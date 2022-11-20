Через нові снігопади і зниження температури просимо водіїв у Києві утриматися від поїздок, - Київавтодор
Через очікуване похолодання у Києві (-6 градусів морозу) міська влада закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок власними автомобілями у неділю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Київавтодора.
"Після снігопаду у столиці очікується різке похолодання: за кілька годин температура з +1°C опуститься до -6°С. Наразі у столиці працює 268 одиниць техніки "Київавтодору". Нові снігопади синоптики прогнозують на неділю. Просимо водіїв утриматися від поїздок на власних авто під час опадів", - йдеться в повідомленні.
За прогнозами Укргідрометцентру, температура повітря у Києві цієї ночі 6-8° морозу, завтра вдень 2-4° морозу.
Топ коментарі
+3 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар20.11.2022 09:23 Відповісти Посилання
+2 Amber
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+2 Zart Arn
показати весь коментар20.11.2022 02:05 Відповісти Посилання
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ДТЕК
Лайну слова не давали, сиди на пляшці і не відсвічуй, свіженьке чмо, ЗСУ вже недалеко, скоро відгрібеш свого і передком, і задком, і ротком.
(В. Кличко)
Така величезна проблєма 1 день не шастать?