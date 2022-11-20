Окупанти обурені переміщенням із Херсону на Луганщину, ворог спробував атакувати Білогорівку, - ОВА

Російські бойовики обурені переміщенням з Херсону на Луганщину, окупанти збільшили кількість блокпостів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Луганської ОВА.

Як зазначається, противник вкотре спробував атакувати Білогорівку. Втім, 19 листопада, як і практично щодня за останні місяці, українські військові зупинили ці наміри росіян.

Ворог постійно поповнює свій особовий склад. Так, збільшення кількості окупаційних підрозділів спостерігають у Луганську.

"Також у населених пунктах Красне, що поблизу Сорокиного, та Сімейкине у Молодогвардійській громаді противник розміщує особовий склад у залишених помешканнях та примусово виселяє цивільне населення з домівок в інші населені пункти. Мобілізовані особи, яких окупанти перекидають із Херсонщини на Луганщину, дуже обурені перспективами реалізації зазначених планів свого командування", - йдеться у повідомленні.

Для посилення контролю над ситуацією на території Луганщини росіяни встановлюють додаткові блокпости, аби виявити та затримати дезертирів.

Упродовж минулої доби росіяни на Куп’янському та Лиманському напрямках намагалися тримати оборону на захоплених рубежах.

За даними ОВА, ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано, зокрема, в районах Новоселівського, Стельмахівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Площанки і Невського.

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19 листопада наші захисники збили БпЛА типу "Орлан-10" та уразили пункт управління і склад боєприпасів противника.