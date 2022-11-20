Окупанти можуть здійснити спроби проникнення ДРГ з території Росії та Білорусі, - Генштаб
На кордоні з Росією та Білоруссю загарбники готують провокації та проникнення диверсійно-розвідувальних груп.
Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує свої підрозділи.
Не виключається, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні, а також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника з території Російської Федерації та Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.
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