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Новини Війна
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Російське вторгнення в Україну - найбільша криза у сфері безпеки для США після Другої світової війни, - Остін

остін

Українці у розв’язаній Росією жорстокій війні захищають європейську безпеку, цивілізовані цінності та верховенство права, і саме тому підтримка України важлива для всього світу.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на Міжнародному форумі з питань безпеки у Галіфаксі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наша підтримка оборонних можливостей України є інвестицією в нашу власну безпеку і процвітання", - наголосив глава Пентагону.

Він нагадав, що Росія обрала війну та агресію, однак Україна дає відсіч та обороняється, а цивілізований світ згуртувався для того, щоби допомогти їй. Міністр оборони США підкреслив, що "автократи не можуть перекроювати кордони силовим шляхом", а імперські амбіції не можуть переважати над суверенними правами інших країн-членів ООН.

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У цьому зв’язку Остін назвав щонайменше чотири причини, чому підтримка України має значення для всіх країн цивілізованого світу.

"По-перше, путінська війна є прямою загрозою для європейської безпеки", - наголосив він.

По-друге, за його словами, "російська агресія є чітким викликом для наших союзників по НАТО". Глава Пентагону наголосив також, що свідома жорстокість Росії – "це наступ на наші спільні цінності та на верховенство права". А по-четверте, за його словами, "вторгнення Росії підриває правила, засновані на міжнародному порядку, який гарантує нам усім безпеку".

Глава Міноборони США наголосив, що російське вторгнення в Україну спричинило найбільшу кризу у сфері безпеки для Америки після Другої світової війни. Крім того, Росія створила значні виклики у військовій, економічній та гуманітарній сферах для Європи.

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Міністр оборони США згадав, що  європейські союзники й партнери посилили власну оборону та почали допомагати Україні зброєю, боєприпасами, тренуванням військових, зауважив Остін. За його словами, саме тому Сполучені Штати розгорнули в європейських країнах НАТО ще близько 20 тисяч військових, збільшивши їх загальну кількість до понад 100 тисяч.

У цьому контексті глава Пентагону навів слова одного з мільйонів українців, які потерпають від постійного відключення електроенергії й теплопостачання: "Якою б важкою не була зима, це краще, ніж опинитися під тиранією".

"Це - дух України. Це - дух битви під Києвом, дух, який повернув острів Зміїний та визволив Херсон і Харків", - наголосив Остін.

Він додав, що цей дух демонструє силу вільного народу, який бореться за своє життя і країну.

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Міністр оборони США зауважив, що Росія мала багато потужної зброї, однак це не допомогло їй здобути перевагу в жорстокій кампанії завоювання. У цьому зв’язку він нагадав слова президента Байдена, що "Україна ніколи не стане перемогою для Росії".

Водночас глава Пентагону висловив переконання, що підтримка сил свободи в Україні зберігатиметься.

"Вільний народ ніколи не погодиться замінити відкритий порядок, заснований на правилах і правах, на порядок, продиктований силою і страхом. І тому Україна важлива, тому правила важливі, суверенітет і свобода важливі", - наголосив міністр оборони США.

Автор: 

Пентагон (1437) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+15
харе слюні язиком взбалтувати - дайте вже ті срані ракети на 500!
результат застосування побачите самі.
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19.11.2022 23:50 Відповісти
+11
У мене дивне відчуття, що я споглядаю якийсь бразильський серіал:

- Орландо, це твій син!
- Мій син?
- Так, твій син!
- Я не можу в це повірити!
- Повір, Орландо!
- Мій син...
- Так, Орландо, так! Це твій син!
- Невже це правда: це мій син і я дійсно бачу його?
- Так, Орландо, це твій син і ти дійсно..........
...................
...................
...................
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19.11.2022 23:45 Відповісти
+10
Просто надо по меньше сюсюкаться с ипонутым кацапом там скоро косоглазый коммунист начнет быковать.
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19.11.2022 23:48 Відповісти
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Нічого-нічого. Ви при обамі відсиділися? Відпочили? Крим дали у нас забрати? От тепер і отримуйте великими і малими порціями.
показати весь коментар
19.11.2022 23:45 Відповісти
У мене дивне відчуття, що я споглядаю якийсь бразильський серіал:

