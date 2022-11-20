Минулої доби окупанти вбили трьох цивільних в Україні, 16 людей поранено, - ОП
Минулої доби окупанти вбили трьох мирних жителів в Україні.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 19.11.2022 (станом на 09:00 20.11.2022):
Дніпропетровська область - 1 поранений
Донецька область - 2 поранених
Харківська область - 2 поранених
Херсонська область - 3 загиблих, 11 поранених.
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