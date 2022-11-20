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Унаслідок війни в Україні загинуло щонайменше 8311 цивільних осіб, серед них 437 дітей, - генпрокурор Костін

нацполіція,жертви

Офіс генпрокурора зафіксував загибель внаслідок повномасштабної війни в Україні 8311 цивільних осіб. Серед них 437 дітей.

Крім того, ще понад 11 тисяч цивільних дістали поранень, розповів генпрокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На сьогодні зафіксовано більш як 45 тисяч воєнних злочинів і більш як 19 тисяч злочинів проти основ нацбезпеки. За даними Офісу генпрокурора, зафіксовано загибель 8311 цивільних осіб, в тому числі 437 дітей. Поранені понад 11 тисяч цивільних. Але ми розуміємо, що реальна цифра набагато більша, до деяких окупованих територій ми ще не маємо доступу", - зазначив він.

Також читайте: В Україні за воєнні злочини засудили вже 12 російських військових, - генпрокурор Костін

Автор: 

жертви (1817) Костін Андрій (267) Офіс Генпрокурора (3280) Генпрокурор (33)


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Топ коментарі
+4
Марік і Херсон - це 100% пройоб Zeкоманди. Точніше злочинна бездіяльність чинної влади коли не готувалися до війни + спланована здача ключових посад рашистким колаборантам. В обох випадках, перший хто має отримати строк - це той прікольний чувачок, який розповідав про шашлички і особисто призначав баканова, кулінича, наумова тощо на важливі посади.
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20.11.2022 09:11 Відповісти
+2
Ці гниди сміються над "мудрим нарідом"...
В одному Маріуполі офіційно підтверджених давно було 80 тис

А ці гниди "засудили" 12 кацапів і розповідають про 8 тис
Зе-гниди обрані "мудрим нарідом".
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20.11.2022 08:25 Відповісти
+1
Асфальтом вбивати?! Чи ти думаєш, що коли хаймарсами ******* по білгороду і там буде 100+ трупів, то нам західні партнери продовжуватимуть давати зброю?! Такого не буде. Один кричущий злочин проти цивільних і Україна залишиться сам на сам з рашистами - це і є план куйла на найближчий час.
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20.11.2022 09:05 Відповісти
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Ці гниди сміються над "мудрим нарідом"...
В одному Маріуполі офіційно підтверджених давно було 80 тис

А ці гниди "засудили" 12 кацапів і розповідають про 8 тис
Зе-гниди обрані "мудрим нарідом".
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20.11.2022 08:25 Відповісти
Марік і Херсон - це 100% пройоб Zeкоманди. Точніше злочинна бездіяльність чинної влади коли не готувалися до війни + спланована здача ключових посад рашистким колаборантам. В обох випадках, перший хто має отримати строк - це той прікольний чувачок, який розповідав про шашлички і особисто призначав баканова, кулінича, наумова тощо на важливі посади.
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20.11.2022 09:11 Відповісти
Злочинна,але діяльність.
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20.11.2022 12:10 Відповісти
Походу сам Дерьмак считал...
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20.11.2022 12:50 Відповісти
Мариуполь не в счёт?
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20.11.2022 08:33 Відповісти
Підтверджені... Марік окупований, там да... Піпєц
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20.11.2022 09:00 Відповісти
Для України необхідно вбивати цивільних кацапів утричі (як мінімум) більше, ніж вони вбивають українців, враховуючи співвідношення населення рашки та України 3:1.
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20.11.2022 08:48 Відповісти
Асфальтом вбивати?! Чи ти думаєш, що коли хаймарсами ******* по білгороду і там буде 100+ трупів, то нам західні партнери продовжуватимуть давати зброю?! Такого не буде. Один кричущий злочин проти цивільних і Україна залишиться сам на сам з рашистами - це і є план куйла на найближчий час.
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20.11.2022 09:05 Відповісти
Взагалі ти не розумієш як працює західне суспільство і живеш по принципу ******** совка. До речі, шульц і макрон роздуплилися одразу після того як побачили на власні очі Бучу і Ірпень. І тепер подумай як вони роздупляться в іншу сторону коли побачуть по тєліку, як їхні марс2 та цезар рівняють із землею спальний район Білгорода, який до війни в Україні немає ніякого відношення.
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20.11.2022 09:17 Відповісти
ти напевно з тих, які у 2014 році кричали "не провокуйте. ато путін нападе!!" ось так і Крим та Донбас опинилися у рашки в кишені.
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20.11.2022 09:10 Відповісти
Ти певно з тих, хто в 2014-му воював на мамкиному дівані перед телевізором раз пишеш таку хєрню.
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20.11.2022 09:12 Відповісти
і взагалі ЗАХОДУ ПЛЮВАТИ НА ЦІВИЛЬНИХ РУЗЬКЕ. ВОНИ ЗАЦІКАВЛЕНІ В ЗНИЩЕНІ РАШКИ
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20.11.2022 09:13 Відповісти
А ти мабуть готов повірити, що якись цивільні рузькі комусь потрібні на заході.
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20.11.2022 09:16 Відповісти
Нещодавно дивився на Прямому Ігоря Лапіна ,депутата прошлого созиву та капітана українського спецназу - так він сказав наступне - Оприлюднювати втрати під час війни заборонено, але коли б/д закінчаться, то всі будуть дуже вражені нашими втратами.
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20.11.2022 09:20 Відповісти
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20.11.2022 11:15 Відповісти
Очень условная цифра. Не скоро узнаем. Здесь не учтены без вести пропавшие. Но не доказаные. Когда начнут таких искать, тогда и выяснится. А начинают по заявке родственников. Долгая процедура.
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20.11.2022 13:09 Відповісти
 
 