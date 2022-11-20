В Україні масштабна повітряна тривога. У Білорусі фіксують зліт винищувача-носія гіперзвукових "Кинжалів"
Наразі по усій території України, окрім окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на карту повітряних тривог.
Тим часом, телеграм-канали повідомляють про зліт щонайменше двох винищувачів на аеродромах Білорусі. Підтверджує цю інформацію також моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Як зазначається, у небо з аеродрому Мачулищі піднявся російський винищувач МиГ-31К з номером RF-92333, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал". Ще один зліт зафіксували на авіабазі Барановичі.
Наразі про пуски ракет не повідомляється. Залишайтесь в укриттях!
Топ коментарі
+37 Archangel #525235
показати весь коментар20.11.2022 09:53 Відповісти Посилання
+23 Юра Малко
показати весь коментар20.11.2022 10:25 Відповісти Посилання
+14 Vladislav Ch
показати весь коментар20.11.2022 09:56 Відповісти Посилання
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Это акт агрессии в соответствии с международным правом. Ноту протеста отправить, объявить ультиматум, нанести ответный удар. Только еще раз: у *********** есть ПВО и его надо насытить авиамоделями, установить точки запуска, шатать потихоньку. Лучше начать это как можно раньше, чтобы потом не делать это в экстренном режиме.
Просто в голове не укладывается, на что рассчитывает боневтик. Где ультиматум? Тем более, что вывезли сотню танков и бэхи. Так нельзя, включая тревогу за каждый самолет. Вы шо, карт бланш даете усатому непрерывно круглосуточно держать тревогу? Это акт агрессии, ровно как и скопление войск у границы. Есть право их атаковать первому, есть оно.
Радіус дії ЗРК С-300 (немодернізова-ного) - 150-200 км.
Сколько до них лететь ?
А ну да, я ж забув, главзебіл дрочить на лукашонка.
Чем бы их ни вооружили, хоть танками и артиллерией времён Второй мировой - их нужно будет чем-то останавливать, у нас есть столько лишних артиллерийских установок и снарядов для них? В Луганской области упёрлись, в Донецкой только отбиваемся, часть Запорожской оккупирована и пока конца и края этому не видно, но чтобы "показать Кузькину мать" Беларуси, можно этим пренебречь, правда же? И это в атмосфере призывов республиканцев ограничить вооружение Украины.
Я ещё понимаю ботов - им нужно просто мутить воду и взращивать недовольство всем подряд. Но старожилы-то должны иметь иммунитет от ботов?
"Извини Федя, надо.., НАДО!". Может не сегодня, но необходимо...
Если хочется, чтобы к уже имеющимся оккупантам присоединилсь ещё и беларусы и двинули к нам с севера - давайте ударим по Беларуси!
Только повторю вопрос - у нас есть лишние установки и снаряды к ним, чтобы встретить окккупантов с севера?
С территории Беларуси могут напасть и так. Вопрос - зачем лишний раз приближать этот момент? ВСУ уже разобрались с имеющимися орками и новый фронт не помешает?
Треба відміняти ці тревоги, все одно вже ніхто на боіться. Нехай тварюки вбивці бачать, що у нас сталеві яйця та броня у два пальця.