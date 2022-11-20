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За минулу добу російські військові поранили двох мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Окупаційні війська РФ за минулу добу  поранили двох цивільних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 19 листопада росіяни поранили 2 цивільних на Донеччині: Бахмуті та Вугледарі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок війни в Україні загинуло 8311 цивільних осіб, серед них 437 дітей, - генпрокурор Костін

За минулу добу російські військові поранили двох мирних жителів Донеччини, - ОВА 01

Автор: 

Донецька область (8812) Кириленко Павло (910)


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