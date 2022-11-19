Україна має перемогти, це наша місія, і крапка, - голова Генштабу Війська Польського Анджейчак
Україна має перемогти у війні, яку розв’язала проти неї Росія, а досягнення цієї мети – місія західних країн.
Про це заявив начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Раймунд Анджейчак під час форуму міжнародної безпеки, організованого в Канаді, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Україна має перемогти, це наша місія, і крапка", – заявив Анджейчак.
Коли його запитали про дилему вибору пріоритетів між зміною клімату та безпекою, він вказав на взаємозалежність зміни клімату в Африці та збільшення припливу іммігрантів до Європи.
У цьому контексті Анджейчак наголосив на важливості досвіду, отриманого в результаті війни в Україні – наприклад, здатності швидко створювати інфраструктуру для обслуговування біженців, використовуючи Польщу як логістичний вузол.
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А вообще-то они пришли из тех стран, где убивают за кувшин воды и булку хлеба. Чтобы выжить. А в том польском доме, где я сейчас живу все лето стригли и поливали газоны. А сколько помидор и лука можно было бы вырастить... Но жителям некогда - каждое утро в офис, на работу и так до вечера. А вечером сил хватает только на выпить пива. Ах да, еще нужно заехать в фитнесс-клаб и пропотеть во время бега в никуда перед душем.
И получается - "I do not understand!"
А вы могли бы не посмеиваться с людей, которые вас приняли. Пишу этот как человек, который волонтёрил пару дней на Центральном вокзале в Варшаве и в Теско в Перемышле.
Наблюдаю за расточительством жизни. А ведь где-то совсем не так! Где-то дети умирают от голода и обезвоживания. Где-то собирают насекомых. А где-то пьют вино, ценой в годовой доход пенсионера. И это мне напоминает роскошные орхидеи, выросшие в застекленной оранжерее, посреди заснеженных морозных просторов. И все может измениться от одного брошенного камня или от аварии в системе отопления. Мы живем в очень жестоком мире, а цивилизационная капсула очень тонка. Вспомним завещание Стива Джобса. Vanitas vanitatum et omnia vanitas.
В Японии очень высокий уровень жизни и технологий?
По данным Сирийской обсерватории по правам человека, удары были направлены против проиранских группировок в сирийских провинциях Хомс и Хама, нанесены удары по объектам хранения вооружения и боеприпасов, а также по сирийской батарее ПВО в провинции Латакия.
Израиль не подтвердил и не опроверг эти сообщения
У мене пальто є - чиста вовна, воно з 1986-го року і все ще тепле і файно виглядає, а коли воно все ж таки піде на смітник - птахи рознесуть його на гнізда, а гудзики я ще десь використаю.
Тепер хімія побутова: вбільшості випадків можна содою справитися, якщо регулярно а не раз на рік . Але ж ні - будемо лити до унітазу отруту, яка отруйна якщо її вдихнути, якщо нею ********, а для екології це типу ніц?
Маскувачи запаху в автівці, з Китаю, дрібними літерками написано з-заду упакування що це отрута. А ми їздимо в автівці скільки днів на рік ми в ній знаходимося, возимо в ній своїх дітей, вагітних жінок? Уявляєте яка це масса лайна, це ж все на цілий Світ сотнями тисяч тон продукується. А як це утилізується?
Ковбасу копчену в машині вже краще повісти.
Великі корпорації мають свої апетити уміряти і перестати годувати Землю труткою заради надприбутків.
Ми не маємо відмовлятися від всього, ми маємо відмовитися від того, від чого відмовитися не критично, не вживати зайве і не потрібне і не виробляте зайве і не потрібне.
В 1922 году уже была подобная ситуация. Но тогда харьковский кернес победил киевского кравчука.