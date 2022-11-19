Україна має перемогти, це наша місія, і крапка, - голова Генштабу Війська Польського Анджейчак

Україна має перемогти у війні, яку розв’язала проти неї Росія, а досягнення цієї мети – місія західних країн.

Про це заявив начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Раймунд Анджейчак під час форуму міжнародної безпеки, організованого в Канаді, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Україна має перемогти, це наша місія, і крапка", – заявив Анджейчак.

Коли його запитали про дилему вибору пріоритетів між зміною клімату та безпекою, він вказав на взаємозалежність зміни клімату в Африці та збільшення припливу іммігрантів до Європи.

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У цьому контексті Анджейчак наголосив на важливості досвіду, отриманого в результаті війни в Україні – наприклад, здатності швидко створювати інфраструктуру для обслуговування біженців, використовуючи Польщу як логістичний вузол.