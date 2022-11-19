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Дев’ятий пакет безпекової допомоги Україні від Швеції становить 3 мільярди крон, - Резніков

резніков

Дев’ятий пакет безпекової допомоги Швеції для України становить 3 мільярди шведських крон.

Про це міністр оборони Олексій Резніков написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"...9-ий пакет допомоги Швеції у сфері безпеки для України становить 3 мільярди шведських крон (це більше, ніж попередні 8 пакетів разом узяті). Він включає системи протиповітряної оборони, транспортні засоби, боєприпаси та спорядження для наших солдатів", - написав очільник МОУ.

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Крім того, за його словами, пакет гуманітарної допомоги на суму 760 мільйонів шведських крон призначений допомогти пережити зиму.

"З цієї суми 560 млн шведських крон призначено для України, решта – для Молдови. Дякую шведському народу та уряду за неоціненну підтримку", - зазначив Резніков.

Автор: 

допомога (8448) Швеція (969) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+7
Щиро дякуємо, Швеціє.
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19.11.2022 21:51 Відповісти
+6
Якби тільки не розікрали.
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19.11.2022 21:18 Відповісти
+4
Тіко не грошима
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19.11.2022 21:37 Відповісти
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на испытания 108 39E/F Gripen мы их проверим в боевых условиях ..
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19.11.2022 21:15 Відповісти
Якби тільки не розікрали.
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19.11.2022 21:18 Відповісти
А зачем вообще информировать детали помощи Украине?

Общий объём? Номенклатуру ?

Пусть кацапская разведка сама работает. Не надо ей помогать
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19.11.2022 23:17 Відповісти
1 сентября 2022 Шведские истребители четвертого поколения JAS 39 Gripen оказались невостребованными. Об отсутствии заказов рассказал президент шведской компании Saab Микаэль Йоханссон
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19.11.2022 21:21 Відповісти
Украине их не продаёт?
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19.11.2022 22:31 Відповісти
Украине их не покупает ?
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19.11.2022 22:52 Відповісти
А почему? За 9 месяцев могли бы пилотов подготовить.
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20.11.2022 00:45 Відповісти
Тіко не грошима
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19.11.2022 21:37 Відповісти
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19.11.2022 21:52 Відповісти
Щиро дякуємо, Швеціє.
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19.11.2022 21:51 Відповісти
Tack, Sverige!Tillsammans till seger över horden)
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20.11.2022 10:14 Відповісти
 
 