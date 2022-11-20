За минулу добу російські військові поранили двох мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Окупаційні війська РФ за минулу добу поранили двох цивільних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 19 листопада росіяни поранили 2 цивільних на Донеччині: Бахмуті та Вугледарі", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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