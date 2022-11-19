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Новини Війна
12 015 22

Росія подвоїла атаки на сході України після відступу з Херсона, - The Wall Street Journal

рф

Втрата Херсона стала серйозним ударом для Росії. Але це також звільнило для РФ близько 20 000 військовослужбовців, яких можуть перекинути на інші фронти, у тому числі до східної частини Донецької області.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Україна готується до нового наступу там, оскільки війська з Херсона приєднуються до битви разом із деякими із 300 000 осіб, яких нещодавно мобілізували в РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму нічному зверненні, що лише за п'ятницю сили його країни відобразили близько 100 обстрілів у Донецькій області.

"Жодного послаблення бойових дій чи перепочинку не було", - заявляв він.

Відновлення уваги до східного фронту перегукується із діями Росії після того, як у березні вона була змушена відступити з Київської області та північної частини України. Тоді РФ заявила, що зосередиться на захопленні всього Донбасу. Цього літа після кількох тижнів інтенсивного артилерійського обстрілу російські війська зайняли міста Сєверодонецьк і Лисичанськ, а також взяли під свій контроль майже всю Луганську область.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обговорили на Ставці бої на Донеччині, - Зеленський. ВIДЕО

Однак прибуття далекобійної високоточної артилерії зі США допомогло українським силам загальмувати наступ. З настанням зими військові аналітики передбачають, що лінія фронту може знову стати статичнішою. Брудна і похмура погода пізньої осені може перешкодити використанню техніки та дронів, а відсутність листя може оголити війська. Проте, заморожена земля і більш ясне небо в середині зими також можуть допомогти силам, які мають відповідне зимове спорядження, вважають аналітики.

Росія досі не заявляла про свою готовність піти з України, а її спроби просунутися на Донбасі, що відновилися, говорять про те, що наразі можливості для переговорів невеликі. Військові аналітики кажуть, що на командувача російськими військами в Україні генерала Сергія Суровікіна будуть чинити тиск, щоб досягти результатів на Донбасі після втрати росіянами Херсону.

Автор: 

армія рф (17833) Донбас (22357)


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Топ коментарі
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Аndreas



Гиги). Це піздєц друзі. Свіжа інфа з району коси). Рішили підари висадить бойових водолазів, наших вибить і арту свою корегувати).Ну,значить дивляться наші діди на берег,там чайки пасуться, глибина десь пів метра і бачать значить ,****** якоїсь ***** лізе чорної раком
Думають,ну Всьо ,не бухаєм же наче,100% нечисть підводна лізе,придивились, а там російські свинособаки. Чайки не постраждали.Трофеї **********!Не має більше бойових водолазів.Отримали догану що не взято полонених.А як взять?там хольгіндони, кір'я кричать,а в наших радікуліти.Рішили валить.

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19.11.2022 23:18 Відповісти
+27
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19.11.2022 23:15 Відповісти
+27
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19.11.2022 23:15 Відповісти
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19.11.2022 23:15 Відповісти
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19.11.2022 23:15 Відповісти
Аndreas



Гиги). Це піздєц друзі. Свіжа інфа з району коси). Рішили підари висадить бойових водолазів, наших вибить і арту свою корегувати).Ну,значить дивляться наші діди на берег,там чайки пасуться, глибина десь пів метра і бачать значить ,****** якоїсь ***** лізе чорної раком
Думають,ну Всьо ,не бухаєм же наче,100% нечисть підводна лізе,придивились, а там російські свинособаки. Чайки не постраждали.Трофеї **********!Не має більше бойових водолазів.Отримали догану що не взято полонених.А як взять?там хольгіндони, кір'я кричать,а в наших радікуліти.Рішили валить.

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19.11.2022 23:18 Відповісти
Це *******!
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19.11.2022 23:26 Відповісти
а не переривайте дідам вечерю, не подобається їм це.
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19.11.2022 23:35 Відповісти
бігунці з Херсона так же стрімко і колонною по 4 сдриснуть і зі сходу України - опит є....
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19.11.2022 23:19 Відповісти
...Лев ввязался было в драку,
Но ударом мощным в сраку,
Опрокинутый Слоном,
Очутился под столом... (с)
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19.11.2022 23:19 Відповісти
...в рот ********** слоном,...
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20.11.2022 05:25 Відповісти
Як би не довелось їм бігти на кримський напрямок.
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19.11.2022 23:19 Відповісти
/
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19.11.2022 23:22 Відповісти
Ну а наши типа так десятками тысяч и остались на Правобережье,да? Подается толька та инфа, которая выгодна заказчикам
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19.11.2022 23:29 Відповісти
А де ти був, коли вони спокійно) виходили?
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20.11.2022 00:28 Відповісти
Ви бачили як таргани під світлом розбігаються ось тут так само й відбувалось.
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20.11.2022 00:34 Відповісти
Не розумію, що не так? Про наших воїнів, будь-ласка, тихо. Про геополітичні питання окремо. Ще раз запитую, де ти зараз, щоб таке нести?
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20.11.2022 00:59 Відповісти
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20.11.2022 01:32 Відповісти
Как обычно зрадная зрада, рашисты три месяца терпевшие лишения и несшие большие потери находясь в совершенно невыгодном положении на правом берегу вынуждены были оттуда поспешно отступать. Моральный дух ниже некуда, войска потрепаны, измучены и вот ужо теперь кааааак наступят куда-то ага...
А наши на небывалом подьёме после успешного освобождения Херсона никуда оттуда не уйдут, а там и будут сидеть всеми силами ) Ох уж эти эксперды со своими 300 тысячами засранцев.
У Украины миллион человек под ружьём, хватит уже усераться с великими наступлениями х=ла великого.
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20.11.2022 09:19 Відповісти
А чего ожидали те, кто дал им уйти через Днепр ?
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20.11.2022 17:19 Відповісти
--- Мабуть .більшість. дописувачів НЕ звернули. уваги на демагогію рупора ЗЕ--полководця-- вірнопідданого Подоляка... В день урочистостей з нагоди визволення Херсону у нього випурхнуло наступне : --- ганебна втеча орків з Херсону-- це наслідок домовленності наших еліт /нажаль НЕ уточнив чиїх.../ назло путіну... На наступне запитання : так можливо був договірняк і про безперешкодний випуск русні із котла ?!
Останній зрозумів. що ляпнув зайве ---миттєво парирував : наш президент ніколи б на таке НЕ погодився він дуже принципіальний... Ситуацію вже рятував телеведучий . прикинувшись валянком він всих підряд запитував : --- Чи правда. що командування РФ дало вказівку тисячам окупантів-- відступантів . на првобережжі . терміново переодягатися і " йти в партизани.???" Остаточне " запевнення ". що це НЕ так виголосив Данілов/НАЦОБОРОРНА /... Він запевнив : це у них. орків--втікачів . така традиція: переодягатися. щоб уникнути відповідальності...Із всього цього випливає : що НЕ всім нашим керманичам болить за спогад трагедія Іловайська!? Вбивства тисяч українців . знущань.гвалтувань дітей та кострації полонених воїнів ... Всі такі гуманно-- любні поставали... Навіть дописувачі на ЦЕНЗОРІ ставлять під сумнів убієнних рашистів : -- дивіться . як вони в рядок лежать. мабуть їх полонили. а вже потім розстіляли ?! Забули. що рицарські традиції прийнятні лише .до супротивника з відповідними чеснотами : перед свинотою перли НЕ метають ...
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20.11.2022 18:14 Відповісти
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20.11.2022 21:34 Відповісти
 
 