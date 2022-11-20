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У вас три кімнати - одну віддайте росіянам: під Мелітополем окупантів селять по квартирах українців
Окупаційна "адміністрація" смт. Мирне під Мелітополем розпочала підселяти російських військових до трикімнатних квартир місцевих мешканців.
Про це повідомляє Риа-Мелитополь, інформує Цензор.НЕТ.
"Принцип простий: у вас три кімнати - одну віддайте російським солдатам", - пояснюють журналісти.
"Таким чином Радьков (голова окупаційної адміністрації. - Ред.) вирішує ще одну проблему - годувати та дбати про військових країни-агресора. І колаборанта зовсім не хвилює, що навряд чи хтось хотів несподівано здобути собі подібного "домашнього вихованця", - йдеться в повідомленні.
Законність таких дій окупантів зовсім не хвилює.
Топ коментарі
+25 FT FT
показати весь коментар20.11.2022 10:19 Відповісти Посилання
+22 xander #505939
показати весь коментар20.11.2022 10:22 Відповісти Посилання
+17 Trevo Trow
показати весь коментар20.11.2022 10:27 Відповісти Посилання
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2. В селах,где "не услышиш речь" ждали "руцкий мир/ как в ссср", считая,что раша возвращает совок.
3. Диагноз " вата" или "расеянин" (более ватная вата) не зависит от национальности,гражданства и места обитания.
Так что,да "имеет место быть".
Мелітополь
I тур
1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Іван Федоров («Команда Сергія Мінька»)59,60 % 21 023
2. https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1 Павло Маслов («ОПЗЖ»)16,17 % 5 705
3. https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Віталій Балицький («Опозиційний блок»)11,80 % 4 163
4. https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1 Ігор Скоробагатько («Наш край»)4,22 % 1 490
для порівняння
Бердянськ
I тур
1. https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1 Олександр Свідло («ОПЗЖ»)34,70 % 12 762
2. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валерій Баранов («За майбутнє»)30,15 % 11 088
3. https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D1%8C%D1%97%D0%BD&action=edit&redlink=1 Микола Ільїн (ВО «Батьківщина»)16,83 % 6 189
4. https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Євгеній Шаповалов 3,11 % 1 145
Ну давай... розпинайся!!!))))
Зимой кацапы точно кучковаться будут в домах целиком и полностью. Можно не разбивать электричество и насосные станции, а именно травануть. Притом не говно из канализации насосом закачивать в водопровод (нужен насос атмосфер на 20, чтобы продавить), это максимум температура на 3 суток плюс вода вонять будет, а именно радионуклиды полегче молекулой и поактивнее.
Без дрона тоже работа есть. Взять иголок от шприцов пару сотен штук, попросить бомжа с вкусной начинкой (вич, гепатит, сифилис) сдать хотя бы 300-400мл крови за бутылку, затем набрать в иголку кровь и поставить маленький поршень в основание иголки шприцевой, чтобы торчал наружу и кровь не выливалась. Тогда если наступить на иголку, то этот стержень немного вольет крови в иглу. Заразит или не заразит не столь важно, главное шо кацап отнесет иглу в лабораторию и там подтвердят, что кровь с сюрпризом была (зимой вирусы не дохнут даже на солнце быстро) и ты прилетел. Кацап уже небоеспособен будет, очковать начнет. Можно пару иголок в булочку с вареньем засунуть, лезвий накидать еще.
Можно рицин сделать (из клещевины выпариванием) или дроном попросить привезти немножко. Затем взять капсулы с лекарством, высыпать содержимое, засыпать рицин, собрать назад. Поставить в аптеку или продать там за бабки. Кацапы зарядятся все перед боем капсулой, а там сюрприз будет. Тоже неплохо сработает. Лучше в те капсулы, которые глотают обязательно. Или фабрично изготовить гелевые с рицином и дроном закинуть или вообще сыпать просто, кацап такой найдет лекарство в пакете и такой обрадуется. Бутылку водки фабричного изготовления (пробка целая) с метиловым спиртом точно будет работать не хуже мины. Пора в миномет заряжать и стрелять в кацапов или с дрона кормить, там нет вариантов не травануть кацапенка.
В целом много чего полезного сделать можно.
Але ідеї шикарні, факт)))
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Повний зал привезених донбасят.
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Це твоє особисте горе, але не причина узагальнювати окреме місто та брехати.У нас теж є колаборанти, але місто цілком проукраїнське, я міг би скигли ще краще тебе чи як ти. .Колаборанти є скрізь, навіть на західній Україні, так от опиратися на них це просувати кацапськи наративи, чим ти тут і займаний, таких як ти українці не слухають.
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У нас теж організовували марш. Але це були заслані - іх розігнали місцеві. Так само як Моторола у Харкові і звезена вата у Мелітополі. Читай вчасно новини та не бреши.
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Це коли в тебе кацап став людиною?
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Брешеш. А взагалі не випльовуй пігулки, які тобі дає медсестра.Бо ми тобі припишемо болючі уколи в дупу.
Все як наказав ************ *****!