В Україні масштабна повітряна тривога. У Білорусі фіксують зліт винищувача-носія гіперзвукових "Кинжалів"

Наразі по усій території України, окрім окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на карту повітряних тривог.

Тим часом, телеграм-канали повідомляють про зліт щонайменше двох винищувачів на аеродромах Білорусі. Підтверджує цю інформацію також моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Як зазначається, у небо з аеродрому Мачулищі піднявся російський винищувач МиГ-31К з номером RF-92333, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал". Ще один зліт зафіксували на авіабазі Барановичі.

Наразі про пуски ракет не повідомляється. Залишайтесь в укриттях!

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