Відступ військових РФ з-під Херсону був значно організованішим за попередні, - британська розвідка
Британська розвідка вважає, що відступ російських сил з правобережжя Херсонщини був набагато організованішим, на відміну від інших випадків масштабного відступу, що, можливо, є заслугою кращого командування.
Про це йдеться в огляді Міноборони Британії за 20 листопада, передає Цензор.НЕТ.
"Нещодавній відступ РФ із західної частини Херсонщини здійснювався доволі впорядковано, порівняно з попередніми масштабними відступами росіян протягом війни. Лік техніки, втраченої під час відступу, йде на десятки, а не сотні, і чимало залишеного російські військові пошкодили, щоб техніка не дісталася українським військовим. Це відносний успіх, що може бути частково пов’язано з більш ефективним, єдиним оперативним командуванням під керівництвом генерала Суровікіна", - пишуть в огляді.
Водночас, зазначає розвідка, у російських силах залишаються проблеми з адекватним керівництвом на нижчій і середній ланці і триває практика приховування реального стану справ.
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Не в тему ты О.Хайяма приплел. Нарассии - 100% "Все покупается и продается" (московитская традиция-с), но не в Британской разведке.
Таких "людей" полно именно - нарассее и "сложнее" стало тоже - именно нарасее, а не в Британии. А твое "есть везде" - это написано в кремлеботской методичке, где написано - "если чо, - размывай информацию словами" - "так - у всех, так - везде".
Наверно имелся ввиду Арестович? - Арестович тоже прописан в методичке кремлеботов, он оптимистично освещает события и подымает с самого начала широкомасштабного вторжения орков в Украину - своим видением ситуации и оптимистичными прогнозами он подымает - дух украинцам и волю к победе, а это именно то, чего очень не хотят московиты - они хотят чтоб мы были напуганы их обстрелами инфраструктуры, но мы становимся только злее и решительнее от этих обстрелов.
Це сарказм?
А в реале - Балаклея и Можем повторить...
Ви не розумiэте що также вести наступ у чистому полi
Херсон не взяли штурмом а просто вiджалы
i сберегли сотнi а может тисячi життiв воiнiв
"Міша був довгоочікуваною дитиною. Він як ураган: там побіг, там щось тягне, там розкидав. Коли ми були в гостях у них, багато посміхався, тягнув ручки. Трохи вже говорив, муркотів. Грав зі своїм старшим братиком Ромчиком", - зі сльозами розповідає подруга сім'ї. Зате,не постраждав жоден ОПЗЖопер,жоден коректувальник,колаборант.диверсант.Їх або просто відпускають або віддають Рашці при першій нагоді. Придумано геніальний 95-квартальний хід: здали в полон тисячі наших бійців і тепер начеб-то міняють їх на росзлочинців!
Те, що залишили несправну техніку - це успіх? До прикладу - після битви під Прохорівкою під час Другої світової війни, німецькі інженерні частини вивезли з поля бою майже всі підбиті німецькі танки (біля 50), які потім відремонтували.
Так, вивели відносно боєздатні частини. Але багато хто вибирався самостійно без наказу. Якщо успішним відступом вважати взагалі виведення військ з 50% втратами, то нас мають влаштовувати надалі такі "жести доброї волі".