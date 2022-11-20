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У вас три кімнати - одну віддайте росіянам: під Мелітополем окупантів селять по квартирах українців

ворог,кацап,росіянин,русня,орк,чмобік,мобілізований,чмобіки

Окупаційна "адміністрація" смт. Мирне під Мелітополем розпочала підселяти російських військових до трикімнатних квартир місцевих мешканців.

Про це повідомляє Риа-Мелитополь, інформує Цензор.НЕТ.

"Принцип простий: у вас три кімнати - одну віддайте російським солдатам", - пояснюють журналісти.

"Таким чином Радьков (голова окупаційної адміністрації. - Ред.) вирішує ще одну проблему - годувати та дбати про військових країни-агресора. І колаборанта зовсім не хвилює, що навряд чи хтось хотів несподівано здобути собі подібного "домашнього вихованця", - йдеться в повідомленні.

Законність таких дій окупантів зовсім не хвилює.

Також читайте: В окупованому Мелітополі оголосили про збір донорської крові для російських військових, - Федоров

Автор: 

Мелітополь (773) окупація (6751) Запорізька область (3735)


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Топ коментарі
+25
Ага. И жену отдайте и дочку а может и сына. И что то мне подозревается что если вы пустите орков в свой дом то больше вы жить в етой квартире не будете
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20.11.2022 10:19 Відповісти
+22
А звідки ти, придурку, знаєш чого хотіли мелітопольці?
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20.11.2022 10:22 Відповісти
+17
В тих краях довго розказували, як добре жити разом з росіянами - тепер є можливість в цьому переконатися.
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20.11.2022 10:27 Відповісти
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повилазили з усть кіздюйска-квартиру ім подавай ..
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20.11.2022 10:12 Відповісти
Як тікатимуть то с3.14*дять унітаз.
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20.11.2022 10:26 Відповісти
домашнього вихованця? заваулована видача рабів ?
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20.11.2022 10:13 Відповісти
Мелитопльцы вот и жрите свой руцкий " мир " который вы так ждали и хотели.
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20.11.2022 10:15 Відповісти
А звідки ти, придурку, знаєш чого хотіли мелітопольці?
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20.11.2022 10:22 Відповісти
А чого зразу "придурку" ?
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20.11.2022 10:27 Відповісти
Взагалі то Ви праві,але примелітопольські села наприклад Тамбовка,Терпенье,Семеновка і т.д.звідки там взялись.
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20.11.2022 13:23 Відповісти
Взагалі то я не про назви,а про переселенців з Тамбовської губернії в свій час,а гени як відомо навіть не *пропьешь*.
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20.11.2022 14:18 Відповісти
1.Не результаты"референдума",а выбор населения на регулярных выборах!
2. В селах,где "не услышиш речь" ждали "руцкий мир/ как в ссср", считая,что раша возвращает совок.
3. Диагноз " вата" или "расеянин" (более ватная вата) не зависит от национальности,гражданства и места обитания.
Так что,да "имеет место быть".
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20.11.2022 13:29 Відповісти
Це в яких мелітопольських селах Ви чули українську мову? Від Запоріжжя до Чонгару і близько Ви не почуєте української мови... Всі села об*їздив..живучи у Мелітополі. Чиста русня. 90 відсотків осель у 1932-33 році були зайняті переселенцями зі смердячої. Вони що... по українські стали розмовляти? Чи їх нащадки? Ви подивіться на архітектуру Приазов*я ...))) Собачі будки ..а нем будинки... Останні 20-25 років трохи стало *********. А у 80-90-х роках...?? Мелітополь..головна біль України. Була завжди.
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20.11.2022 13:48 Відповісти
В Запорізькій області (та і взагалі мабуть по всій Україні) більш червоно-комуняцького міста ніж Мелітополь немає. Подивіться на результати будьяких виборів по мелітоплю і ви зрозумієте звідки люди можуть знати що хотіли Мелітопльці в переважній більшості.
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20.11.2022 11:45 Відповісти
Вибори мера 2020

Мелітополь
I тур
1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Іван Федоров («Команда Сергія Мінька»)59,60 % 21 023
2. https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1 Павло Маслов («ОПЗЖ»)16,17 % 5 705
3. https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Віталій Балицький («Опозиційний блок»)11,80 % 4 163
4. https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1 Ігор Скоробагатько («Наш край»)4,22 % 1 490

