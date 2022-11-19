Україна вийшла зі складу міжнародного наукового центру зі штаб-квартирою у Москві, - Міносвіти
Україна покинула членство у Міжнародному центрі наукової та технічної інформації, штаб-квартира якого розташована у столиці РФ Москві,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.
Згідно з повідомленням, рішення ухвалене на основі "неприйнятності співпраці з країною-агресором у науково-технічній сфері".
Функції організації, що забезпечувала участь України у діяльності цього центру, було покладено на Український інститут науково-технічної та економічної інформації.
Міжнародний центр наукової та технічної інформації було засновано у 1969 році. Україна стала членом у 1993-му.
Топ коментарі
+10 Patrik #425680
показати весь коментар19.11.2022 23:39 Відповісти Посилання
+6 Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар20.11.2022 00:20 Відповісти Посилання
+5 Саша Пончик
показати весь коментар19.11.2022 23:43 Відповісти Посилання
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Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.