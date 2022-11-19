Дев’ятий пакет безпекової допомоги Україні від Швеції становить 3 мільярди крон, - Резніков

Дев’ятий пакет безпекової допомоги Швеції для України становить 3 мільярди шведських крон.

Про це міністр оборони Олексій Резніков написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"...9-ий пакет допомоги Швеції у сфері безпеки для України становить 3 мільярди шведських крон (це більше, ніж попередні 8 пакетів разом узяті). Він включає системи протиповітряної оборони, транспортні засоби, боєприпаси та спорядження для наших солдатів", - написав очільник МОУ.

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Крім того, за його словами, пакет гуманітарної допомоги на суму 760 мільйонів шведських крон призначений допомогти пережити зиму.

"З цієї суми 560 млн шведських крон призначено для України, решта – для Молдови. Дякую шведському народу та уряду за неоціненну підтримку", - зазначив Резніков.