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Новини Війна
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Окупанти обурені переміщенням із Херсону на Луганщину, ворог спробував атакувати Білогорівку, - ОВА

луганщина,окупанти

Російські бойовики обурені переміщенням з Херсону на Луганщину, окупанти збільшили кількість блокпостів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Луганської ОВА.

Як зазначається, противник вкотре спробував атакувати Білогорівку. Втім, 19 листопада, як і практично щодня за останні місяці, українські військові зупинили ці наміри росіян.

Ворог постійно поповнює свій особовий склад. Так, збільшення кількості окупаційних підрозділів спостерігають у Луганську.

"Також у населених пунктах Красне, що поблизу Сорокиного, та Сімейкине у Молодогвардійській громаді противник розміщує особовий склад у залишених помешканнях та примусово виселяє цивільне населення з домівок в інші населені пункти. Мобілізовані особи, яких окупанти перекидають із Херсонщини на Луганщину, дуже обурені перспективами реалізації зазначених планів свого командування", - йдеться у повідомленні.

Для посилення контролю над ситуацією на території Луганщини росіяни встановлюють додаткові блокпости, аби виявити та затримати дезертирів.

Упродовж минулої доби росіяни на Куп’янському та Лиманському напрямках намагалися тримати оборону на захоплених рубежах.

За даними ОВА, ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано, зокрема, в районах Новоселівського, Стельмахівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Площанки і Невського.

Читайте: ЗСУ відбили атаки ворога в районах 7 населених пунктів на Луганщині й Донеччині, - Генштаб

19 листопада наші захисники збили БпЛА типу "Орлан-10" та уразили пункт управління і склад боєприпасів противника.

Автор: 

армія рф (17833) обстріл (29195) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892) Херсонська область (5880)


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Топ коментарі
+13
Обурені, та невже? То нехай ідуть валять свого фюрера, може хоч так виживуть. А то на Донбасі доведеться здохнути, без варіантів
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20.11.2022 08:51 Відповісти
+12
Під Бахмутом від цих прозрілих хер відіб"єшся .
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20.11.2022 08:57 Відповісти
+11
ЗСУ повинні починати війну на території росії. Просто заходити у рашку та вірізати кацапів.
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20.11.2022 08:55 Відповісти
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А мобикам не все равно где подыхать,они же приветствовали освобождения народа Бамбаса.
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20.11.2022 08:48 Відповісти
Обурені, та невже? То нехай ідуть валять свого фюрера, може хоч так виживуть. А то на Донбасі доведеться здохнути, без варіантів
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20.11.2022 08:51 Відповісти
обурені вони - нехай пожаліються в лігу націй...
це переміщення до аду!
і кожний орк це буде лада.
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20.11.2022 08:54 Відповісти
Не варіант щодо лади. Їхні запчастини по посадках розкидані, а командування збирати не хоче щоб статистику не псувати.
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20.11.2022 09:02 Відповісти
Статистику з видачi "Лад", чи статистику прикарманених зарплат чмобiкiв ?
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20.11.2022 09:21 Відповісти
да да не выходит у ***** заключить сделку....
мы вас будем убивать
а вы берете обязательства в нас не стрелять и не сопротивляться...
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20.11.2022 09:23 Відповісти
Попробовал применить метод круть-верть, верть-круть к статистике со сделкой, у меня ничего не получилось...
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20.11.2022 09:37 Відповісти
ЗСУ повинні починати війну на території росії. Просто заходити у рашку та вірізати кацапів.
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20.11.2022 08:55 Відповісти
Уже... Интересно, в членинградской обл. ущух пожар на газомагистрали? Про запоребрик, в зонi досяжностi нашей арти я молчу, бо кацапы задрали своим хныканьем, мол, украинцы зобiжають.
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20.11.2022 09:26 Відповісти
ЗСУ працюють на відстані пострілу. А ось ти якщо хочеш, бери ножа та вперед.
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20.11.2022 09:48 Відповісти
Дякую, що підказав .. на відстані пострілу
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20.11.2022 09:53 Відповісти
Під Бахмутом від цих прозрілих хер відіб"єшся .
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20.11.2022 08:57 Відповісти
Чмобіки обурені, бо на Херсонщині було душевно і по-домашньому, а на Луганщині доведеться здохнути)
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20.11.2022 09:02 Відповісти
"мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус"
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20.11.2022 09:10 Відповісти
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20.11.2022 12:54 Відповісти
Нехай поскаржаться в ЛГБТ, або спортлото
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20.11.2022 09:22 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.11.2022 10:25 Відповісти
.... Зомби стон, плывет, плывет над Россией, пробуждается мокшанский улус......
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20.11.2022 16:26 Відповісти
 
 