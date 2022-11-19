Остін про війну в Україні: Соратники Путіна можуть дійти висновку, що отримання ядерної зброї дасть їм власну ліцензію на полювання

Війна Росії проти України може спричинити новий виток поширення ядерної зброї серед авторитарних держав.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Соратники Путіна по автократії спостерігають за тим, що відбувається. І вони цілком можуть дійти висновку, що отримання ядерної зброї дасть їм власну ліцензію на полювання", - заявив Остін.

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