для порівняння

Бердянськ
I тур
1. https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1 Олександр Свідло («ОПЗЖ»)34,70 % 12 762
2. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валерій Баранов («За майбутнє»)30,15 % 11 088
3. https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D1%8C%D1%97%D0%BD&action=edit&redlink=1 Микола Ільїн (ВО «Батьківщина»)16,83 % 6 189
4. https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Євгеній Шаповалов 3,11 % 1 145
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20.11.2022 13:01 Відповісти
..то тоді розкажи ..як 37000 мелітопольців **ПРИМУСОВО** отримали паспорти!! Я 30 років прожив у Мелітополі. І не треба мені розповідати..що хотіли і ХОЧУТЬ мелітопольці! Саме ватне місто в Україні. Багаторічні результати виборів тому свідоцтво! Сьогодняшні наративи! Якщо ЗСУ прийдуть у Мелітополь... то будуть стріляти.. будуть розбивати домівки... Нащо це нам ! У нас все добре. Русня пенсії платить... на базарах все є... у домівках тепло... ніхто нікого не чіпає... Не треба нам цих ЗСУ!!! Маю кілько х знайомих з якими підтримую зв*язок. Це ті ..що чекають ЗСУ!! Але пишуть...що місто це масова колоборня! У військовому містечку місцеві зробили організацію..яка виявляє прихильників України та реально здає їх. Тероризують батьків військовослужбовців..що служили у Мелітополі... проводять обшуки... Так що трошки збавте пил.... Те що Мелітополь ..місто колоборантів... можете не сперечатися!
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20.11.2022 13:40 Відповісти
Закрий *****, я з Львівщини і є знайомі з Мелітополя , то це адекватні люди, які за Україну 😡😡😡
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20.11.2022 10:51 Відповісти
Теж маю знайомих україномовних патріотів звідти. До речі свого часу Мелітополь був центром ОУН-УПА в регіоні.
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20.11.2022 12:02 Відповісти
Закрий *****, я з Мелітопольщини і є знайомі зі Львова, то це ватні колаборанти які за росію!!
Ну давай... розпинайся!!!))))
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20.11.2022 13:54 Відповісти
Ага. И жену отдайте и дочку а может и сына. И что то мне подозревается что если вы пустите орков в свой дом то больше вы жить в етой квартире не будете
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20.11.2022 10:19 Відповісти
Дружина з донькою наврядчи їх зацікавлять, а ось син - сто відсотків. І собака, якщо є
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20.11.2022 12:03 Відповісти
А могло быть иначе? Если в Питере, втором городе Московии, и сейчас 105 тысяч коммуналок, где обитает более 600 тыс. орков Северная столица , однако
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20.11.2022 10:19 Відповісти
Надо бы с дрона закинуть ядерных материалов поактивнее в контейнере. Пускай возьмут болгарку, сварочник и шуруповерт и подключат к водопроводу (на живую без перекрытия можно патрубок наварить с краном и закрыть сразу же, когда насквозь в него просверливаешь дырку, затем накрутить на резьбу контейнер и после открыть кран на смешивание). Ну и все, небольшой подмес активных частиц, полный дом дохлых кацапов, притом никто вообще ничего не почувствует, а активная частица в желудке просто убьет любого.

Зимой кацапы точно кучковаться будут в домах целиком и полностью. Можно не разбивать электричество и насосные станции, а именно травануть. Притом не говно из канализации насосом закачивать в водопровод (нужен насос атмосфер на 20, чтобы продавить), это максимум температура на 3 суток плюс вода вонять будет, а именно радионуклиды полегче молекулой и поактивнее.

Без дрона тоже работа есть. Взять иголок от шприцов пару сотен штук, попросить бомжа с вкусной начинкой (вич, гепатит, сифилис) сдать хотя бы 300-400мл крови за бутылку, затем набрать в иголку кровь и поставить маленький поршень в основание иголки шприцевой, чтобы торчал наружу и кровь не выливалась. Тогда если наступить на иголку, то этот стержень немного вольет крови в иглу. Заразит или не заразит не столь важно, главное шо кацап отнесет иглу в лабораторию и там подтвердят, что кровь с сюрпризом была (зимой вирусы не дохнут даже на солнце быстро) и ты прилетел. Кацап уже небоеспособен будет, очковать начнет. Можно пару иголок в булочку с вареньем засунуть, лезвий накидать еще.

Можно рицин сделать (из клещевины выпариванием) или дроном попросить привезти немножко. Затем взять капсулы с лекарством, высыпать содержимое, засыпать рицин, собрать назад. Поставить в аптеку или продать там за бабки. Кацапы зарядятся все перед боем капсулой, а там сюрприз будет. Тоже неплохо сработает. Лучше в те капсулы, которые глотают обязательно. Или фабрично изготовить гелевые с рицином и дроном закинуть или вообще сыпать просто, кацап такой найдет лекарство в пакете и такой обрадуется. Бутылку водки фабричного изготовления (пробка целая) с метиловым спиртом точно будет работать не хуже мины. Пора в миномет заряжать и стрелять в кацапов или с дрона кормить, там нет вариантов не травануть кацапенка.

