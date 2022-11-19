Понад 700 тіл виявили на деокупованих Харківщині, Херсонщині й Донеччині, - Генпрокурор
За останні два місяці на деокупованих територіях Харківської, Донецької та Херсонської областей виявлено понад 700 тіл, майже 90% - це цивільні особи.
Про це повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"За два останні місяці на деокупованих територіях Харківщини, Херсонщини та Донеччини виявлено понад 700 тіл. Майже 90% з них - цивільні", - сказав Костін.
За його словами, у цих областях виявлені понад 20 місць, де незаконно утримувались та були закатовані українські громадяни.
Найбільше злочинів проти цивільних та катівень, за даними Генпрокурора, зафіксовано на Харківщині.
Він також зауважив, що на Херсонщині Офіс Генпрокурора тільки розпочав роботу з виявлення злочинів, скоєних російськими загарбниками проти цивільних.
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