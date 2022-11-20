УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9314 відвідувачів онлайн
Новини
3 877 19

Через нові снігопади і зниження температури просимо водіїв у Києві утриматися від поїздок, - Київавтодор

киев,снегопад

Через очікуване похолодання у Києві (-6 градусів морозу) міська влада закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок власними автомобілями у неділю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Київавтодора. 

"Після снігопаду у столиці очікується різке похолодання: за кілька годин температура з +1°C опуститься до -6°С. Наразі у столиці працює 268 одиниць техніки "Київавтодору". Нові снігопади синоптики прогнозують на неділю. Просимо водіїв утриматися від поїздок на власних авто під час опадів", - йдеться в повідомленні.

За прогнозами Укргідрометцентру, температура повітря у Києві цієї ночі 6-8° морозу, завтра вдень 2-4° морозу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" вдалося збалансувати енергосистему: у Києві повертаються до відключень електроенергії за графіками

Автор: 

Київ (19663) Київавтодор (277) снігопад (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Я думаю, автодор не мав на увазі людей, яким треба виїзжати, бо бізнес. Автодор говорив про тих, хто на "нє_насасала_а_падарілі" в салончик краси пхається, і через 5 хвилин сідає пузом на своїй мікрі в сугроб, перекриваючи виїзд або одразу дві полоси. Як нема нічого термінового, можна й дома посидіти, щоб не ризикувати зайвий раз, ось про то був меседж автодора...
показати весь коментар
20.11.2022 09:23 Відповісти
+2
Добре , не поїдемо
показати весь коментар
20.11.2022 01:32 Відповісти
+2
А хто випустить за кордон ?

ДТЕК
показати весь коментар
20.11.2022 02:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре , не поїдемо
показати весь коментар
20.11.2022 01:32 Відповісти
а краще виїхати з України
показати весь коментар
20.11.2022 01:41 Відповісти
А хто випустить за кордон ? хiба що жiнкам, дiтям та лiтнiм
показати весь коментар
20.11.2022 02:03 Відповісти
А хто випустить за кордон ?

ДТЕК
показати весь коментар
20.11.2022 02:05 Відповісти
Буває...
показати весь коментар
20.11.2022 03:09 Відповісти
Та просто топ манагери дтеку не в курсі що в нас кордон закритий. Бо для них він не закритий
показати весь коментар
20.11.2022 08:48 Відповісти
ха-ха, передком думаєш. Шановний, тобі лікуватись треба )))
показати весь коментар
28.11.2022 20:50 Відповісти
Шо, збій у гугл транслейта, курво ольгінське?
Лайну слова не давали, сиди на пляшці і не відсвічуй, свіженьке чмо, ЗСУ вже недалеко, скоро відгрібеш свого і передком, і задком, і ротком.
показати весь коментар
28.11.2022 21:00 Відповісти
Кацапы уже знают, шо нефиг шастать.
показати весь коментар
20.11.2022 02:03 Відповісти
Для того, чтобы снег не выпадал, его надо убирать.
(В. Кличко)
показати весь коментар
20.11.2022 03:54 Відповісти
У автодора є така функція спамити водіїв? Тупі ********, займайтеся своєю справою
показати весь коментар
20.11.2022 06:38 Відповісти
То просто у водіїв є така функція, всіх бісити.
Така величезна проблєма 1 день не шастать?
показати весь коментар
20.11.2022 08:49 Відповісти
Бляха муха дрозофіла... Я ж не прочитав дуже мілким.. А вони цим користуютїся... Падлюки...
показати весь коментар
20.11.2022 09:06 Відповісти
Субару. Хто знає, той зрозуміє. Два Форестери. Один 2,5 турбо , інший 2,0 просто
показати весь коментар
20.11.2022 09:14 Відповісти
***, я реально сиджу вдома. Як треба - накуй клієнта шлю
показати весь коментар
20.11.2022 09:18 Відповісти
Я думаю, автодор не мав на увазі людей, яким треба виїзжати, бо бізнес. Автодор говорив про тих, хто на "нє_насасала_а_падарілі" в салончик краси пхається, і через 5 хвилин сідає пузом на своїй мікрі в сугроб, перекриваючи виїзд або одразу дві полоси. Як нема нічого термінового, можна й дома посидіти, щоб не ризикувати зайвий раз, ось про то був меседж автодора...
показати весь коментар
20.11.2022 09:23 Відповісти
Мені треба їхати. Я читаю *********** і не їду.
показати весь коментар
20.11.2022 16:10 Відповісти
Які мінус шість у понеділок?

показати весь коментар
20.11.2022 09:42 Відповісти
 
 