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Новини Війна
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Остін про війну в Україні: Соратники Путіна можуть дійти висновку, що отримання ядерної зброї дасть їм власну ліцензію на полювання

остін

Війна Росії проти України може спричинити новий виток поширення ядерної зброї серед авторитарних держав.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Соратники Путіна по автократії спостерігають за тим, що відбувається. І вони цілком можуть дійти висновку, що отримання ядерної зброї дасть їм власну ліцензію на полювання", - заявив Остін.

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Автор: 

Пентагон (1437) ядерна зброя (1172) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+33
Війна Росії проти України може спричинити новий виток поширення ядерної зброї серед авторитарних держав

Продовжуватимете "пильно та грізно спостерігати" - точно спричинить.
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19.11.2022 21:42 Відповісти
+22
Ще з пів року пофілософствуєте і українці або виїдуть остаточно з вщент розбитої країни та поповнять вулиці з сірійцями у західних містах. Або не матимуть вже фізичної змоги до спротиву і через деякий час вже в лавах кацапської орди підуть на Берлін до самого Лісабону. Так, нажаль, буває часто в історії людства коли завойовані загарбником згодом стають до його лав. Це буде виключно ваша провина. Бо не достатньо сміливості до спротиву. Біля мільярда населення країн НАТО засцяли 150 мільйонну країну в якої ще й немає ********* озброєння. Це початок кінця для Європи.
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19.11.2022 21:55 Відповісти
+20
остин, у вас венгрия едет в санкц. иран договариваться, а раша с ними вообще мутит ядерные дела, а вы стоите в стороне, сс*во озаботившись.
Ганьба
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19.11.2022 21:54 Відповісти
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Війна Росії проти України може спричинити новий виток поширення ядерної зброї серед авторитарних держав

Продовжуватимете "пильно та грізно спостерігати" - точно спричинить.
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19.11.2022 21:42 Відповісти
Що ти пропонуєш?
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20.11.2022 01:36 Відповісти
"Ти"?
Геть!
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20.11.2022 01:41 Відповісти
Давайте краще Україні більше зброї. Балачками не зарадиш. Тим паче,що взагалі хрен зрозумієш про що і для чого Ллойд це все розповідає.
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19.11.2022 21:44 Відповісти
Остин это говорит не для нас. Он это говорит для политиков и общественности в США. Не надо думать, что Америка живет Украиной. Это мягко говоря совершенно не так. И голоса-"зачем мы тратим деньги на какую-то Украину в США оочень даже популярны. Остин понимает угрозы от рф и доступными аргументами пытается постоянно смещать баланс в сторону помощи Украине, заостряя внимание на тех или иных угрозах от рф и прочих диктаторов.
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19.11.2022 22:35 Відповісти
Разве суть лишь в Украине? Рушится мировой порядок.
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19.11.2022 23:29 Відповісти
Об этом Остин и пытается говорить с истеблишментом в США. Куча изоляционистов, Трампистов прилагают кучу реальных усилий к отходу США от участия в международных делах по поддержанию мирового устройства. "Сделаем Америку великой". Закроемся океанами, построем стену- пусть в мире разбираются без нас. Будем делать бизнес. Это лозунг если не половины, то процентов 40 США.. Все очень хрупко. Победило бы трампистское крыло республиканской армии на выборах в Конгресс- сливайте воду. Закрыли бы программы по Украине, не сразу конечно, но закрыли бы точно.
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19.11.2022 23:47 Відповісти
Но ведь "трампистское крыло" республиканцев эти выборы с треском проиграло. Или я ошибаюсь?
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20.11.2022 01:10 Відповісти
Так Слава Богу. Я и написал-если бы. Но кто даст гарантию, что эта ситуация навсегда? Угроза от изоляционистов будет существовать всегда. Сколько усилий стоило окружению Трампа уговорить босса, не оставлять Косовский конфликт на самотек, иначе затем США придется выгребать большую войну в центре Европы. И так по всему спектру международных отношений. А таких людей поддерживает процентов 40 Америки.
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20.11.2022 23:04 Відповісти
"The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting."
Sun Tzu, The Art of War

