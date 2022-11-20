Відступ військових РФ з-під Херсону був значно організованішим за попередні, - британська розвідка

Британська розвідка вважає, що відступ російських сил з правобережжя Херсонщини був набагато організованішим, на відміну від інших випадків масштабного відступу, що, можливо, є заслугою кращого командування.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії за 20 листопада, передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавній відступ РФ із західної частини Херсонщини здійснювався доволі впорядковано, порівняно з попередніми масштабними відступами росіян протягом війни. Лік техніки, втраченої під час відступу, йде на десятки, а не сотні, і чимало залишеного російські військові пошкодили, щоб техніка не дісталася українським військовим. Це відносний успіх, що може бути частково пов’язано з більш ефективним, єдиним оперативним командуванням під керівництвом генерала Суровікіна", - пишуть в огляді.

Водночас, зазначає розвідка, у російських силах залишаються проблеми з адекватним керівництвом на нижчій і середній ланці і триває практика приховування реального стану справ.

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