У ДТЕК спростували заклик до виїзду українців за кордон: "У нас немає надзвичайної ситуації"
ДТЕК спростувала заклик до українців щодо виїзду з країни заради економії електроенергії. Надзвичайної ситуації, яка б цього потребувала - немає.
Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДТЕК.
В інтерв'ю для британського видання ВВС генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко заявив: "У нас немає надзвичайної ситуації, за якої потрібно виїжджати".
Також він додав, що ДТЕК разом з Міністерством енергетики й іншими компаніями продовжують робити усе можливе, аби енергосистема України й надалі працювала стабільно.
Станом на сьогодні енергетична сфера нашої країни витримала вже 4 хвилі масованих ударів з боку Росії.
"ЗСУ, енергетики і кожен українець роблять диво, втримуючи енергосистему. І саме тому сьогодні нема нагальної потреби залишати Україну. Втримувати роботу енергосистеми вдається унікальними рішеннями і складною системою балансування, в тому числі за допомогою стабілізаційних відключень", - пише пресслужба.
Зазначимо, в інтерв'ю Тимченко заявив, що виїзд з України на декілька місяців міг би допомогти енергетичній системі країни та зменшити навантаження на неї.
Будь ласка, зачекайте...
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https://streamable.com/mjag0l
Там чітко можна все почути.
1. Тимченко сказав, що має сенс виїхати - чи за кордон, чи десь в Україні на захід, але то не терміново, і - хто може.
2. Журналіздка написала так, що можна зрозуміти - рятуйтеся хто може негайно. Чі їхні, чі наші - чі з ББС, чи з цензору - прийоми однакові.
3. ДТЕКу довелося вмикати задню і незграбно спростовувати, наче він того взагалі не казав. В пресслужбі працюють такі ж професійні журналізди як і усюди.
До речі - а де відео повного інтервью ББС? В тієї статті його немає.
2. Для цього є відео. У кого є вуха, той почує.
3. Розраховують на те, що більшіть не дивилася інтерв'ю, не розуміє англійської та не буде шукати інтерв'ю.
Можлиао, є на сайті BBC англійською мовою...
Той, хто залив туди цей шматочок, має мати повне відео. Але воно ніде не гуглиться
https://www.bbc.com/news/world-europe-63687037
Є дві нарізки з нього - оприлюднене ДТЕК і с житомирського каналу.
https://www.youtube.com/watch?v=MPGZ4kD4PRQ
Складається враження, що повне відео є тільки в ДТЕК, а в житомирський канал хтось злив більший шматок з нього.
https://streamable.com/2oa9iw
Тепер можна дивитися з перекладом ))
Ляпнул в интервью, потом видимо от кого-то получил пошапке и включили заднюю в компании.
Лишнее подтверждение, какие идиоты у нас на руководящих постах.
Ахметов понабирал к себе эффективных менеджеров, которые совершенно не понимают, как живет обычный народ.
Мудаки.
им в первые же дни ЕС предложил материалы и оборудование - а они отказались! им нужно "внешнее финансирование" шоб было шо разворовать!