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Новини Війна
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В Україні масштабна повітряна тривога. У Білорусі фіксують зліт винищувача-носія гіперзвукових "Кинжалів"

кинжал,кинджал

Наразі по усій території України, окрім окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на карту повітряних тривог.

Тим часом, телеграм-канали повідомляють про зліт щонайменше двох винищувачів на аеродромах Білорусі. Підтверджує цю інформацію також моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Як зазначається, у небо з аеродрому Мачулищі піднявся російський винищувач МиГ-31К з номером RF-92333, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал". Ще один зліт зафіксували на авіабазі Барановичі.

Наразі про пуски ракет не повідомляється. Залишайтесь в укриттях! 

Також читайте: Росія збільшила виробництво "Калібрів" і "Іскандерів" ще до 24 лютого, - The New York Times

Автор: 

Білорусь (7968) крилаті ракети (1081) обстріл (29195) ракети (4072)


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Топ коментарі
+37
В асфальті
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20.11.2022 09:53 Відповісти
+23
Тобто,те що твій Зе-лений кумир на це мовчки дивиться з свого бункера,це нормально? І те,що твій Зе-кумир за 3 роки остаточно добив і розвалив ракетну програму,це теж нормальне діло? Да...схоже,численні отари зе-бабуїнів,не здатні чомусь навчити навіть масові,безіменні могили...
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20.11.2022 10:25 Відповісти
+14
Вы шутите что ли? Кто мешает взлетать каждый час с макетом ракеты, сделав их 10 штук на каждый самолет?

Это акт агрессии в соответствии с международным правом. Ноту протеста отправить, объявить ультиматум, нанести ответный удар. Только еще раз: у *********** есть ПВО и его надо насытить авиамоделями, установить точки запуска, шатать потихоньку. Лучше начать это как можно раньше, чтобы потом не делать это в экстренном режиме.

Просто в голове не укладывается, на что рассчитывает боневтик. Где ультиматум? Тем более, что вывезли сотню танков и бэхи. Так нельзя, включая тревогу за каждый самолет. Вы шо, карт бланш даете усатому непрерывно круглосуточно держать тревогу? Это акт агрессии, ровно как и скопление войск у границы. Есть право их атаковать первому, есть оно.
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20.11.2022 09:56 Відповісти
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як в тирі - обстрілюють Україну, а світ мовчки дивиться. блд. де далекобійні ракети??????
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20.11.2022 09:52 Відповісти
В асфальті
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20.11.2022 09:53 Відповісти
А у росіі на скільки вистачить ракет?
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20.11.2022 10:25 Відповісти
Хочу нагадати всім тим наче з мозгамі--Крим каци загарбали в час в час змін в Україні-- це наслідок дій слабого президента, Порошенко почав розбудовувати армію, але дебільний нарід вибрав блазня!, який похєріл і армію, і народ! За три роки блазень просрав ВСЕ, а ще при цьому закатав в дороги мільярди по яких якимось дивним чином рванули каци на нашу територію з парадною формою! За три дні планувалося захопити Київ і блазень торжествєнно передав Україну кацапстану!Але стався облом-- ВЖЕ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ОБЛОМАВ КАЦАМ РОГИ! І тут вискочив блазень з з заламуваннями рученят про допомогу -- памагітє! То може асфальтом закриє неьо над Україною?
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20.11.2022 11:54 Відповісти
Цікавий підпис під коментарем відповісти або видалити! Що правда очі коле? Блазень є блазень! І напад каци зробили бо точно знали на що здатний блазень! Був би Порошенко --була б розбудована армія і ***** не поліз проти СИЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА І СИЛЬНОГО НАРОДУ!
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20.11.2022 12:01 Відповісти
Ваша правда 👍🏼
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20.11.2022 14:16 Відповісти
Дякую за підтримку! Але хочеться запитати зебілів -- де піар-акції блазня і 95 кварталу присвячені передачі ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ техніки, амуніції та продовольчих товарі за їхні кошти! Та де вже концерти підтримки 95 кварталу на передовій?
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20.11.2022 14:35 Відповісти
Колись і для мене світ був взірцем..... а тепер бачу що це звичайне сцикливе лайно що звило смачно їсти і солодко пити. Короче - озабоченная озабоченность озабоченная озабоченностью...Фу...цинічна мерзота продавшаяся за гроші .
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20.11.2022 10:10 Відповісти
Зрадобот не способен мыслить логично и здраво. Зрадоботу все должны.
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20.11.2022 10:45 Відповісти
До чого тут світ? Нас ********* з території Бульбостану, а генеоалісумус ************** навіть кривого слова в сторону бульбофюрера не сказав. Млже я пропустив, але чи хоч одну ноту протесту з попередженням, що отримають обстріли у відповідь, офіційно подали ? Таких нот вже повинен бути десяток і стільки ж точкових дошкудьних ударів.
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20.11.2022 11:24 Відповісти
Тобто,те що твій Зе-лений кумир на це мовчки дивиться з свого бункера,це нормально? І те,що твій Зе-кумир за 3 роки остаточно добив і розвалив ракетну програму,це теж нормальне діло? Да...схоже,численні отари зе-бабуїнів,не здатні чомусь навчити навіть масові,безіменні могили...
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20.11.2022 10:25 Відповісти
Горбатого могила исправит ! Народная мудрость
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20.11.2022 11:13 Відповісти
интересно,если бы по США с Мексики херачили,они бы тоже сопли жевали?
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20.11.2022 09:56 Відповісти
глуповатый вопро какой то... нет коненчно же. Не жевали бы,а ответили,да так ответили что мало бы не показалось,а вот у нас в ситуации в которой по нас хреначат ответить не можем,потому что нечем,все время у нас занимались только деребаном страны,воровством и о своей безопасности,армии,економике и так далее никто не думал.вот в этом и разница
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20.11.2022 10:13 Відповісти
И ещё банда зеУБЛЮДКОВ , зная о ВОЙНЕ на полусогнутых старалась , ублажить ***** -расстелить новенькие ДОРОЖКИ , уничтожить производство "стугны","корсаров", изъяли клистроны , составили списки патриотов и военных ‼️,разминирование всех минных полей на юге , ЗАРАННЕЕ ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПОБЕГ 🤢зелёный коридор ,организованный филиалом ФСБ под руководством Баканова из Украины всех ОЛИГАРХОВ ,ЧИНОВНИКОВ с НАГРАБЛЕННЫММи миллиардами на перекидку в Монако , Вену , страны НАТО
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20.11.2022 11:26 Відповісти
И в Штатах были президенты неадекваты или, как говорят дипломаты, "голуби мира" - Клинтон, Буш, Обама, Трамп. Если не дружили с рашей так спасали ее от полной задницы. ну или просто закрывали глаза на их выходки. Ну это выбор америкосов. А мы чем лучше, в большинстве? У нас президенты как не комуняка так уголовник. Откуда взяться сильной стране, если политика "многовекторная", воровство и кумовство рулят?
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20.11.2022 10:13 Відповісти
Вы шутите что ли? Кто мешает взлетать каждый час с макетом ракеты, сделав их 10 штук на каждый самолет?