В целом много чего полезного сделать можно.
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20.11.2022 10:23 Відповісти
Можна каналізацію змішати з водогоном.
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20.11.2022 10:29 Відповісти
почують себе як вдома
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20.11.2022 10:30 Відповісти
Я навіть не знаю, що більш стрьомне, ******* на всю голову кацапьоздоли, чи ви зі своїми ідеями.

Але ідеї шикарні, факт)))
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20.11.2022 10:43 Відповісти
Якщо є натхнення да багато вільного часу.
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20.11.2022 10:59 Відповісти
рускій мір во всій красі та побудова єдиного народу. У українців в будинках буде мешкати істота, яку треба обогрівати, кормити, а вона буде грабувати. насилувати і убивати.
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20.11.2022 10:25 Відповісти
Сцяться кацапи окремо жити - прикриваються цивільними. Як ботоксне казало...
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20.11.2022 10:27 Відповісти
В тих краях довго розказували, як добре жити разом з росіянами - тепер є можливість в цьому переконатися.
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20.11.2022 10:27 Відповісти
Ты ничего не попутал, кацап? Там были массовые протесты против оккупации.
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20.11.2022 11:15 Відповісти
Кацапи пердякають кацапською, кацапе - лікуй мізки, чухонцю вузькощелепний.
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20.11.2022 12:45 Відповісти
Кацап, тебе надо, ты и лечись, кацап кий язык это финоугрский, мордовський, бурятский.
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20.11.2022 15:33 Відповісти
Свинособачу не розумію, буряте - ти помилився країною, забагато боярою закидаєшся.
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20.11.2022 16:03 Відповісти
Я тебе розумів, Русь та її культура витекла з кацапо-монгольського каганату, ти це намагалася просувати?
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20.11.2022 17:19 Відповісти
Повір..він НІЧОГО не попутав! 37000 отриманих паспортів....нівелюють всі протести...!!
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20.11.2022 13:56 Відповісти
Кацап, тебе Скабеева нашептала? Посмотри что было в Херсоне после прихода ЗСУ.
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20.11.2022 15:30 Відповісти
..ти ...псина смердяча! Ти дуже влучно своє місце визначив! Запам*ятай... псяче... Мелітополь завжди був ВАТНИМ містом. Не треба порівнювати Херсон і Мелітополь. Це як порівнювати Львівщину з Даунбасією. Тобі пишуть не скабеєвську інформацію..а реальну..коли тисячі мелітопольців отримували паспорти. Може це можна порівняти з одиницями отримавших паспорти у Херсоні. Ти... псяче... подивись повний зал у Мелітопольському БК..де балицький виголошував промову... Скажи..що їх туди зігнали. У тебе..псяче..інформація згівномарафону..а у мене від людей..що там мешкають. Так що закрий смердяче хавало... Краще йди ..кілька слів українських вивчи.
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20.11.2022 15:41 Відповісти
Кацап, я не порiвнюю, це одне й те саме. І не треба з Причорномор'я робити ватні наративи, йди за руськораблем, це історично українська земля. Якщо не згоден, свёклу тобі у дупу, та пляшкою трамбонути поглибше.
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20.11.2022 15:46 Відповісти
подивись повний зал
---
Повний зал привезених донбасят.
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20.11.2022 15:52 Відповісти
Да... ідіотизмом добре тут засмерділо!! Може почнеш відрізняти..УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ... і НАРіД..який там сидить. Даунбасія теж українська земля... Крим теж.... І що? ..я повторюю для смердячої псини! Я у Мелітополі прожив 30 років. Рідня там живе! Поголовна колоборня!!! Такі ж не риба не м*ясо і рідня. Знаючи мою проукраїнську позицію відмовчуються банально. Нічого не бачать..нічого не чують. І ..дитинко...досить вже вірити дурницям про привезених даунбасят. Ще Мелітополь дасть таких паскуд для Даунбасу. Вони ..мелітопольці..у 2014 здійснили руснявий марш на Запоріжжя... Правда отримали по повній...але факт є фактом. Те..що Приазов*я українська земля...ніхто і не сперечається. Тому..я ..щоб ти не скучав... посилаю тебе *****.... !! Це більш точне направлення для таких як ти довбой...бів!! І це не матюк... Бо пишеться разом і визначає направлення для тебе подібних!! І ..псина... вчи мову... довбонута СВЁКЛА))))
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20.11.2022 16:03 Відповісти
Кацап, тебе забанять за мат, поводиш себе як чистопородний орк.
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20.11.2022 16:58 Відповісти
. Рідня там живе! Поголовна
---

