Остін про війну в Україні: Соратники Путіна можуть дійти висновку, що отримання ядерної зброї дасть їм власну ліцензію на полювання
Війна Росії проти України може спричинити новий виток поширення ядерної зброї серед авторитарних держав.
Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Соратники Путіна по автократії спостерігають за тим, що відбувається. І вони цілком можуть дійти висновку, що отримання ядерної зброї дасть їм власну ліцензію на полювання", - заявив Остін.
Топ коментарі
+33 Алекс Скела
показати весь коментар19.11.2022 21:42 Відповісти Посилання
+22 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар19.11.2022 21:55 Відповісти Посилання
+20 Женя-Женя
показати весь коментар19.11.2022 21:54 Відповісти Посилання
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Продовжуватимете "пильно та грізно спостерігати" - точно спричинить.
Геть!
Sun Tzu, The Art of War
P.S. Спробуйте зрозуміти, що не варто давати багато зброї крикливим та невдячним даунам. Адже вони за свої вчинки не відповідатимуть, а наслідки ляжуть важким тягарем на майбутні покоління українців.
где лендлиз? ты когда последний раз о нём слышал?
а оружие нам дают,чтоб только -только...
Оружие нам дают к слову из личных запасов, тут не разогнатьс.
Байден и сейчас упорно сопротивляется,чтоб не давать нужного вооружения Украине.
это не я говорю-это говорят и конгрессмены и сенаторы в США!
Ганьба
то что вытворяют эти у*бки, за гранью здравого смысла.
За 1 писк что они едут в иран, эта страна должна быть исключена их ЕС, НАТО и введены все санкции, что и ирану.
а они спокойно едут в иран и могут договориться за что угодно...
это дно
придурки
Америка стала куркою, орел вже давно здох!
Могли бы уже давно дать 1000 танков абрамс, 100 самолетов f16, 1000 ракет atacms. И эту войну можно было бы уже давно завершить.
Думаю, ключовим моментом прийняття довгострокових рішень був десь березень-квітень. Справді long-term, з прицілом на років 30..40 у майбутнє. Тому зараз, коли рішення про перехід на СПГ прийнято, і вкладено величезні кошти у розбудову інфраструктури, шляху назад до "нескінченої труби" з раші немає. Не повинно статися так, що раша різко закінчує війну, вбиває пуйла, садить пропагандонів і повертається до "тіпа демократії", як у 90-х, обіцяючи "ми всьо вєрньом взад". Ні, у раші справді має початися внутрішня війна надовго, а результатом мають стати кілька незалежних країн -- хто під китайським, хто під західним протекторатом.
Дуже жаль тільки, що у цій схемі повільного удушування країни-терориста гине стільки українців...
Украина ж не в НАТО, говорят ни ухмыляясь, что мы вам должны
Я БИ заборонила такі ЗМІ в УКРАІНЕ
https://youtu.be/8puPY4gMIJk
після майже 9 місяців + 8років війни.
дебилам, мир дружба жвачка, мирный атом Марс, Луна, космические станции. или сейчас все наоборот. и почему то ситуация прям как со свободным ношением\владением оружия - у бандитов оно есть уже сейчас, а вот у мирных граждан права на защиту нет, потому что толерантность. интересно, была ли у кацапов такая легкая прогулка при вооружении и обучении населения прям с 14го года? наверное нет. но народ боялись сильнее кацапов. точнее не народ, а наверное только призрак вооруженного права. люстрации тогда прошли бы очень эффективно. и эффектно конечно.
Как тот меморандум мог работать?