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Москва домовилась з Тегераном про виробництво іранських безпілотників на території РФ, - The Washington Post

дрони

За даними The Washington Post, Російська Федерація уклала непублічну угоду з Іраном про початок виробництва ударних безпілотників на російській території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Згідно з новими даними розвідки, отриманими американськими та іншими західними службами безпеки, після тижнів нападу на українські міста за допомогою безпілотників іранського виробництва Москва тихо досягла угоди з Тегераном про початок виробництва сотень безпілотних літаків із зброєю на російській території", - пише видання.

Зазначено, що російські та іранські офіційні особи завершили угоду під час зустрічі в Ірані на початку листопада, і дві країни швидко рухаються до передачі проектів і ключових компонентів, які можуть дозволити почати виробництво протягом декількох місяців, повідомили в інтерв'ю троє чиновників, ознайомлені з цим питанням.

За словами офіційних осіб, ця угода, якщо вона буде повністю реалізована, означатиме подальше поглиблення російсько-іранського альянсу, який уже надав вирішальну підтримку військовій кампанії РФ в Україні. Придбавши власну конвеєрну лінію, Росія могла б різко збільшити свої запаси відносно недорогих, але дуже руйнівних систем озброєнь, які останніми тижнями змінили характер українського конфлікту, що триває дев’ять місяців.

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У The Washington Post підкреслили, що для Росії ця угода може задовольнити критичну потребу в високоточних боєприпасах, яких не вистачає після дев’яти місяців боїв. За словами офіційних осіб, домовленості також пропонують значні економічні та політичні вигоди для Ірану. Хоча Тегеран намагався показати себе нейтральним у конфлікті з Україною, поява іранських безпілотників над українськими містами викликала погрози нових економічних санкцій з боку Європи. Лідери Ірану вважають, що зможуть уникнути нових санкцій, якщо безпілотники будуть фізично зібрані в Росії, заявили джерела WP.

Автор: 

безпілотник (4337) Іран (2068) росія (66070) дрони (4909)


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Топ коментарі
+17
Так писали що в тих безпілотниках комплектуючих від тридцяти різних виробників. Невже неможна заблокувати жодні поставки комплектуючих?
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19.11.2022 20:59 Відповісти
+16
Це вже було відомо місяць тому...
На Заході вірять, що війну можна закінчити без переведення бойових дій на територію ворога наївні... думають, що якщо РФ відкинути з території України вона зупиниться і настане мир , 1000 дронів камікадзе коштує 50 млн. $, коли РФ налагодить їх виробництво у себе, а так і буде... в нашу сторону летітиме по 1000 штук в день... щоб продовжити свій тероризм-знищувати інфраструктуру і змусити нас капітулювати, ви і далі вірите що ми можемо виграти цю війну без перенесення бойових дій на територію ворога? як?
А Захід говорить лише про відбудову після війни кінця якої навіть поряд не видно...
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19.11.2022 21:28 Відповісти
+15
Кажете, що не на часі вигнати ірінське посольство з України?! А коли буде на часі? Коли іранські ракети ********** Банкову?
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19.11.2022 21:16 Відповісти
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а це вже дуже серьйозно та небезпечно.
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19.11.2022 20:53 Відповісти
Чим саме? Ні ті, ні інші електронних компонентів не виготовляють.
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19.11.2022 21:00 Відповісти
з російською електронікою е ланцети і куби якщо вас це цікавить.
iх теж стало повно на фронті.
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19.11.2022 21:17 Відповісти
Перепрошую, з китайською?
