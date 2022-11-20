На визволених територіях півдня України ведуться роботи із забезпечення мешканців паливом та створення пунктів обігріву

На визволених територіях Херсонської та Миколаївської областей для підготовки до зими ведуться роботи із забезпечення мешканців паливом та створення пунктів обігріву, оскільки не можна швидко відновити знищену російськими окупантами інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на віцепрем'єр-міністерку, міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук на брифінгу в Миколаєві.

Чиновниця зазначає, що наразі питання завезення до регіонів генераторів, деревини та інших матеріалів для використання як палива та пального, створення пунктів обігріву є пріоритетними.

Так, у Миколаївську область вже прибули вагони з дровами, і місцеві жителі зможуть їх отримати через день-другий, розповіла Верещук.

Також зараз триває пошук генераторів та палива до них, щоб забезпечити лікарні, соціальну інфраструктуру, ті ж пункти обігріву ("Пункти Незламності"), які мають бути створені у всіх населених пунктах, щоб жителі могли туди прийти, якщо немає електрики, обігріву, зв'язку.

"У мене як у міністра є також інші пріоритети - це вразливі категорії населення, це наші маломобільні, люди з інвалідністю, літні, жінки з дітками. У нас є програма ЮНІСЕФ, яка допомагає забезпечити зимовим одягом та взуттям усіх дітей на прифронтових територіях, особливо малозабезпечених, щоби пережили нормально зиму", - сказала міністерка.

Верещук додала, що міжнародні партнери повинні дуже швидко реагувати на запити керівництва обласних військових адміністрацій, які координують роботу між центральним урядом та місцевими громадами.

"Моє завдання - скоординувати цю роботу, оскільки ми не маємо часу на помилки", - наголосила чиновник.

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