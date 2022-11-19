Росія подвоїла атаки на сході України після відступу з Херсона, - The Wall Street Journal
Втрата Херсона стала серйозним ударом для Росії. Але це також звільнило для РФ близько 20 000 військовослужбовців, яких можуть перекинути на інші фронти, у тому числі до східної частини Донецької області.
Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Україна готується до нового наступу там, оскільки війська з Херсона приєднуються до битви разом із деякими із 300 000 осіб, яких нещодавно мобілізували в РФ.
Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму нічному зверненні, що лише за п'ятницю сили його країни відобразили близько 100 обстрілів у Донецькій області.
"Жодного послаблення бойових дій чи перепочинку не було", - заявляв він.
Відновлення уваги до східного фронту перегукується із діями Росії після того, як у березні вона була змушена відступити з Київської області та північної частини України. Тоді РФ заявила, що зосередиться на захопленні всього Донбасу. Цього літа після кількох тижнів інтенсивного артилерійського обстрілу російські війська зайняли міста Сєверодонецьк і Лисичанськ, а також взяли під свій контроль майже всю Луганську область.
Однак прибуття далекобійної високоточної артилерії зі США допомогло українським силам загальмувати наступ. З настанням зими військові аналітики передбачають, що лінія фронту може знову стати статичнішою. Брудна і похмура погода пізньої осені може перешкодити використанню техніки та дронів, а відсутність листя може оголити війська. Проте, заморожена земля і більш ясне небо в середині зими також можуть допомогти силам, які мають відповідне зимове спорядження, вважають аналітики.
Росія досі не заявляла про свою готовність піти з України, а її спроби просунутися на Донбасі, що відновилися, говорять про те, що наразі можливості для переговорів невеликі. Військові аналітики кажуть, що на командувача російськими військами в Україні генерала Сергія Суровікіна будуть чинити тиск, щоб досягти результатів на Донбасі після втрати росіянами Херсону.
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Гиги). Це піздєц друзі. Свіжа інфа з району коси). Рішили підари висадить бойових водолазів, наших вибить і арту свою корегувати).Ну,значить дивляться наші діди на берег,там чайки пасуться, глибина десь пів метра і бачать значить ,****** якоїсь ***** лізе чорної раком
Думають,ну Всьо ,не бухаєм же наче,100% нечисть підводна лізе,придивились, а там російські свинособаки. Чайки не постраждали.Трофеї **********!Не має більше бойових водолазів.Отримали догану що не взято полонених.А як взять?там хольгіндони, кір'я кричать,а в наших радікуліти.Рішили валить.
Но ударом мощным в сраку,
Опрокинутый Слоном,
Очутился под столом... (с)
А наши на небывалом подьёме после успешного освобождения Херсона никуда оттуда не уйдут, а там и будут сидеть всеми силами ) Ох уж эти эксперды со своими 300 тысячами засранцев.
У Украины миллион человек под ружьём, хватит уже усераться с великими наступлениями х=ла великого.
Останній зрозумів. що ляпнув зайве ---миттєво парирував : наш президент ніколи б на таке НЕ погодився він дуже принципіальний... Ситуацію вже рятував телеведучий . прикинувшись валянком він всих підряд запитував : --- Чи правда. що командування РФ дало вказівку тисячам окупантів-- відступантів . на првобережжі . терміново переодягатися і " йти в партизани.???" Остаточне " запевнення ". що це НЕ так виголосив Данілов/НАЦОБОРОРНА /... Він запевнив : це у них. орків--втікачів . така традиція: переодягатися. щоб уникнути відповідальності...Із всього цього випливає : що НЕ всім нашим керманичам болить за спогад трагедія Іловайська!? Вбивства тисяч українців . знущань.гвалтувань дітей та кострації полонених воїнів ... Всі такі гуманно-- любні поставали... Навіть дописувачі на ЦЕНЗОРІ ставлять під сумнів убієнних рашистів : -- дивіться . як вони в рядок лежать. мабуть їх полонили. а вже потім розстіляли ?! Забули. що рицарські традиції прийнятні лише .до супротивника з відповідними чеснотами : перед свинотою перли НЕ метають ...