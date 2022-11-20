Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 84 210 осіб, 2 886 танків, 1 868 артсистем, 5 817 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 20 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 84 210 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.11 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 84210 (+330) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків - 2886 (+1) од,
бойових броньованих машин - 5817 (+2) од,
артилерійських систем - 1868 (+1) од,
РСЗВ - 393 (+0) од,
засоби ППО - 209 (+0) од,
літаків - 278 (+0) од,
гелікоптерів - 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1537 (+1),
крилаті ракети - 480 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4371 (+3) од,
спеціальна техніка - 161 (+0).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Танки - 2886 (+1)ББМ - 5817 (+2)Артиллерия - 1868 (+1)РСЗО - 393Средства ПВО - 209Самолеты - 278Вертолеты - 261БПЛА - 1537 (+1)Крылатые ракеты - 480Корабли (катера) - 16Автомобили и автоцистерны - 4371 (+3)Специальная техника - 161Личный состав - около 84210 человек (+330)
Воювати в таку погоду дуже складно, але ви можете встати з кресла і поїхати на фронт повзати по грязюкі.....
Кожний незадоволений пісюн може вдіти форму ... та особисто збільшити цікаві йому цифри