Это акт агрессии в соответствии с международным правом. Ноту протеста отправить, объявить ультиматум, нанести ответный удар. Только еще раз: у *********** есть ПВО и его надо насытить авиамоделями, установить точки запуска, шатать потихоньку. Лучше начать это как можно раньше, чтобы потом не делать это в экстренном режиме.

Просто в голове не укладывается, на что рассчитывает боневтик. Где ультиматум? Тем более, что вывезли сотню танков и бэхи. Так нельзя, включая тревогу за каждый самолет. Вы шо, карт бланш даете усатому непрерывно круглосуточно держать тревогу? Это акт агрессии, ровно как и скопление войск у границы. Есть право их атаковать первому, есть оно.
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20.11.2022 09:56 Відповісти
То можуть бути страшилки, щоб виявляти наші РЛС ППО.
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20.11.2022 10:00 Відповісти
надо сбивать вылетающие из бульболяндии самолеты... пусть взрываются на над ее территорией...
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20.11.2022 10:07 Відповісти
Когда уже накроют объекты в белорашке с которых обстреливают Украину? Уже 9 месяцев как украинцы подвергаются агрессии с территории этой страны,сруцкие войска оттуда заходили на Киев,ипашат ракетами а все делают вид будто ничего не происходит - дипотношения разорвут только если белорусская армия перейдет границу Украины а теперь ни-ни...конечно на два фронта воевать тяжело но рано или поздно (скорее рано) придется - нападение с белорашки лишь вопрос времени...
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20.11.2022 10:16 Відповісти
боюсь ніколи. схоже хитрий агростратег Саша тримає ЗЕлень компроматом за Фаберже. Можливо,щодо бітуму або вагнерівців...
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20.11.2022 10:31 Відповісти
До аеродрому Барановичі від укр.-біл. кордону - 140 км.
Радіус дії ЗРК С-300 (немодернізова-ного) - 150-200 км.
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20.11.2022 10:25 Відповісти
Друзі (2-3 зе-бабуїн тут до них не належать) , з 24.02. по Білорусії не було зроблено жодного пострілу навіть з рогатки! Але всі ці місяці Білорусія гатила по таких,як ми з вами! Бо зе-бункеру,по Кончі-Заспі тощо теж не було жодного їхнього пострілу. Співпадіння?
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20.11.2022 10:29 Відповісти
В таком случае почему здравомыслящие генералы выполняют ПРЕСТУПНЫЕ ПРИКАЗЫ зедерьмачья ⁉️Кому они давали присягу народу или "🤢🤡я вам ничего не должен ", " договоримся по- середине ", "какая разница"
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20.11.2022 11:32 Відповісти
мрази.
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20.11.2022 10:35 Відповісти
Расхерачить те Барановичи Святым Духом, как Джанкой.
Сколько до них лететь ?
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20.11.2022 10:35 Відповісти
Риторичне питання про "може давно вже час утопить ті ********* в ********"?
А ну да, я ж забув, главзебіл дрочить на лукашонка.
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20.11.2022 10:37 Відповісти
А Мінськ (поки з великої літери), обстрілювати ракетами США, можна???
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20.11.2022 10:43 Відповісти
Да, давайте действительно ударим по Беларуси, чтобы добавить недостающую мотивацию белорусам для вторжения с севера. Авось лукашенко и мобилизацию объявит.