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19.11.2022 21:31 Відповісти
З будь якою, китаєць замовля американське чи будь яке і шле на Рашу
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20.11.2022 08:03 Відповісти
Китайці виготовляють. Причому багато.
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19.11.2022 21:24 Відповісти
Сейчас на черном рынке можно хоть ядерную бомбу купить. Да еще с нефтедолларами у рашистов пока проблем особых нет
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19.11.2022 21:45 Відповісти
https://www.dynamomania.com/ru/news/657509-chtoby-pomoch-ukraine-yaponiya-namerena-snyat-embargo-na-eksport-oruzhiya Чтобы помочь Украине. Япония намерена снять эмбарго на экспорт оружия
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19.11.2022 21:45 Відповісти
пісдєс! подпісь здєсь і подпісь здєсь
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20.11.2022 20:22 Відповісти
Йой, накинулись. Якщо дрони можна лампічити з дешевої застарілої електроніки, то чому на них такі конячі ціни? Якщо можна все купити, то чому не купувати готовий продукт швидше та надійніше? Це більше схоже на ІПСО, особливо в купі з роздмухуванням ланцетів та кубів. Я не казав, що небезпеки немає, але все ж...
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19.11.2022 23:06 Відповісти
Та й правда ! Ми ось їх шапками закидаємо , будуть знати . а то кричите що всьо пропало (( Он два місяці тому такі як ти так само цвірінчали що ті іранські дрони гівногівнєйше і їх по десятку на рік вручну у сараї ліплять , давай далі заспокоюй замість вимагати виготовлення своїх таких же і запуску у відповідь по кацапні ((
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20.11.2022 16:01 Відповісти
Де саме я писав про шапки? Прийми заспокійливе. Іранські дрони змінили ситуацію на фронті? Чи все ж дуже точно прилітають по важливих об'єктах? А чому саме? Чи по тій самій причині важливо, що прилітатиме?
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20.11.2022 18:28 Відповісти
Ти той фронт крім тєлємарафону де іще бачив ? (( Чи дуже точно прилітають запитай там де прилетіло , а як вони змінюють ситуацію ? - та дуже просто , на балалайки витрачають дороговартісні засоби ППО яких і так обмаль - тож думай сам що отримаємо коли через балалайки вони стануть дефіцитом .
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20.11.2022 20:19 Відповісти
Та ясно, що так вони б і зробили
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19.11.2022 20:56 Відповісти
Так писали що в тих безпілотниках комплектуючих від тридцяти різних виробників. Невже неможна заблокувати жодні поставки комплектуючих?
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19.11.2022 20:59 Відповісти
Я думаю, комплектуючі купляють з запасом на роки вперед. Знищити за один день виробничий ланцюжок неможливо.
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19.11.2022 21:19 Відповісти
не плював би офіційний Тегеран в колодязь...але кому там говорити.
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19.11.2022 20:59 Відповісти
...вже розбирались...там два ірана на одній території, дві влади, дві держави...ну...не знаю, знайдеться отой з "пріпадвипадвєртом" на хитру опу
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19.11.2022 21:03 Відповісти
...так верховная бабушка с зачатками половых органов дедушки из комИческой державы Московия и хиджаб научится правильно носить
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19.11.2022 21:01 Відповісти
місяць прошев получили вже мабудь ,тоді дрони не страшні- Україна отримає від НАТО станції для боротьби з дронами найближчими днями-НАТО передасть Україні сотні станцій для боротьби з ворожими безпілотниками вже найближчими днями 18 жовтня 2022,
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19.11.2022 21:01 Відповісти
який уже надав вирішальну підтримку військовій кампанії РФ в Україні Джерело:

