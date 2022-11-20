Унаслідок війни в Україні загинуло щонайменше 8311 цивільних осіб, серед них 437 дітей, - генпрокурор Костін

Офіс генпрокурора зафіксував загибель внаслідок повномасштабної війни в Україні 8311 цивільних осіб. Серед них 437 дітей.

Крім того, ще понад 11 тисяч цивільних дістали поранень, розповів генпрокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На сьогодні зафіксовано більш як 45 тисяч воєнних злочинів і більш як 19 тисяч злочинів проти основ нацбезпеки. За даними Офісу генпрокурора, зафіксовано загибель 8311 цивільних осіб, в тому числі 437 дітей. Поранені понад 11 тисяч цивільних. Але ми розуміємо, що реальна цифра набагато більша, до деяких окупованих територій ми ще не маємо доступу", - зазначив він.

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