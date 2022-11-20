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Польща відмовила у візах російській делегації для участі у сесії ПА ОБСЄ

віза

Польща не видала візи для делегації РФ, яка збиралася брати участь у сесії Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна підтвердив, що Польща відмовила у видачі віз для членів російської делегації ОБСЄ, які хотіли взяти участь у сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ 24-26 листопада у Варшаві.

Росіянам натякнули, що їхній приїзд до Варшави порушить принцип солідарності з Україною. Зокрема, також нагадали про санкції Заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Падіння ракети в Польщі - нагадування про нерозсудливість Путіна, - Остін

Автор: 

віза (736) ОБСЄ (3512) Польща (8628) росія (66070)


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Топ коментарі
+15
А яке відношення московія має до безпеки? Хіба що в ролі порушника безпеки чи засудженого за порушення цієї безпеки.
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20.11.2022 10:10 Відповісти
+13
Справді не зрозуміло, що забули дикі азіати в Європі
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20.11.2022 10:03 Відповісти
+10
Европа-це не касабский свинарник
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20.11.2022 10:05 Відповісти
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Справді не зрозуміло, що забули дикі азіати в Європі
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20.11.2022 10:03 Відповісти
Щоб не ображати інші народи азії ніяк не виходить?
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20.11.2022 11:51 Відповісти
Европа-це не касабский свинарник
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20.11.2022 10:05 Відповісти
А яке відношення московія має до безпеки? Хіба що в ролі порушника безпеки чи засудженого за порушення цієї безпеки.
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20.11.2022 10:10 Відповісти
Відмова у візах для офіційної делегації на чолі з міністром закордонних справ - це вже не натяк, а відвертий ляпас.
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20.11.2022 10:12 Відповісти
Прально. Треба було ще й піджопником напрям вказати
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20.11.2022 10:21 Відповісти
Ну правильно. Кацапы убили двух трактористов. ****** этих кацапов пускать в свою страну как ни в чем не бывало, притом фактически это не случайные кацапы, а как раз руководители, те, кто принимал решения.
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20.11.2022 10:26 Відповісти
Треба обов'язково багаж перевіряти - мавпи ********** їздити з новачком.
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20.11.2022 10:35 Відповісти
Кацап лізе безпринципно
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20.11.2022 10:42 Відповісти
Нещодавно на кацапських каналах пропагандони обзивали гонорових поляків селюками,бидлом й таке інше . Ну шляхта і відповіла ,поставивши москалів у відповідне стійло .
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20.11.2022 11:13 Відповісти
Респект полякам. Шкода, що решта світу досі прогинаються...
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20.11.2022 11:31 Відповісти
а на фото - чия віза ?
Польська чи українська ...
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20.11.2022 13:11 Відповісти
Поляки молодці. Немає що терористам робити у Європі.
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20.11.2022 14:38 Відповісти
Польща, вам респект за підтримку України.
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20.11.2022 15:14 Відповісти
 
 