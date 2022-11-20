Ворог обстрілює Харківщину, двоє поранених цивільних у важкому стані, - ОВА

Ударів по Харкову за минулу добу не зафіксували.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, по області протягом доби під артилерійським вогнем росіян опинялися Куп‘янський, Чугуївський та Ізюмський райони.

"У Куп’янську внаслідок обстрілу елеватора виникла пожежа. Постраждалих немає. Крім того, зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі споруди. За добу внаслідок обстрілів Куп’янського району госпіталізовані 2 людей: 54-річна жінка та 60-річний чоловік. Обоє отримали вибухові травми та осколкові поранення, пацієнти у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

Піротехнічні групи продовжують працювати з розмінуваннями на Харківщині. За добу знешкодили 269 вибухонебезпечних предметів.

"Наші Збройні Сили вже 270 діб захищають Україну від російських окупантів. Щодня тримають позиції та завдають втрат окупантам. Віримо в ЗСУ та нашу перемогу!" - резюмує Синєгубов.

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