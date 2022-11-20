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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 84 210 осіб, 2 886 танків, 1 868 артсистем, 5 817 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 20 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 84 210 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 84210 (+330) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків - 2886 (+1) од,

бойових броньованих машин - 5817 (+2) од,

артилерійських систем - 1868 (+1) од,

РСЗВ - 393 (+0) од,

засоби ППО - 209 (+0) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1537 (+1),

крилаті ракети - 480 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4371 (+3) од,

спеціальна техніка - 161 (+0).

Також читайте: За уточненими даним в Запорізькій області та Херсонщині від наших ударів 17 листопада вбито та поранено 90 окупантів, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 84 210 осіб, 2 886 танків, 1 868 артсистем, 5 817 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17833) Генштаб ЗС (6777) знищення (7571) техніка (1855) втрати (4445)


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Топ коментарі
+12
бои сейчас идут в основном на "устоявшихся" направлениях, где противник давно оборудовал укрепления и окопался, поэтому и потерь у него стало меньше. Как только где-то "качнут" нестабильный участок фронта (типа Сватово-Креминная, или начнётся движняк в направлении М18 или через остров Козацкий), так сразу и другие цифры пойдут. Но для того, что бы они и у нас не росли, надо месяц логистику выбивать, что бы заходить на оставленные позиции. А пока сейчас позиционные бои, поэтому и цифры такие.
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20.11.2022 11:22 Відповісти
+11
Почти 85.000 дохлых каZZапов лучше, чем 80.000, но хуже, чем 100.000.
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20.11.2022 10:42 Відповісти
+9
Кому мало дохлих кацапів - виглянте у вікно !
Воювати в таку погоду дуже складно, але ви можете встати з кресла і поїхати на фронт повзати по грязюкі.....
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20.11.2022 11:29 Відповісти
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субота - вихідний день на знищення ворожої техніки?
Чи на звіти начальству з окопу нагору?
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20.11.2022 10:40 Відповісти
ні...скоріш у начальства (паркєтних хенералів) вихідний )))
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20.11.2022 10:42 Відповісти
20.11.2022

Танки - 2886 (+1)ББМ - 5817 (+2)Артиллерия - 1868 (+1)РСЗО - 393Средства ПВО - 209Самолеты - 278Вертолеты - 261БПЛА - 1537 (+1)Крылатые ракеты - 480Корабли (катера) - 16Автомобили и автоцистерны - 4371 (+3)Специальная техника - 161Личный состав - около 84210 человек (+330)
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20.11.2022 10:46 Відповісти
Передислокована Армія. Не зразу ж з машини і в бій. ЗСУ наверстають
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20.11.2022 10:53 Відповісти
Погода несприятлива для активних дій.
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20.11.2022 11:01 Відповісти
Почти 85.000 дохлых каZZапов лучше, чем 80.000, но хуже, чем 100.000.
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20.11.2022 10:42 Відповісти
+330 за добу а тиждень як 400+- їх меньше вбивати почали?це при тому що орків з могилізаціей кожного дня все більше і більше
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20.11.2022 10:44 Відповісти
На днях пояснювали: б'ють на велику відстань тому підрахунок ускладнюється.
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20.11.2022 11:27 Відповісти
Нічого не пойняв. Всі ж речники ЗСУ пишуть, що на Донбасі дуже запеклі і люті бої. І стали ще більше бої, бо рашисти перекинули на Донбас війська з Хегсону. А втрат у ворога майже немає, чому?
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20.11.2022 10:54 Відповісти
бои сейчас идут в основном на "устоявшихся" направлениях, где противник давно оборудовал укрепления и окопался, поэтому и потерь у него стало меньше. Как только где-то "качнут" нестабильный участок фронта (типа Сватово-Креминная, или начнётся движняк в направлении М18 или через остров Козацкий), так сразу и другие цифры пойдут. Но для того, что бы они и у нас не росли, надо месяц логистику выбивать, что бы заходить на оставленные позиции. А пока сейчас позиционные бои, поэтому и цифры такие.
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20.11.2022 11:22 Відповісти
Боже шо ж так мало ?
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20.11.2022 11:06 Відповісти
На фронті повний щтиль... цифра знищення кацап-техніки найменша з початку війни.
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20.11.2022 11:18 Відповісти
Кому мало дохлих кацапів - виглянте у вікно !
Воювати в таку погоду дуже складно, але ви можете встати з кресла і поїхати на фронт повзати по грязюкі.....
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20.11.2022 11:29 Відповісти
факт !
Кожний незадоволений пісюн може вдіти форму ... та особисто збільшити цікаві йому цифри
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20.11.2022 13:28 Відповісти
 
 