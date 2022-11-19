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Понад 700 тіл виявили на деокупованих Харківщині, Херсонщині й Донеччині, - Генпрокурор

окупанти,харківщина,тіло

За останні два місяці на деокупованих територіях Харківської, Донецької та Херсонської областей виявлено понад 700 тіл, майже 90% - це цивільні особи.

Про це повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає  Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За два останні місяці на деокупованих територіях Харківщини, Херсонщини та Донеччини виявлено понад 700 тіл. Майже 90% з них - цивільні", - сказав Костін.

За його словами, у цих областях виявлені понад 20 місць, де незаконно утримувались та були закатовані українські громадяни.

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Найбільше злочинів проти цивільних та катівень, за даними Генпрокурора, зафіксовано на Харківщині.

Він також зауважив, що на Херсонщині Офіс Генпрокурора тільки розпочав роботу з виявлення злочинів, скоєних російськими загарбниками проти цивільних.

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Автор: 

смерть (6778) Харківщина (6054) Донецька область (8812) деокупація (950) Офіс Генпрокурора (3280) Херсонська область (5880)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.

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19.11.2022 21:47 Відповісти
73% від 700 це: 511 -

стільки людей були вбиті із цих 700 які повірили слузі олігарха Зелі, що потрібно "просто перестати стріляти" і війна йде тому що Порошенко наживається на війні

189 випадкові жертви
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19.11.2022 21:55 Відповісти
Не можу це пережити. Як ці гниди зелені, демократи хренові, ''цивілізований'' захід це ковтають і сплять пречудово
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19.11.2022 21:57 Відповісти
Moskali neljudi. Etogo vedali ukraintsy vo vremja Golodomora , baltiitsy vo vremja okkupatsii i poljaki v etozhe vremja.. Germanija videl etogo posle maja 1945, kogda ubili polee 7 millionov zhenshin, starikov i detei. Rukopis odinzhe. Krome togo, poslali ukraintsev vojevat protiv Finljandii v 1939 i 1940. Tozhe genotsid natsii. Gde moskal, tam trupy. Tak bylo i budet, jesli ne ostanovit tu mashinu uboinuju. Znatshit ves razumnyi mir dolzhen podderzhivat Ukrainu ne v slovah a v delah! Slava Ukraini!
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19.11.2022 23:05 Відповісти
 
 