які останніми тижнями змінили характер українського конфлікту, що триває дев'ять місяців Джерело:

Зрадно подается статья, но будут они это говно делать и что? Весь основной урон энергосистеме нанесли точными ракетами, а дроны мы сбивать будем все или 95 процентов, так как увеличиваются возможности наших ПВО
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19.11.2022 21:09 Відповісти
Посил статті ВП не в тому, щоб висловлювати стурбованість чи розганяти зраду.

Білий дім зараз проводить хитру і послідовну політичну й інформаційну кампанію, готуючи американське суспільство і світ до того, що за такі дії по сприянню рашистському тероризму коаліція Ізраїль -- США -- Туреччина -- Азербайджан нехило так goї беться до чалмоголових.

Зокрема, США потрібне знищення фундаменталістського режиму і... Ну, звичайно, нафта.

Все це вигідно Україні.
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20.11.2022 00:18 Відповісти
То на початку їх появи було напряжно трохи ті мопеди збивати. а зараз нам партнери підкинули трохи гепардів, свої зенітки розгорнули, британці обіцяли ще поставити кілька сотень зеніток, тож ті мопеди уже не так страшні як їх малювали.
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19.11.2022 21:10 Відповісти
Так і є. Деякі слова в цій статті *********** на думку, що кацапами ця стаття і проплачена або тими хто не підтримує Україну
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19.11.2022 21:13 Відповісти
Кажете, що не на часі вигнати ірінське посольство з України?! А коли буде на часі? Коли іранські ракети ********** Банкову?
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19.11.2022 21:16 Відповісти
Якщо ти проспав новини, то повідомлю, що посол ірану в Україні ще з вересня пішов лісом, тому що офіційно позбавлений акредитації за передачу мопедів оркостану.
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19.11.2022 22:07 Відповісти
рбк = рос бізнес консалтінг - кацапська псевдоліберальна помийка
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19.11.2022 21:17 Відповісти
Ну они ссылаются на ВаншигтонПост, но суть в другом, в этой статье из этих мопедов делают просто чудо-оружие, а по факту их последние волны уже на 90 процентов сбивали
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19.11.2022 21:19 Відповісти
З іншої сторони, 90% збитих це кльово, але в той же час це цілих 10% пропущених, кожен з яких - черговий цвях у кришку домовини української електроенергії. То може треба серйозніше відноситься до таких новин, без ололопатріотизму абдрістовича?
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20.11.2022 12:06 Відповісти
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/11/19/russia-iran-drones-secret-deal/
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19.11.2022 21:42 Відповісти
Что тех что тех тварей надо кончать.
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19.11.2022 21:19 Відповісти
Цікаво який фактор заважає США покінчити з іранськими терористами..
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19.11.2022 21:24 Відповісти
Доброта. Я, як би не був такий добрий, повбивав би усіх *****
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20.11.2022 07:06 Відповісти
Страшно. А вдруг путєн нападе? А ще ж не поборено расизм і не всі задньоприводні мають максимальні преференції відносно білих християн нормальної орієнтації.
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20.11.2022 12:08 Відповісти
вопрос чего наши не могу делать эти простые, но дальнобойные птички? стаю на москву пустить, вот пусть почувствуют войну на себе
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19.11.2022 21:21 Відповісти
А що квартал95 може робити? Грати на піаніно пісюнами.
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19.11.2022 21:31 Відповісти
Це вже було відомо місяць тому...
На Заході вірять, що війну можна закінчити без переведення бойових дій на територію ворога наївні... думають, що якщо РФ відкинути з території України вона зупиниться і настане мир , 1000 дронів камікадзе коштує 50 млн. $, коли РФ налагодить їх виробництво у себе, а так і буде... в нашу сторону летітиме по 1000 штук в день... щоб продовжити свій тероризм-знищувати інфраструктуру і змусити нас капітулювати, ви і далі вірите що ми можемо виграти цю війну без перенесення бойових дій на територію ворога? як?
А Захід говорить лише про відбудову після війни кінця якої навіть поряд не видно...
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19.11.2022 21:28 Відповісти
Захід надає нам безпілотники так щоб ні кількістю ні дальністю було неможливо поцілити по кацапії. Спочатку я думав це якісь тимчасові негаразди у логістиці з озброєнням для нас. Зараз вже впевнений що це система. Не давати нам нічого що може зашкодити пуйлу. Тільки для пасивної оборони. Дуже сумно бачити це.
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19.11.2022 21:34 Відповісти
Самим надо делать,а не попрошайничать
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20.11.2022 09:04 Відповісти
А как же санкции и западные комплектующие в этих дронах? Почему об этом вообще весь мир молчит...муть какая-то...
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19.11.2022 21:41 Відповісти
Все дуже обгрунтовано і цікаво. Наші продовжують випробовувати ''партнерів'' і нас, ні@уя не роблячи, лише канючити про допомогу
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19.11.2022 21:41 Відповісти
Незважаючи на санкції США, Тегеран експортує близько 1 млн барелів на добу (б/д) сирої нафти і конденсату, більша частина яких йде в Китай. Сі Цзіньпіну вдалося інсинуювати Китай у баланс сил між союзниками Америки в Перській затоці та Іраном. Пекін фактично володіє впливом у Тегерані - по суті, це єдина сила, яка це робить.

Якщо Америка послабить санкції, в надії заманити іранців назад до іранської ядерної угоди, якість іранських пакетів дронів і ракет загрожує зробити ще один великий ривок вперед.