P.S. Спробуйте зрозуміти, що не варто давати багато зброї крикливим та невдячним даунам. Адже вони за свої вчинки не відповідатимуть, а наслідки ляжуть важким тягарем на майбутні покоління українців.
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19.11.2022 22:57 Відповісти
І їх здобиччю буде обісцяне нато та деменційне США.
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19.11.2022 21:45 Відповісти
Кацап, иди отсюда.
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19.11.2022 21:55 Відповісти
а в чём он не прав?
где лендлиз? ты когда последний раз о нём слышал?
а оружие нам дают,чтоб только -только...
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19.11.2022 22:20 Відповісти
Вы бы прочитали сначала про лендлиз, а потом бы умничали.

Оружие нам дают к слову из личных запасов, тут не разогнатьс.
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20.11.2022 21:28 Відповісти
я прочитал. Байден страшно не хотел подписывать лендлиз,и только конгресс с сенатом,заставили его это сделать. поставки по лендлизу должны были начаться в конце октября. но беда в том.что этот закон не запустил производство военки в самих штатах.
Байден и сейчас упорно сопротивляется,чтоб не давать нужного вооружения Украине.
это не я говорю-это говорят и конгрессмены и сенаторы в США!
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20.11.2022 22:25 Відповісти
ну то треба значить зміни робити, щоб не було так, що у законослухняних і адекватних немає зброї, бо вони цивілізовані і демократичні, а бандити і вбивці зброю матимуть, бо в дупі мають всі закони.
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19.11.2022 21:47 Відповісти
Ну сиди і чекай, піздабол, а не військовий
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19.11.2022 21:53 Відповісти
Знов мусується ядерна тема
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19.11.2022 21:54 Відповісти
остин, у вас венгрия едет в санкц. иран договариваться, а раша с ними вообще мутит ядерные дела, а вы стоите в стороне, сс*во озаботившись.
Ганьба
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19.11.2022 21:54 Відповісти
А что, Венгрия подчиняеться США? И как реально или США или Британия или еще кто может препятствовать сотрудничеству рф и ирана например? Все санкции которые могли уже ввели. Пока работает не очень. И что дальше?
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19.11.2022 22:39 Відповісти
назовите хоть 1 санкцию против венгрии
то что вытворяют эти у*бки, за гранью здравого смысла.
За 1 писк что они едут в иран, эта страна должна быть исключена их ЕС, НАТО и введены все санкции, что и ирану.
а они спокойно едут в иран и могут договориться за что угодно...
это дно
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19.11.2022 23:14 Відповісти
Если Венгрия что либо нарушит из наличного перечня санкций,против нее будет ввведет режим вторичных санкций. Сиярто с Орбаном хоть и пророссийские , но в в таких вещах разбираютьться не хуже нас, пишущих здесь. Могу поспорить-пер..жа со стороны угорцев будет полные штаны, но на том все и закончиться.
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19.11.2022 23:29 Відповісти
Чого тодi наi'булина ваша жалiться та каци тирять унiтази, чи своi'х нема€ вiд срання профузного в москалiв?
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19.11.2022 23:15 Відповісти
Ще з пів року пофілософствуєте і українці або виїдуть остаточно з вщент розбитої країни та поповнять вулиці з сірійцями у західних містах. Або не матимуть вже фізичної змоги до спротиву і через деякий час вже в лавах кацапської орди підуть на Берлін до самого Лісабону. Так, нажаль, буває часто в історії людства коли завойовані загарбником згодом стають до його лав. Це буде виключно ваша провина. Бо не достатньо сміливості до спротиву. Біля мільярда населення країн НАТО засцяли 150 мільйонну країну в якої ще й немає ********* озброєння. Це початок кінця для Європи.
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19.11.2022 21:55 Відповісти
они думают, что если 100 раз повторят с трясущейся челюстью "НАТО не сторона конфликта, нам не нужна эскалация", то русские испугаются и не нападут
придурки
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19.11.2022 22:26 Відповісти
Дарма ви так про українців та ЗСУ.
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20.11.2022 01:44 Відповісти
Це відомий історикам принцип орди,коли підкорені монголами руси Придніпров'я змушені були воювати аж на острові Ява!
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20.11.2022 09:56 Відповісти
У меня уже от словосочетания "ядерна зброя" начинается нервный тик....
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19.11.2022 21:55 Відповісти
Весь світ чує лише пуйла, ким чен ина інших аналогічних уродів ..., бо в них є ядерна зброя світ з ними рахується, а те що по нам летить по 100 ракет у день світ не їб#, всі тільки і ржуть з таких долбойобів, які в 1994 році відмовились від ЯЗ, під гарантії безпеки США, РФ та Великобританії, тепер ми бачимо що варті ці гарантії..., тільки наявність ЯЗ є 100% гарантією недоторканності кордонів вашої держави...
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19.11.2022 22:00 Відповісти
І тут не проблема буде Остін тільки з соратниками путіна, а з усіма..., якщо не працюють жодні гарантії, кожен буде змушений захищати себе як може, а без наявності ЯЗ зробити це буде неможливо....
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19.11.2022 22:05 Відповісти
режим путіна треба знищувать, він має на увазі?
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19.11.2022 22:00 Відповісти
Ні. Це партньор.
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19.11.2022 22:01 Відповісти
Это очень плавная, но вполне явная подводка к тому, что возможен вариант введения "миротворческих" войск на территорию РФ для осуществления контроля за ядерными вооружениями...
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19.11.2022 22:04 Відповісти
Саме тому цей нігерський уйобок в Рамштайні заявив про переговори і про здачу територій... щоб інші країни бачили, що силою можна забирати все, що хочеш!!!

