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Україна вийшла зі складу міжнародного наукового центру зі штаб-квартирою у Москві, - Міносвіти

минобразования,мон

Україна покинула членство у Міжнародному центрі наукової та технічної інформації, штаб-квартира якого розташована у столиці РФ Москві,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

Згідно з повідомленням, рішення ухвалене на основі "неприйнятності співпраці з країною-агресором у науково-технічній сфері".

Функції організації, що забезпечувала участь України у діяльності цього центру, було покладено на Український інститут науково-технічної та економічної інформації.

Міжнародний центр наукової та технічної інформації було засновано у 1969 році. Україна стала членом у 1993-му.

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інформація (297) Міносвіти (1420)


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Топ коментарі
+10
Йшов 9-ий рік війни,***
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19.11.2022 23:39 Відповісти
+6
пару старперов-бездельников лишилось прокорма?
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20.11.2022 00:20 Відповісти
+5
Та да покидали со скоростью улитки.
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19.11.2022 23:43 Відповісти
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Йшов 9-ий рік війни,***
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19.11.2022 23:39 Відповісти
Та да покидали со скоростью улитки.
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19.11.2022 23:43 Відповісти
пару старперов-бездельников лишилось прокорма?
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20.11.2022 00:20 Відповісти
Схоже, годуватимуть всіх і далі. Ну хоча б не будуть платити членські внески в кацап-улус.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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20.11.2022 04:12 Відповісти
А в якому ми лайні ще й досі члени? Про які ми ще й не здогадуємось?
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20.11.2022 00:31 Відповісти
Для чого це було потрібно? Зараз дуже багато проектів Українським науковцям, що фінансуються Європейським Союзом, тільки українцям варто вивчати англійську мову
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20.11.2022 00:37 Відповісти
Россия опирается на науку Ирана и Уретреи. И Гондураса с Гваделупой.
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20.11.2022 05:02 Відповісти
Там у науці такі старі хричі російські сидять що просто жах.
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20.11.2022 12:19 Відповісти
неужели бросили челном на 9 году войны, их которых последний почти год идет война на уничтожение Украины как таковой... как же глубоко проросли метастазы савецкага и прокацапского в тело Украины...
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20.11.2022 05:09 Відповісти
На дев'ятому році війни. Хто ще наважиться, зробить крок так би мовити?
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20.11.2022 06:42 Відповісти
 
 