Сполучені Штати тa Ізраїль мають військовий потенціал, щоб запобігти просуванню Ірану до ядерної бомби і стримати його від загрози своїм сусідам - і вони можуть зробити це, не викликаючи великої війни.
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19.11.2022 21:53 Відповісти
Можуть. Але не будуть.
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19.11.2022 22:04 Відповісти
Пионтковский пояснил, смена власти в Израиле, где Премьером страны стал Нетаниягу, позволит нанести удар по Ирану.
Нетаниягу, во времена Президента Обамы, готовил нанести удар по Ирану, но ЦРУ узнала, и Обама , предупредил, что США будет защищать Иран!?.
Нетаниягу, потратил годы на подготовку войны с Ираном.
Иран близок к созданию ядерного оружия, Израиль, неоднократно предупреждал, этого он не допустит.
Кстати, Израиль постоянно наносит ракетные удары по иранским базам в Сирии , Иран не отвечает.
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19.11.2022 22:40 Відповісти
По сирійським базам за дужетмало, треба в саме Те, де воно розробляється та виготовляється, авіація та ПВО Ізраіля на голову сильніша іранської, ще потрібно знайти союзника наприклад, Азербайджан, в південному Азербайджані вже йдуть бої, розумієте про якого союзника кажу)))
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20.11.2022 08:15 Відповісти
ПИАНТКОВСКИЙ - веселый старый ******, хотя и полностью за УКРАИНУ.
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20.11.2022 17:55 Відповісти
ні потрібні подібні але кращі дрони в кратній більшості по підерації і тоді вони заткнуться
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19.11.2022 23:30 Відповісти
Треба чістити ген.штаб та охфіс, а ті хто цим займаться потрібні, десь курять
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20.11.2022 08:08 Відповісти
А як на мене, це кращє, ніж в Ірані, бо ті який-не який, але древній Перський народ, який існував, воював, творив та працював вже тисячі років тому, а ці ******, коли за щось беруться, то це вже можна ховати на стадії заливки фундаменту , якщо їм не допоможуть кмітливі та працьовиті народи, як-то українці, німці або євреї...
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19.11.2022 22:07 Відповісти
И где политическая воля зеленожопых, о которой постоянно кричит Данилов? Когда будут разорваны дипотношения с Ираном и все иранские овцеебы будут изгнаны из Украины?
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19.11.2022 22:40 Відповісти
Пока что, Украина голосует (3 недели тому) , вместе с Ираном, Россией, С.Кореей.... о лишении Израиля ядерного оружия.
Кстати, голосует против США, Канады... , которые поддержали Израиль.
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19.11.2022 22:44 Відповісти
всі проблеми кацапів з БПЛА це, як і у всій авіа, це моторчик. Там іранський мотор, аналог німецьких, коснтруктивно такий же стоїть на танках т 64. Інші мотори для дронів кацапи не подужали . Але штурмову авіацію перебили, то і це чудо приземлять. Після звільнення Мелітополя траси для польотів по Україні у кацапів скукрижаться.
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19.11.2022 23:15 Відповісти
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19.11.2022 23:58 Відповісти
Надо вычислить эту территорию в параше и жахнуть по ней
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20.11.2022 03:05 Відповісти
Рано чи пізно(краще раніше), але рашку признають країною-терористом(а не спонсором). А з терористами розмова і методи боротьби короткі-знищити...Яким способом-діло техніки і технологій. Маю надію,що світ це розуміє: краще усунути проблему, аніж боротись з наслідками.
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20.11.2022 05:55 Відповісти
А Банкова відмовляється фінансувати українських виробників ударних дронів, за кого вони, за ЗСУ чі за кацапів??????
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20.11.2022 08:05 Відповісти
Нам дают рыбу,а лучше бы дали удочку.Оружие нам дают,но с кучей ограничений и жёстким контролем.
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20.11.2022 09:09 Відповісти
Я одного не понимаю: у Украины нет денег мозгов или желания наладить производство подобных дронов: Ведь они супердешевые и суперпростые. Запустить 100 штук на Москву десяток точно долетит-и это прочистит мозги Рабсиянам. А боятся что в ответ Парашка применит ЯО не стоит Если этого боятся то зачем воевать-давайте тогда сдадимся. Ведь теоретически Парашка всегда может применить ЯО когда ВСУ начнуь выходить на границы 91 года
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20.11.2022 11:39 Відповісти
Репоеды, а шо там с вяличием? Украина загнала вас, козломордых, под плинтус, и вы пошли побираться?
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20.11.2022 12:13 Відповісти
Проклаты террористы! И маас_ква-второй вавилое и раССея (филиал ада на Земле)-*******************, и иСран - сРана аятоллийских террористов-шайтанов. Аминь.
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20.11.2022 14:51 Відповісти
--- У разі. якщо такий тандемчик / Раша--Іран/ щодо створення отих бомбометів . на наші голови..відбудеться ---- це буде демонстрація слабкості . підстаркуватості Президента США...
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20.11.2022 15:39 Відповісти
А скільки зерна поставила Україна голодаючим Ірану ?
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20.11.2022 16:05 Відповісти
а зеленопузі оморозки і не думають про відкриття виробнитства таких дронів у нас в Украіне.
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20.11.2022 16:12 Відповісти
А, почему ЗЕленая ПАДАЛЬ не наладила производство таких дронов в УКРАИНЕ???
Что, ФСБешная **** дЕРМАК блокирует???
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20.11.2022 17:53 Відповісти
Судячи по справам проти волонтерів у нас СБУ, МВС і дбр воює проти свого народа.
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20.11.2022 18:11 Відповісти
😆
Сірожа наносіт отвєтний удар
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20.11.2022 18:09 Відповісти
https://ibb.co/W36PQ1W
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20.11.2022 19:44 Відповісти
а в цей же час наші мариканські та еуропейські партнери заявляють шо в них закінчились патрони для України. Воно і зразу було мало, тіко для себе, а це вже віддали все шо могли.
йпвшмть!!! затюканий десятками років санкцій та ембаргами іран може поставляти кацапам дрони та балістичні ракети в необмеженній кількості, а нам наші "друзі" дзуськи - повіддавали тільки старий савєцький мотлох соракарічної давності в обмін на нову техніку та озброєння. Утилізація непотребу і плата кров'ю та життями українців... використовують нас як буферну зону, а постачають як тій собаці на прив'язі, шоп тіко не здохла
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20.11.2022 20:20 Відповісти
 
 