Америка стала куркою, орел вже давно здох!
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19.11.2022 22:05 Відповісти
когда это он такое говорил?
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19.11.2022 22:27 Відповісти
Rammstein
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19.11.2022 23:49 Відповісти
А посилання можете навести? Будь ласка.
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20.11.2022 03:02 Відповісти
И сша своими пипеточными поставками вооружения этому способствуют.

Могли бы уже давно дать 1000 танков абрамс, 100 самолетов f16, 1000 ракет atacms. И эту войну можно было бы уже давно завершить.
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19.11.2022 22:05 Відповісти
Цього не дасть зробити, як мінімум, великий бізнес. Той, що про газ і нафту.

Думаю, ключовим моментом прийняття довгострокових рішень був десь березень-квітень. Справді long-term, з прицілом на років 30..40 у майбутнє. Тому зараз, коли рішення про перехід на СПГ прийнято, і вкладено величезні кошти у розбудову інфраструктури, шляху назад до "нескінченої труби" з раші немає. Не повинно статися так, що раша різко закінчує війну, вбиває пуйла, садить пропагандонів і повертається до "тіпа демократії", як у 90-х, обіцяючи "ми всьо вєрньом взад". Ні, у раші справді має початися внутрішня війна надовго, а результатом мають стати кілька незалежних країн -- хто під китайським, хто під західним протекторатом.

