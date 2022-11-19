У ДТЕК спростували заклик до виїзду українців за кордон: "У нас немає надзвичайної ситуації"

ДТЕК спростувала заклик до українців щодо виїзду з країни заради економії електроенергії. Надзвичайної ситуації, яка б цього потребувала - немає.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

В інтерв'ю для британського видання ВВС генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко заявив: "У нас немає надзвичайної ситуації, за якої потрібно виїжджати".

Також він додав, що ДТЕК разом з Міністерством енергетики й іншими компаніями продовжують робити усе можливе, аби енергосистема України й надалі працювала стабільно.

Станом на сьогодні енергетична сфера нашої країни витримала вже 4 хвилі масованих ударів з боку Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українцям варто подумати про виїзд з країни на деякий час заради енергозбереження, - ДТЕК

"ЗСУ, енергетики і кожен українець роблять диво, втримуючи енергосистему. І саме тому сьогодні нема нагальної потреби залишати Україну. Втримувати роботу енергосистеми вдається унікальними рішеннями і складною системою балансування, в тому числі за допомогою стабілізаційних відключень", - пише пресслужба.

Зазначимо, в інтерв'ю Тимченко заявив, що виїзд з України на декілька місяців міг би допомогти енергетичній системі країни та зменшити навантаження на неї.