- Орландо, це твій син!
- Мій син?
- Так, твій син!
- Я не можу в це повірити!
- Повір, Орландо!
- Мій син...
- Так, Орландо, так! Це твій син!
- Невже це правда: це мій син і я дійсно бачу його?
- Так, Орландо, це твій син і ти дійсно..........
...................
...................
...................
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19.11.2022 23:45 Відповісти
і бабло нам давайте поболее
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19.11.2022 23:53 Відповісти
Нічим не можу допомогти. Дермаковські боти рулять, а як паляться, то дуже сердяться і тупо хрестять бо зна за що
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19.11.2022 23:59 Відповісти
Просто надо по меньше сюсюкаться с ипонутым кацапом там скоро косоглазый коммунист начнет быковать.
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19.11.2022 23:48 Відповісти
харе слюні язиком взбалтувати - дайте вже ті срані ракети на 500!
результат застосування побачите самі.
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19.11.2022 23:50 Відповісти
....діло до того йде що й на 50 не дадуть.
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20.11.2022 01:20 Відповісти
та лано, тими на 50, яких не дадуть - майже вся луганщіна і Харків і Херсон наші...
а за те, що не надають шось сильніше і чому? - не розумію.....
трампони прийдуть? - війна програна - тих Україна не їбе.
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20.11.2022 01:29 Відповісти
Це ким війна програна? Українцями, які мільйонами відстоюють свою землю на фронті і в тилу? Американцями, які вклалися за здобуття волі українцям? ООН, яка була утворена за сприяння України і крайні рішення Генеральних Асамблей підтвержують знаходження РФ десь на периферії, якби їй не бажалось себе вважати "імперією"?
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20.11.2022 02:09 Відповісти
без істерік.. от дуже прошу...
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20.11.2022 02:14 Відповісти
Дурне діло не хитре: запустити халявні далекобійні ракети які запросто зіб'є ПРО рашистів. А далі що? Знову нескіненно клянчити?
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20.11.2022 01:42 Відповісти
а далі - дурня-****-по-роялі не пробовали не вибирати і свої ракети мати?
але за це подумаєте потім,
а зараз так - з рукою протягнутою - "Надайте!"
і мають надати.
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20.11.2022 01:50 Відповісти
Ну так ти ж у своїх коментаріях з прогнятою рукою і мандруєш. Ще й на чисто російській мові (матом) розмовляєш.
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20.11.2022 02:23 Відповісти
ти ідіот?
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20.11.2022 02:25 Відповісти
"коментарях" мо так, ванійок?
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20.11.2022 02:30 Відповісти
Рідний говір на російській матірній мова вже завершився? Та не соромся, дай собі обхекатися своєю рідною росіянською матерщиною.
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20.11.2022 17:29 Відповісти
MORE WEAPONS!!! MORE MORE MORE!!!
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19.11.2022 23:56 Відповісти
Зачем пустили свинособаку за стол цивилизации?
Зачем стали покупать у свинособак нефть и газ?
На вырученные доллары свинособака вооружилась и устроила всему цивилизованному миру кризис и даже создает антицивилизационную ось зла, куда собрала все диктаторские режимы планеты.
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19.11.2022 23:59 Відповісти
ЗЄлі давно казали щоб звільнив Єрмака бо не дадуть нормальної зброї. Він обрав Єрмака. Новітню зброю нам ніхто не дасть бо джавеліни трофейні вже попали до Ірану.
США не хоче щоб якийсь Єрмак-Буданов здав москалям маршрути переданого по ленд-лізу Ріпера, і той був збитий і опинився потім теж в Ірані
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20.11.2022 01:01 Відповісти
У цьому зв'язку він нагадав слова президента Байдена, що "Україна ніколи не стане перемогою для Росії".
"Вільний народ ніколи не погодиться замінити відкритий порядок, заснований на правилах і правах, на порядок, продиктований силою і страхом. І тому Україна важлива, тому правила важливі, суверенітет і свобода важливі".
Амінь.
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20.11.2022 01:29 Відповісти
 
 