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Новини
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В Україні за воєнні злочини засудили вже 12 російських військових, - генпрокурор Костін

костін

За скоєння воєнних злочинів в Україні вже засуджені 12 російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав Генеральний прокурор України Андрій Костін в ефірі телемарафону.

"Обвинувальні акти до суду, тобто там де закінчене вже досудове розслідування, направлені стосовно 60 осіб і вже маємо 12 засуджених російських злочинців, які винні у скоєнні воєнних злочинів", - підкреслив Костін.

Костін зазначив, що більшість засуджених перебувають в Україні.

Він також розповів, що загалом про підозру у скоєнні воєнних злочинів повідомлено 216 особам, з них 17 - військовополонені, решті повідомлено заочно.

Серед злочинів у яких підозрюються російські військові - напади на населені пункти, жорстоке поводження з цивільними (повідомлено 73 особам), умисні убивства цивільних (повідомлено 35 особам), сексуальне насильство (повідомлено шести особам, з них одному повідомлено про підозру у вбивстві).

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Автор: 

насилля (297) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+9
у ЗСУ более справедливый суд над свиноцабаками...!
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19.11.2022 23:54 Відповісти
+8
из тысяч пленных 12 приговоров? тысячи азовцев за неделю в параше приговорили!100 000 зп судьи в Украине. заставьте их работать!
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20.11.2022 00:25 Відповісти
+7
Він це серйозно? Тисячі потрапили в полон, а військовими злочинцями визнані лише 12. Це означає, що ефективність його роботи майже нульова
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20.11.2022 00:25 Відповісти
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Каждая кацапская скотина которая перешла границу уже преступник не считая тех тварей которые их тут ждали.
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19.11.2022 23:52 Відповісти
Пане Котст1н, а коли ви наших гнид почнете ворушити?
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20.11.2022 12:17 Відповісти
Тисячі закатованих і 12 засуджених. Дуже, дуже результативно за ці то гроші
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19.11.2022 23:54 Відповісти
у ЗСУ более справедливый суд над свиноцабаками...!
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19.11.2022 23:54 Відповісти
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19.11.2022 23:59 Відповісти
Кули руцкий сраный мир.
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20.11.2022 00:19 Відповісти
За такого темпа треба ще років 500.
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20.11.2022 00:05 Відповісти
Та ви працюєте не покладаючи рук з хабарів.
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20.11.2022 00:05 Відповісти
Він це серйозно? Тисячі потрапили в полон, а військовими злочинцями визнані лише 12. Це означає, що ефективність його роботи майже нульова
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20.11.2022 00:25 Відповісти
из тысяч пленных 12 приговоров? тысячи азовцев за неделю в параше приговорили!100 000 зп судьи в Украине. заставьте их работать!
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20.11.2022 00:25 Відповісти
ну нам не варто на парашу рівнятися, вони там хоч міліони за пару хвилин засудять до страти.
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20.11.2022 01:47 Відповісти
Азовців в полоні було близько 800
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20.11.2022 08:35 Відповісти
Огогого, аж 12? **** Флеш курить! Аж ***** 12 за 9 місяців... це точно наші правоохоронці, чи ще какаяразніци?
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20.11.2022 01:39 Відповісти
а це не так просто, вони ж самі про себе не розкажуть, що вони вбивці і гвалтівники, в полоні-то вони всі пухнасті бідасєчки-потеряшечки. А треба засудити з витриманням всіх норм і стандартів, щоб жодна зл..ча курва-інтернешнл і не поворохнулася! І накше псові під хвіст ціла праця.
І чому пан незадоволений. Де 12? коли їх вже 84 000 покарано.
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20.11.2022 01:50 Відповісти
Там було ще з ЛДНР (вони не рахуються росіськими солдатами)
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20.11.2022 08:37 Відповісти
Після обміну полоненних всі українці що були в полоні в Московіі засудженни, вся росіяни що були в полоні у нас незасудженни. Ми не можемо скористатися переслідуванням Интерпола. А Росія може це зробити, і вона завжди так робе. А Костін це ставленик зради на посту Генпрокурора.
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20.11.2022 07:41 Відповісти
Потужно....десятки тисяч задокументовано злочинів і 12 засуджених.... Кожен росіянин , який прийшов зі зброєю на нашу землю - це вже злочинець!
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20.11.2022 08:27 Відповісти
Издеваются. А зарплаты заоблачные...
Воистину, суд - дело Божье
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20.11.2022 09:07 Відповісти
 
 