Чем бы их ни вооружили, хоть танками и артиллерией времён Второй мировой - их нужно будет чем-то останавливать, у нас есть столько лишних артиллерийских установок и снарядов для них? В Луганской области упёрлись, в Донецкой только отбиваемся, часть Запорожской оккупирована и пока конца и края этому не видно, но чтобы "показать Кузькину мать" Беларуси, можно этим пренебречь, правда же? И это в атмосфере призывов республиканцев ограничить вооружение Украины.

Я ещё понимаю ботов - им нужно просто мутить воду и взращивать недовольство всем подряд. Но старожилы-то должны иметь иммунитет от ботов?
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20.11.2022 10:57 Відповісти
У таракана3% и без этого, мотиваций больше чем достаточно, моржовая звизда приказала! Потому, уже давно белоРоссия напала на Украину!!! Разве, не с её территории, летят ракеты??? Кто там пускает, нам побоку!
"Извини Федя, надо.., НАДО!". Может не сегодня, но необходимо...
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20.11.2022 11:41 Відповісти
Ещё не так давно все вторили Арестовичу, что всеобщей мобилизации на россии не будет, а если будет, то это крах путлера. А на самом деле некоторые мирно помитинговали, мирно получили дубинками и мирно разошлись, путлер без проблем отправляет в Украину десятки тысяч новых зомби-солдат, пусть с вооружением 50-летней давности, но отправляет и 99% покорно идут на убой.

Если хочется, чтобы к уже имеющимся оккупантам присоединилсь ещё и беларусы и двинули к нам с севера - давайте ударим по Беларуси!
Только повторю вопрос - у нас есть лишние установки и снаряды к ним, чтобы встретить окккупантов с севера?

С территории Беларуси могут напасть и так. Вопрос - зачем лишний раз приближать этот момент? ВСУ уже разобрались с имеющимися орками и новый фронт не помешает?
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20.11.2022 11:51 Відповісти
А, як вам подобаються заклики в Одесі до перекритя вулиць через відключення електроенергії? Розумію,що є провокатор, а інші ,що виходять, просто тупі совки? Вам некомфортно? А як людям, що залишилися взагалі без домівок? Виглянь, сволота, у вікно і представ себе на їх місці в таку погоду
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20.11.2022 11:04 Відповісти
А как вам нравится , что за 9 месяцев кровавой воны СБУ не чешется и не отстраняет на время войны гр. РФ Труханова и всех одесских депутатов партии ОПЗЖопы и Шария⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️А в центре Киева славят русских нацистов , террористов, убийц 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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20.11.2022 11:36 Відповісти
Честно говоря взлёт одно и даже прости господи двух истребителей с двумя ракетами такой себе повод подымать на уши всю страну, впрочем... никто на эти тревоги уже давно внимания не обращает, ну зафиксированные пуски ракет только. А полторы тысячи тревого усераться - такое себе занятие. Тем более прилёты достаточно часто бывали и до сигнала тревоги.
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20.11.2022 12:55 Відповісти
Щяз, все покину у теплому домі та піду сидіти в укритті у такий мороз лише через те, ******* диктатори бубєнцями дзвинять.

Треба відміняти ці тревоги, все одно вже ніхто на боіться. Нехай тварюки вбивці бачать, що у нас сталеві яйця та броня у два пальця.
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20.11.2022 13:18 Відповісти
 
 