Це твоє особисте горе, але не причина узагальнювати окреме місто та брехати.У нас теж є колаборанти, але місто цілком проукраїнське, я міг би скигли ще краще тебе чи як ти. .Колаборанти є скрізь, навіть на західній Україні, так от опиратися на них це просувати кацапськи наративи, чим ти тут і займаний, таких як ти українці не слухають.
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20.11.2022 17:09 Відповісти
для Даунбасу. Вони ..мелітопольці..у 2014 здійснили руснявий марш
====
У нас теж організовували марш. Але це були заслані - іх розігнали місцеві. Так само як Моторола у Харкові і звезена вата у Мелітополі. Читай вчасно новини та не бреши.
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20.11.2022 17:15 Відповісти
від людей
---
Це коли в тебе кацап став людиною?
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20.11.2022 15:53 Відповісти
.. а коли..ти ..смердяче ..у дзеркало дивишься...кого ти бачиш? Я тебе людиною не вважаю. Ти звичайна гидота... якої достатньо повзає по Україні. І кацапсячих я за людей не вважаю... Навіть малюків..і похилого віку... Але ти... поруч з ними вошкаєшься...))))
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20.11.2022 16:07 Відповісти
Від тебе смердить кацапщиною на порядок більше ніж будь від кого.
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20.11.2022 16:56 Відповісти
Ти неосвічена хамовата людина, в перекладі на російську мову - ємєля.
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20.11.2022 17:26 Відповісти
.. псяче!!! Ти ..тваринка... навіть не зрозуміла...що тобі відповіли на твоє хамство! Хто перший використав слово *кацап* у відношенні мене!? Ти..смердяче! Я вже не кажу...що ти всіх кацапами криєш. А реаьно... ти і є СМЕРДЯЧИЙ..БЕЗГРАМОТНИЙ КАЦАП! І будуть у Мелітополі зустрічати як і у Херсоні... Бо на більш ніж 100 тисяч населення 37 тисяч колаборантів..це дуже багато. І тобі... дурноголове... пишуть люди..які знають ситуацію у Мелітополі. І у Луганську будуть зустрічати ЗСУ з криками радості...але ця радість буде у ОДИНИЦЬ!!! Але щось доводити тобі нема сенсу. Судячи по стилю відповідей... ти звичайний малограмотний дурник..і не більш! І твій нік ..яскраве підтвердження дурнуватості!))))
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20.11.2022 19:17 Відповісти
Бо на більш ніж 100 тисяч населення 37 тисяч колаборантів.
===
Брешеш. А взагалі не випльовуй пігулки, які тобі дає медсестра.Бо ми тобі припишемо болючі уколи в дупу.
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20.11.2022 22:47 Відповісти
Як тебе окацапленого "інфою від людей" порве від злоби, коли в Мелітополі буде такий самий проукраїнський натовп як у Херсоні.
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20.11.2022 17:31 Відповісти
віддайте кацапам всі - в колідорчику всім місця через край.
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20.11.2022 10:37 Відповісти
Після такого "підселення" можна через дев'ять місяців очікувати бум народження усіляких..
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20.11.2022 10:39 Відповісти
"визволятелі" вас від свого житла вже в вашої хаті!
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20.11.2022 10:45 Відповісти
Це називається прикриття цивільним населенням. Щоб кацапи вночі групами не відправлялись на концерт кобздона
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20.11.2022 10:46 Відповісти
Да, повезло местным жить и спать с орками. Единственный шанс ето поить орка водкой с димедролом чтобы он спал беспробудно.
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20.11.2022 10:53 Відповісти
А когда орк успокоится закувалдить его. Пару-тройку таких случаев и рашисты перестанут заниматься подселением своих выродков к местным
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20.11.2022 10:58 Відповісти
И не только с женой
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20.11.2022 11:02 Відповісти
Ну ту є вихід як на мене такий - ріжте підселених тваринок як заснуть без жалю. Та викидайте у вікно частинами, гадаю бажаючих підселятися тоді стане менше.
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20.11.2022 11:13 Відповісти
Эх агурчики да помидорчики, кто то русского убил в коридорчике!
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20.11.2022 11:18 Відповісти
Пусти свиню під стіл....
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20.11.2022 11:24 Відповісти
Краще у підвалі, ніж в одній квартирі з цим диким набродом
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20.11.2022 11:54 Відповісти
Розселять по імнатам,щоб всіх разом ЗСУ не мало змоги утілізувати.
Все як наказав ************ *****!
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20.11.2022 13:20 Відповісти
Атнять і падєліть, все в найкращих традиціях совка.
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20.11.2022 14:01 Відповісти
 
 