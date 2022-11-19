В Україні за воєнні злочини засудили вже 12 російських військових, - генпрокурор Костін
За скоєння воєнних злочинів в Україні вже засуджені 12 російських військових.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав Генеральний прокурор України Андрій Костін в ефірі телемарафону.
"Обвинувальні акти до суду, тобто там де закінчене вже досудове розслідування, направлені стосовно 60 осіб і вже маємо 12 засуджених російських злочинців, які винні у скоєнні воєнних злочинів", - підкреслив Костін.
Костін зазначив, що більшість засуджених перебувають в Україні.
Він також розповів, що загалом про підозру у скоєнні воєнних злочинів повідомлено 216 особам, з них 17 - військовополонені, решті повідомлено заочно.
Серед злочинів у яких підозрюються російські військові - напади на населені пункти, жорстоке поводження з цивільними (повідомлено 73 особам), умисні убивства цивільних (повідомлено 35 особам), сексуальне насильство (повідомлено шести особам, з них одному повідомлено про підозру у вбивстві).
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І чому пан незадоволений. Де 12? коли їх вже 84 000 покарано.
Воистину, суд - дело Божье