Дуже жаль тільки, що у цій схемі повільного удушування країни-терориста гине стільки українців...
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19.11.2022 22:45 Відповісти
А де логічний висновок про необхідність негайного надання Україні наступальної зброї?
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19.11.2022 22:06 Відповісти
Нас ще недостатньо пошматували, з точки зору демократичного Заходу. Можливо папізже. Коли я був малий-дурний то стріляв інколи з рогатки по горобцях, каюсь. Потім того вже півмертвого горобчика жалів та зеленкою змащував. І навіть рив могилку та ховав після його кончини. І так мені було того горобця жалісно. Прямо до сліз. Отож чогось мені на думку зараз впадають горобці-українці. Звісно, не Захід цілить їм у серце. Захід чекає коли після кацапського пострілу тушка українця-горобця впаде та він його підніме, змастить йому рани та заздалегідь приготує домовину. По християнськи начебто, а по суті підло.
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19.11.2022 22:22 Відповісти
они уже это делают, с 24.02, а по сути - еще раньше
Украина ж не в НАТО, говорят ни ухмыляясь, что мы вам должны
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19.11.2022 22:29 Відповісти
Впевнений, що і литовцям з поляками те саме зроблять. Приготують красиві домовини та закопають. Звісно ж якщо пуйло дозволить.
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19.11.2022 22:36 Відповісти
"Ліцензія на полювання" - це що за фігня??? Навіщо так перекладати??? Чи не краще було б "розв'зати руки'?
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19.11.2022 22:11 Відповісти
РБК УКРАЇНА - дочерне ЗМІ россійськой РБК
Я БИ заборонила такі ЗМІ в УКРАІНЕ
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19.11.2022 22:34 Відповісти
Які ''соратники'? Подельнікі. Обидва слово не українською мовою, але друге доречніше
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19.11.2022 22:16 Відповісти
Може переклад не точний
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19.11.2022 22:27 Відповісти
Оця мордочка прелєсна, а переклад ролі не грає, суть прям тут, мені в очі
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19.11.2022 22:48 Відповісти
Штаты и Китай должны разделить Россию - Николай Давидюк

https://youtu.be/8puPY4gMIJk

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19.11.2022 22:26 Відповісти
добре, що на такому рівні хоча б починають говорити про це вслух.
після майже 9 місяців + 8років війни.
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19.11.2022 22:32 Відповісти
А в чому вони будуть не праві? Віддаєш ядерну зброю - тебе утюжать. Маєш - носяться як з писаною торбою
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19.11.2022 22:36 Відповісти
А Україні ліцензію на захист. Давайте, думайте швидше.
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19.11.2022 22:57 Відповісти
Перси по любому зроблять бомбу. Вони ворогують зі всіма арабами суннітами, з Ізраїлем тощо. Ізраїль таки метне, якщо буде потрібно. Не завжди там будуть плаксиві прем'єри підкаблучники. Не встиг стати натаньяху, як зразу ж сплюндрували аеродром персів. Буде загроза і далі будуть ганяти персів на мопедах по пісках. Є сила духу і сила спротиву, і помножене на техніку. І в нас не загорами той час, коли відосики викинуть на смітник.
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19.11.2022 23:59 Відповісти
ну дык очевидно же, или ядерное разоружение всякие Будапештские меморандумы нарушители которых или вешаются на площади или разбамбливаются при первых непонятных потугах в назидание другим дебилам, мир дружба жвачка, мирный атом Марс, Луна, космические станции. или сейчас все наоборот. и почему то ситуация прям как со свободным ношением\владением оружия - у бандитов оно есть уже сейчас, а вот у мирных граждан права на защиту нет, потому что толерантность. интересно, была ли у кацапов такая легкая прогулка при вооружении и обучении населения прям с 14го года? наверное нет. но народ боялись сильнее кацапов. точнее не народ, а наверное только призрак вооруженного права. люстрации тогда прошли бы очень эффективно. и эффектно конечно.
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20.11.2022 03:16 Відповісти
При слове "Будапешт" уже хочется блевать.
Как тот меморандум мог работать?
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20.11.2022 07:23 Відповісти
У пары кремлевских кланов есть уже наверняка доступ к гаубичным тактическим зарядам. Наверняка планируют использовать на передовой в борьбе за кремлевскую власть, чтобы подставить и смести Путина. Это как с боингом, концов потом не найдешь.
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20.11.2022 07:55 Відповісти
Який розумний і гарний дядько,цей Остін!Був би блондинкою,вже на нього би вздрочнув)
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20.11.2022 09:48 Відповісти
 
 