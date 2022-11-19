Дев’ятий пакет безпекової допомоги Україні від Швеції становить 3 мільярди крон, - Резніков
Дев’ятий пакет безпекової допомоги Швеції для України становить 3 мільярди шведських крон.
Про це міністр оборони Олексій Резніков написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"...9-ий пакет допомоги Швеції у сфері безпеки для України становить 3 мільярди шведських крон (це більше, ніж попередні 8 пакетів разом узяті). Він включає системи протиповітряної оборони, транспортні засоби, боєприпаси та спорядження для наших солдатів", - написав очільник МОУ.
Крім того, за його словами, пакет гуманітарної допомоги на суму 760 мільйонів шведських крон призначений допомогти пережити зиму.
"З цієї суми 560 млн шведських крон призначено для України, решта – для Молдови. Дякую шведському народу та уряду за неоціненну підтримку", - зазначив Резніков.
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