Москва домовилась з Тегераном про виробництво іранських безпілотників на території РФ, - The Washington Post
За даними The Washington Post, Російська Федерація уклала непублічну угоду з Іраном про початок виробництва ударних безпілотників на російській території.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Згідно з новими даними розвідки, отриманими американськими та іншими західними службами безпеки, після тижнів нападу на українські міста за допомогою безпілотників іранського виробництва Москва тихо досягла угоди з Тегераном про початок виробництва сотень безпілотних літаків із зброєю на російській території", - пише видання.
Зазначено, що російські та іранські офіційні особи завершили угоду під час зустрічі в Ірані на початку листопада, і дві країни швидко рухаються до передачі проектів і ключових компонентів, які можуть дозволити почати виробництво протягом декількох місяців, повідомили в інтерв'ю троє чиновників, ознайомлені з цим питанням.
За словами офіційних осіб, ця угода, якщо вона буде повністю реалізована, означатиме подальше поглиблення російсько-іранського альянсу, який уже надав вирішальну підтримку військовій кампанії РФ в Україні. Придбавши власну конвеєрну лінію, Росія могла б різко збільшити свої запаси відносно недорогих, але дуже руйнівних систем озброєнь, які останніми тижнями змінили характер українського конфлікту, що триває дев’ять місяців.
У The Washington Post підкреслили, що для Росії ця угода може задовольнити критичну потребу в високоточних боєприпасах, яких не вистачає після дев’яти місяців боїв. За словами офіційних осіб, домовленості також пропонують значні економічні та політичні вигоди для Ірану. Хоча Тегеран намагався показати себе нейтральним у конфлікті з Україною, поява іранських безпілотників над українськими містами викликала погрози нових економічних санкцій з боку Європи. Лідери Ірану вважають, що зможуть уникнути нових санкцій, якщо безпілотники будуть фізично зібрані в Росії, заявили джерела WP.
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iх теж стало повно на фронті.
які останніми тижнями змінили характер українського конфлікту, що триває дев'ять місяців Джерело:
Зрадно подается статья, но будут они это говно делать и что? Весь основной урон энергосистеме нанесли точными ракетами, а дроны мы сбивать будем все или 95 процентов, так как увеличиваются возможности наших ПВО
Білий дім зараз проводить хитру і послідовну політичну й інформаційну кампанію, готуючи американське суспільство і світ до того, що за такі дії по сприянню рашистському тероризму коаліція Ізраїль -- США -- Туреччина -- Азербайджан нехило так goї беться до чалмоголових.
Зокрема, США потрібне знищення фундаменталістського режиму і... Ну, звичайно, нафта.
Все це вигідно Україні.
На Заході вірять, що війну можна закінчити без переведення бойових дій на територію ворога наївні... думають, що якщо РФ відкинути з території України вона зупиниться і настане мир , 1000 дронів камікадзе коштує 50 млн. $, коли РФ налагодить їх виробництво у себе, а так і буде... в нашу сторону летітиме по 1000 штук в день... щоб продовжити свій тероризм-знищувати інфраструктуру і змусити нас капітулювати, ви і далі вірите що ми можемо виграти цю війну без перенесення бойових дій на територію ворога? як?
А Захід говорить лише про відбудову після війни кінця якої навіть поряд не видно...
Якщо Америка послабить санкції, в надії заманити іранців назад до іранської ядерної угоди, якість іранських пакетів дронів і ракет загрожує зробити ще один великий ривок вперед.
Сполучені Штати тa Ізраїль мають військовий потенціал, щоб запобігти просуванню Ірану до ядерної бомби і стримати його від загрози своїм сусідам - і вони можуть зробити це, не викликаючи великої війни.
Нетаниягу, во времена Президента Обамы, готовил нанести удар по Ирану, но ЦРУ узнала, и Обама , предупредил, что США будет защищать Иран!?.
Нетаниягу, потратил годы на подготовку войны с Ираном.
Иран близок к созданию ядерного оружия, Израиль, неоднократно предупреждал, этого он не допустит.
Кстати, Израиль постоянно наносит ракетные удары по иранским базам в Сирии , Иран не отвечает.
Кстати, голосует против США, Канады... , которые поддержали Израиль.
Что, ФСБешная **** дЕРМАК блокирует???
Сірожа наносіт отвєтний удар
йпвшмть!!! затюканий десятками років санкцій та ембаргами іран може поставляти кацапам дрони та балістичні ракети в необмеженній кількості, а нам наші "друзі" дзуськи - повіддавали тільки старий савєцький мотлох соракарічної давності в обмін на нову техніку та озброєння. Утилізація непотребу і плата кров'ю та життями українців... використовують нас як буферну зону, а постачають як тій собаці на прив'язі, шоп тіко не здохла