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Саміт COP27 створює фонд відшкодування збитків через кліматичні зміни для "вразливих країн", - CNN

cop27,клімат,саміт

Делегати саміту ООН з питань клімату COP27 погодили положення про створення фонду з питань відшкодування збитків через кліматичні зміни для "вразливих країн". блок країн G7 погодився направити кошти фонду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на джерела.

За словами учасників переговорів, у суботу сторони досягли попередньої домовленості про створення фонду "втрат і збитків" для країн, особливо вразливих до кліматичних катастроф.

Це одне із положень угоди, проте весь проєкт угоди ще обговорюється.

Зазначається, що США також працюють над підписанням угоди про створення фонду для компенсації кліматичних збитків, підтвердила CNN Уїтні Сміт, прессекретарка американського посланника з питань клімату Джона Керрі.

Крім того, видання з посиланням на джерело повідомляє, що "блок країн G77 погодився направити кошти фонду на допомогу вразливим країнам, що може прокласти шлях до угоди з питань втрат і збитків".

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Автор: 

клімат (180) ООН (3378) допомога (8448) саміт (790)


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Україна вразлива країна?
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20.11.2022 07:24 Відповісти
Так. Була стаття про глобальне потепління у світі і саме на території України тепліший швидше за інші географічні регіони.
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20.11.2022 07:38 Відповісти
Була колись приказка: "В Мінесоті так холодно що навіть демократи тримають руки у власних кишенях." Але глобальне потепління кліматичні зміни і тут підгадили...
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20.11.2022 07:59 Відповісти
Огромное количество вредных веществ, выбрасывается ,каждый дней в Украине, из-за Войны , и никого это не волнует . Почему зелёные молчат , почему не заставляют ***** вывести войска и прекратить войну . Всё делают вид ,что все нормально, а ведь вредных веществ ,выбрасывается на порядки больше чем от Производства , но никто этого не хочет замечать , где эта ******** Гретта (Тумблер )
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20.11.2022 09:19 Відповісти
 
 