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Росіяни упродовж минулої доби обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 12 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

обстріл,запорізька

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 12 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Залізничне, Гуляйполе, Оріхів, Преображенка, Дорожнянка, Червоне, Мала Токмачка, Щербаки, Новоданилівка, Чарівне, Степногірськ, Степове. Надійшло 30 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 65 осіб, з них 18 - діти.

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обстріл (29195) Запорізька область (3735)


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Вже давно пора обстреливать такую же инфраструктуру на территории РФ. Только так можно сократить эти фашистские обстрелы.
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20.11.2022 09:21 Відповісти
 
 