеров и их иногда надо ставить на место. А в перспективе избавляться от этого монополиста
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19.11.2022 20:02 Відповісти
нууу..тобто всіх заглючило й не так зрозуміли..
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19.11.2022 19:55 Відповісти
расслабьтесь, граждане. ничего не будет. шо, на шашлыки?
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19.11.2022 19:59 Відповісти
Да определитесь уже..
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19.11.2022 19:59 Відповісти
Не зрозумійте мене правильно ...
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19.11.2022 20:00 Відповісти
клоуни то Київ хотіли євакуювати із за світла потім після розголосу ви не так нас зрозуміли тепер це
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19.11.2022 20:08 Відповісти
Тю, мля. А я уже собрал чемоданы на Кипр. Всё, опять надо разбирать вещи. Вы там уж определитесь, мы едим или в дома сидим.
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19.11.2022 20:09 Відповісти
"нєнагнєтайтє"...частина друга...
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19.11.2022 20:12 Відповісти
Нічого дивного, як ефективний менеджер він думає про прибутки компанії.Чим більше виїдуть тим більше ахметка продасть е/е за кордон. Згадайте як перед обстрілами майже щотижня закидували новину про високі ціни в Европі, явно готували чергове підвищення тарифів, але х***о знову зірвало плани гудку. По факту такі заяви лютий крінж : поки з ОПи лунають заклики до народу боронити свою країну, слуги реальних хазяїв країни заявляють, що велика кількість "насілєнія" заважає їх бізнесу.
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19.11.2022 20:16 Відповісти
сдрейфили там, в ДТЕКе
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19.11.2022 20:18 Відповісти
Витриала 4 хвилі? Приблизно 50% системи було ушкоджено і, за словами представника ДТЕК, відновлення можливо лише за умов зовнішнього фінансуванняю
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19.11.2022 20:19 Відповісти
Зовнішнє фінансування не придурки, немає що фінансувати
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19.11.2022 23:14 Відповісти
а как вы посчитали 50% ? или просто поверили этим упырям на слово?

им в первые же дни ЕС предложил материалы и оборудование - а они отказались! им нужно "внешнее финансирование" шоб было шо разворовать!
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20.11.2022 05:19 Відповісти
Ну не знаю. Все, что мне остается - это следить за новостями (нескольких источников). Про 50% говорили разные люди. Сейчас промелькнуло, то США помогут нам с большими трансформаторами.
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20.11.2022 09:56 Відповісти
dayte posylannya na resurs pliz, de skazano sho vony ''отказались!'' 😮
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20.11.2022 10:13 Відповісти
не ну задрал ***.то сначала одно поет,сечас другое..........................феерический балабол...............................
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19.11.2022 20:43 Відповісти
Оффтоп- хоча як сказати : з 01.12.22 "Укртелеком" підвищує тарифи на всі базові пакети інтернрет-зв'язку( з моїх 300грн - до 350грн ) ! Хороший апетит у рудої татарви! ! **** сєпарська!
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19.11.2022 20:50 Відповісти
У нас підвищили з 01.11 на 40 грн. у зв"язку з "макроекономічними факторами".
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19.11.2022 21:39 Відповісти
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19.11.2022 23:27 Відповісти
Просто маніпулювання монополізмом. Перепродають енергію один одному, податків, ясна річ, не платять, мільярди на доставку виводять з ринку, волають в нас немає ремфонду. Там і Святий Бенджамін займається тим самим. А тепер ще і додатково будуть стягувати гроші з абонентів, красиво обставили - це кошти за втрачену енергію. В Америці такі монополісти пили кров на вугіллі,нафті,електриці,сталі. І шо ? В 20 роках Конгрес прийняв антитрестовський закон і примусово за рішенням суду поділили всіх монополістів. На тобі 30 відсотків від ринку і бувай. А якщо будете далі працювати за зговором, заберем все. І привели в чувство, так сказати. Пора і цих монополістів по блату привести в чувство.
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19.11.2022 23:34 Відповісти
А який "квантовий стрибок" від "майскіх шашликов" до "я б радив усім с'******"...
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20.11.2022 10:23 Відповісти
На нашому гори наживаються шоб ви вдавились
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20.11.2022 11:46 Відповісти
Даже в этой ситуации выехали бы только бабы с детьми, а мужиков оставили бы в стране. Ибо им проще продолжить нарушать конституцию украины чем выпустить всех желающих заграницу чтоб мы спасли свою жизнь и помогли нашим родственникам и семьям деньгами.
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20.11.2022 14:25 Відповісти
ти щось напутало недолуге, бо "баби i мужiкi" всi в дярьовнях на паРашi...
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21.11.2022 04:56 Відповісти
 
 