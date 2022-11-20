У вас три кімнати - одну віддайте росіянам: під Мелітополем окупантів селять по квартирах українців

Окупаційна "адміністрація" смт. Мирне під Мелітополем розпочала підселяти російських військових до трикімнатних квартир місцевих мешканців.

Про це повідомляє Риа-Мелитополь, інформує Цензор.НЕТ.

"Принцип простий: у вас три кімнати - одну віддайте російським солдатам", - пояснюють журналісти.

"Таким чином Радьков (голова окупаційної адміністрації. - Ред.) вирішує ще одну проблему - годувати та дбати про військових країни-агресора. І колаборанта зовсім не хвилює, що навряд чи хтось хотів несподівано здобути собі подібного "домашнього вихованця", - йдеться в повідомленні.

Законність таких дій окупантів зовсім не хвилює.

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