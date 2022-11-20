Польща відмовила у візах російській делегації для участі у сесії ПА ОБСЄ
Польща не видала візи для делегації РФ, яка збиралася брати участь у сесії Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва у Європі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна підтвердив, що Польща відмовила у видачі віз для членів російської делегації ОБСЄ, які хотіли взяти участь у сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ 24-26 листопада у Варшаві.
Росіянам натякнули, що їхній приїзд до Варшави порушить принцип солідарності з Україною. Зокрема, також нагадали про санкції Заходу.
Топ коментарі
+15 Evgeny N
показати весь коментар20.11.2022 10:10 Відповісти Посилання
+13 Oleksandr Onys
показати весь коментар20.11.2022 10:03 Відповісти Посилання
+10 Alex Sav #513490
показати весь коментар20.11.2022 10:05 Відповісти Посилання
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