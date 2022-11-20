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Новини Війна
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Минулої доби окупанти вбили трьох цивільних в Україні, 16 людей поранено, - ОП

нацполіція,жертви

Минулої доби окупанти вбили трьох мирних жителів в Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 19.11.2022 (станом на 09:00 20.11.2022):

Дніпропетровська область - 1 поранений
Донецька область - 2 поранених
Харківська область - 2 поранених
Херсонська область - 3 загиблих, 11 поранених. 

Також читайте: За минулу добу росіяни вбили в Україні трьох цивільних, 6 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17833) обстріл (29195) жертви (1817) Тимошенко Кирило (558)


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