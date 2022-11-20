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Новини Війна
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На Донбасі серйозні бої, але про широкий наступ говорити зарано, - Повітряні сили

ппо,ігнат

Здійснюючи масовані обстріли, росіяни хочуть схилити Україну до перемовин на своїх умовах, але про новий широкий наступ не йдеться.

Про це речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росіяни хочуть поставити певні умови, хочуть схилити до переговорів. Про наступ такий відчутний говорити зараз, мабуть, зарано. Але ми бачимо, що на Донбасі відбуваються серйозні бойові дії. Дещо лінія стабілізувалася", - сказав він.

Ігнат зазначив, що лінія бойових зіткнень зараз проходить по Дніпру. І що наступальні дії противник веде на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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"Чи може бути ширший наступ - покаже час. Зрозуміло, що вигнано ті резерви, які у них були на південному фронті. Їх противник очевидно перекидає на східний напрямок. Так само, як і деякі озброєння з території Білорусі", - додав він.

Автор: 

армія рф (17833) Донбас (22357) Повітряні сили (2759) Ігнат Юрій (804)


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Топ коментарі
+15
ВІРЮ В ЗСУ... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!
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20.11.2022 10:14 Відповісти
+8
переповзла сдриснута кацапська гуйня з Херсона...
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20.11.2022 09:56 Відповісти
+4
Резерви з Півдня противник перекидає на Схід.
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20.11.2022 09:50 Відповісти
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Резерви з Півдня противник перекидає на Схід.
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20.11.2022 09:50 Відповісти
О, кацапчік. Та ще у Британії. Та ще великий Урал. Якщо не сцикло, скинь свою адресу.
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20.11.2022 10:53 Відповісти
переповзла сдриснута кацапська гуйня з Херсона...
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20.11.2022 09:56 Відповісти
от що стається коли ти даеш ворогу збігти....
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20.11.2022 09:58 Відповісти
Може ти не даси, воєн?
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20.11.2022 10:10 Відповісти
ти ж даєш, камандір...
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20.11.2022 10:12 Відповісти
Фпірот, воєн!!!
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20.11.2022 10:31 Відповісти
за твоїм наказом, псіх!
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20.11.2022 10:33 Відповісти
Зольдат, вы могли не представляться, а просто не выплевывать таблетки, которые вам психиатр выписал.
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20.11.2022 10:45 Відповісти
У вас есть ещё стратегические планы? Если да, то сперва выпейте колёсики.
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20.11.2022 10:47 Відповісти
ВІРЮ В ЗСУ... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!
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20.11.2022 10:14 Відповісти
Але ж резерви ЗСУ також будуть перекинуті, а не просто захисники України на Донбасі покинуті. Що за подача інформації.....Яка погода така і інфа. І ворог вийшов з Херсону маршом і .....
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20.11.2022 10:19 Відповісти
саме так - маршом і без перепон.
інколи по переправам...
інколи...
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20.11.2022 10:27 Відповісти
Вони виходили 2 місяці під звук вибухів та канонад. Першими пішли офіцери та фсб. Якщо це тобі не подобається, можна поскиглити "хто розмінував чон бас"
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20.11.2022 10:43 Відповісти
Піди укол зроби.
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20.11.2022 11:25 Відповісти
Я не хожу по палатах, приходь сам я тобі зроблю.
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20.11.2022 12:30 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.11.2022 10:21 Відповісти
переговори з окупантом - тільки в Українському Геленджику, Краснодарського Краю
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20.11.2022 10:24 Відповісти
Нещодавно якийсь генерал з розвідки виправдовувався, шо ніякого договора про вихід кацапів з правого берега Дніпра у тому форматі який стався не було.
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20.11.2022 10:57 Відповісти
а в якому було?
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20.11.2022 11:23 Відповісти
читай - https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/281940 https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/281940

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20.11.2022 13:39 Відповісти
Роман Свитан сказал , что был договорняк
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20.11.2022 11:08 Відповісти
а шо говорить Зоратустра?
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20.11.2022 11:23 Відповісти
Обмін--цілий Херсон на виведення військ рашистів
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20.11.2022 11:25 Відповісти
Цілий, поки його не роз...ть кацапи з лівого берега
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20.11.2022 11:51 Відповісти
необходимо Игнату всегда и всё комментировать. А не всем вподряд со всех дыр
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20.11.2022 14:43 Відповісти
 
 