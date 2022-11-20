На Донбасі серйозні бої, але про широкий наступ говорити зарано, - Повітряні сили

Здійснюючи масовані обстріли, росіяни хочуть схилити Україну до перемовин на своїх умовах, але про новий широкий наступ не йдеться.

Про це речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росіяни хочуть поставити певні умови, хочуть схилити до переговорів. Про наступ такий відчутний говорити зараз, мабуть, зарано. Але ми бачимо, що на Донбасі відбуваються серйозні бойові дії. Дещо лінія стабілізувалася", - сказав він.

Ігнат зазначив, що лінія бойових зіткнень зараз проходить по Дніпру. І що наступальні дії противник веде на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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"Чи може бути ширший наступ - покаже час. Зрозуміло, що вигнано ті резерви, які у них були на південному фронті. Їх противник очевидно перекидає на східний напрямок. Так само, як і деякі озброєння з території Білорусі", - додав він.