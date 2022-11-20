УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9089 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
797 3

На визволених територіях півдня України ведуться роботи із забезпечення мешканців паливом та створення пунктів обігріву

херсон,обігрів

На визволених територіях Херсонської та Миколаївської областей для підготовки до зими ведуться роботи із забезпечення мешканців паливом та створення пунктів обігріву, оскільки не можна швидко відновити знищену російськими окупантами інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на віцепрем'єр-міністерку, міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук на брифінгу в Миколаєві.

Чиновниця зазначає, що наразі питання завезення до регіонів генераторів, деревини та інших матеріалів для використання як палива та пального, створення пунктів обігріву є пріоритетними.

Так, у Миколаївську область вже прибули вагони з дровами, і місцеві жителі зможуть їх отримати через день-другий, розповіла Верещук.

Також зараз триває пошук генераторів та палива до них, щоб забезпечити лікарні, соціальну інфраструктуру, ті ж пункти обігріву ("Пункти Незламності"), які мають бути створені у всіх населених пунктах, щоб жителі могли туди прийти, якщо немає електрики, обігріву, зв'язку.

"У мене як у міністра є також інші пріоритети - це вразливі категорії населення, це наші маломобільні, люди з інвалідністю, літні, жінки з дітками. У нас є програма ЮНІСЕФ, яка допомагає забезпечити зимовим одягом та взуттям усіх дітей на прифронтових територіях, особливо малозабезпечених, щоби пережили нормально зиму", - сказала міністерка.

Верещук додала, що міжнародні партнери повинні дуже швидко реагувати на запити керівництва обласних військових адміністрацій, які координують роботу між центральним урядом та місцевими громадами.

"Моє завдання - скоординувати цю роботу, оскільки ми не маємо часу на помилки", - наголосила чиновник.

Також дивіться: Пункти Незламності облаштовують у Херсоні. Там можна буде зігрітися. ФОТОрепортаж

Автор: 

зима (150) Миколаївська область (2297) Верещук Ірина (685) Херсонська область (5880)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
небось сама верещучка з бензопилою забезпечує
показати весь коментар
20.11.2022 07:32 Відповісти
Кацапи знищили Мотор-Січ випустивши по заводу 5 ракет.
показати весь коментар
20.11.2022 07:36 Відповісти
Таки здавати території без бою льохше ніж потім їх відвойовувати. Доведено Зелею.
показати весь коментар
20.11.2022 07:41 Відповісти
 
 