Понад 700 тіл виявили на деокупованих Харківщині, Херсонщині й Донеччині, - Генпрокурор

За останні два місяці на деокупованих територіях Харківської, Донецької та Херсонської областей виявлено понад 700 тіл, майже 90% - це цивільні особи.

Про це повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За два останні місяці на деокупованих територіях Харківщини, Херсонщини та Донеччини виявлено понад 700 тіл. Майже 90% з них - цивільні", - сказав Костін.

За його словами, у цих областях виявлені понад 20 місць, де незаконно утримувались та були закатовані українські громадяни.

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Найбільше злочинів проти цивільних та катівень, за даними Генпрокурора, зафіксовано на Харківщині.

Він також зауважив, що на Херсонщині Офіс Генпрокурора тільки розпочав роботу з виявлення злочинів, скоєних російськими загарбниками проти цивільних.

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