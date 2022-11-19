Російське вторгнення в Україну - найбільша криза у сфері безпеки для США після Другої світової війни, - Остін

Українці у розв’язаній Росією жорстокій війні захищають європейську безпеку, цивілізовані цінності та верховенство права, і саме тому підтримка України важлива для всього світу.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на Міжнародному форумі з питань безпеки у Галіфаксі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наша підтримка оборонних можливостей України є інвестицією в нашу власну безпеку і процвітання", - наголосив глава Пентагону.

Він нагадав, що Росія обрала війну та агресію, однак Україна дає відсіч та обороняється, а цивілізований світ згуртувався для того, щоби допомогти їй. Міністр оборони США підкреслив, що "автократи не можуть перекроювати кордони силовим шляхом", а імперські амбіції не можуть переважати над суверенними правами інших країн-членів ООН.

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У цьому зв’язку Остін назвав щонайменше чотири причини, чому підтримка України має значення для всіх країн цивілізованого світу.

"По-перше, путінська війна є прямою загрозою для європейської безпеки", - наголосив він.

По-друге, за його словами, "російська агресія є чітким викликом для наших союзників по НАТО". Глава Пентагону наголосив також, що свідома жорстокість Росії – "це наступ на наші спільні цінності та на верховенство права". А по-четверте, за його словами, "вторгнення Росії підриває правила, засновані на міжнародному порядку, який гарантує нам усім безпеку".

Глава Міноборони США наголосив, що російське вторгнення в Україну спричинило найбільшу кризу у сфері безпеки для Америки після Другої світової війни. Крім того, Росія створила значні виклики у військовій, економічній та гуманітарній сферах для Європи.

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Міністр оборони США згадав, що європейські союзники й партнери посилили власну оборону та почали допомагати Україні зброєю, боєприпасами, тренуванням військових, зауважив Остін. За його словами, саме тому Сполучені Штати розгорнули в європейських країнах НАТО ще близько 20 тисяч військових, збільшивши їх загальну кількість до понад 100 тисяч.

У цьому контексті глава Пентагону навів слова одного з мільйонів українців, які потерпають від постійного відключення електроенергії й теплопостачання: "Якою б важкою не була зима, це краще, ніж опинитися під тиранією".

"Це - дух України. Це - дух битви під Києвом, дух, який повернув острів Зміїний та визволив Херсон і Харків", - наголосив Остін.

Він додав, що цей дух демонструє силу вільного народу, який бореться за своє життя і країну.

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Міністр оборони США зауважив, що Росія мала багато потужної зброї, однак це не допомогло їй здобути перевагу в жорстокій кампанії завоювання. У цьому зв’язку він нагадав слова президента Байдена, що "Україна ніколи не стане перемогою для Росії".

Водночас глава Пентагону висловив переконання, що підтримка сил свободи в Україні зберігатиметься.

"Вільний народ ніколи не погодиться замінити відкритий порядок, заснований на правилах і правах, на порядок, продиктований силою і страхом. І тому Україна важлива, тому правила важливі, суверенітет і свобода важливі", - наголосив міністр оборони США.